El PP pide al Ayuntamiento de León que aclare cuánto dinero de fondos europeos Edusi tendrá que devolver

El Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha pedido al equipo de gobierno que dirige el socialista José Antonio Diez que aclare el importe total de dinero europeo a devolver asociado al plan Edusi para los barrios del norte de la ciudad de León, que preveía en 2017 invertir 28 millones de euros, la mitad cofinanciados a fondo perdido por la Unión Europea.

En el pleno ordinario del pasado mes de febrero, el portavoz popular David Fernández realizaba una serie de preguntas respecto a la gestión de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado León Norte, más conocido como Edusi. Una de las preguntas aludía a los proyectos financiados con estos fondos que no fueron pagados a fecha 31 de diciembre de 2023, límite para ejecutar estos abonos, y cuál era el importe total de dichos proyectos. Según el PP la respuesta del equipo de José Antonio Diez no facilitaba las cifras desglosadas de los doce proyectos que no han sido completamente certificados, dando un global de 2.568.720,40 euros. Pero el PP señala que en las cuentas municipales figuran 8.636.360,63 euros resultantes del cálculo de la diferencia entre Créditos (gastos) totales consignados para proyectos Edusi a esa fecha y Pagos realizados de los indicados proyectos. Por eso preguntan al equipo de gobierno que aclare cuánto dinero se va a devolver por la ejecución tardía de los proyectos Edusi.

El proyecto Edusi de León, conocido como 'León Norte', data del año 2017 cuando siendo alcalde el popular Antonio Silván se concedió una subvención de fondos europeos Feder al 50% para la actuación en los barrios de la ciudad de La Inmaculada, Cantamilanos, San Esteban, Las Ventas, La Asunción y San Mamés. El proyecto tuvo un polémico encaje ya que el mapa presentado a Europa era un poco distinto al de esos barrios de la ciudad, incluyendo parcialmente un barrio tan nuevo como Eras de Renueva, donde se ha llevado a cabo una de las principales inversiones ampliando el edificio 'Rojo' dedicado a empresas de base tecnológica.

De hecho los cuatro primeros proyectos aprobados de fondos Edusi, en época de gobierno del PP, estuvieron en el centro de la polémica por ubicarse en zonas no destacadas de esos barrios como el dinero a la urbanización y mejora de la muralla en la Era del Moro (2 fases) o la puesta en valor del solar arqueológico de la calle Santa Marina en la Casona de Puerta Castillo de León, dentro de la muralla.

Con fondos Edusi se han pagado cosas para toda la ciudad como una red Wifi o la renovación de la red de alquiler de bicicletas, ya que incluían actuaciones dentro de la zona designada como Edusi pero también alcanzaba otros lugares de León ciudad.

El PP ha criticado que se tengan que devolver fondos europeos por la falta de ejecución de los proyectos Edusi, “la falta de buena gestión y de diligencia de Diez y su equipo ha perdido por el camino una subvención millonaria que mermará las arcas municipales”, pero lo cierto es que el retraso en la ejecución se debe en buena parte a la falta de ejecución del último mandato del PP. Siendo ya alcalde José Antonio Diez denunció a los tres meses de su llegada al gobierno municipal que apenas se había ejecutado un 5% del dinero pese a que finales del año 2019 se deberían haberse gastado el 30% de los 28 millones cofinanciados por la Unión Europea.