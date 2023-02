El Ministerio explora que un tren eléctrico con baterías permita regresar a Feve al centro de León, pero sin plazo

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, avanzó hoy que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha ofrecido la futura posibilidad de que León cuente con un tren eléctrico de baterías para poder retomar la llegada de la antiugua línea de Feve hasta la Estación de Matallana, en el centro de la capital.

Se trataría de una “solución transitoria”, dijo, para que se pueda retomar después de 12 años de cierre del tramo urbano la total integración ferroviaria y en tanto se resuelve el problema de la construcción de los llamados tren-tranvía (tren-tran) comprometidos hace años pero que aún no tienen fecha.

Esta opción fue relatada por Morán en el transcurso del Pleno celebrado hoy en la Diputación tras ser preguntado por la oposición del Partido Popular, asegurando que esta alternativa le fue planteada en una reunión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para “interesarse por el asunto” y que tuvo lugar “hace 14 días”.

En la reunión se habló de la aprobación del reglamento “esperado” para la circulación de los trenes, algo imprescindible de resolver después de que en 2015 el anterior Gobierno del PP decidiera expulsar al tramo urbano de León capital de la Red de Interés General, impidiendo a partir de entonces la circulación de trenes. Pero una vez esto encaminado, el siguiente problema real es que “lo que faltan son los trenes”, reconoció el presidente socialista, porque “los distintos Gobiernos hicieron en su día contratos con empresas que no cumplieron en los plazos” para los tren-tran.

En un primer momento la solución transitoria planteada para el tramo urbano de León fue por parte de Renfe el uso de un vehículo eléctrico, tipo autobús o similar, algo que fue rechazado por el Ayuntamiento de León, algo con lo que Morán se alineó. De ahí que ahora se hable de la posible llegada de un tren eléctrico propulsado por baterías que puedan hacer el recorrido hasta que “los nuevos trenes lleguen y puedan estar a disposición de los usuarios en la red viaria”.

Eso sí, esa tecnología eléctrica ferroviaria aún está por desarrollarse completamente, ya que data de hace menos de dos años el primer viaje completo de este tipo de vehículos, en concreto en Alemania. Además, respecto a posibles plazos a los que atenerse del uso en León de esa tecnología, el presidente admitió que también estarían estos nuevos convoyes “en contratación”, sin más fechas.

Al hilo de recientes novedades y polémicas, como el fiasco de trenes de Feve que no caben en los túneles de la red de vía estrecha, que han saltado en Cantabria y Asturias, Morán quiso dejar claro que “León sí ha hecho los deberes y no va al rebufo” de las mencionadas comunidades del norte. Al contrario, aseguró que “se trabaja desde hace mucho tiempo en las alternativas para que el tren sea una realidad en la ciudad y tenga una continuidad hasta la Estación de Matallana”. En este sentido, destacó que se trata de “un problema de contratación y ejecución que no es fácil de resolver”.

Viajes gratis ya en León

De igual manera, el presidente de la Diputación de León recordó que la inversión de 40 millones de euros en la línea férrea, lo que a su entender deja clara “una apuesta del Gobierno de España por buscar soluciones”.

Asimismo, apuntó que la gratuidad de los trenes de Feve, que Asturias y Cantabria aducen haber conseguido como compensación por la polémica de los trenes fallidos, en la provincia de León “están regulados en los Presupuestos Generales del Estado”, de modo que “ya son gratis desde hace mucho tiempo”, lo que ha permitido “un incrementado de un 25% el número de usuarios” en la línea en la provincia de León.