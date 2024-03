León se convierte en la capital de los Recursos Humanos con la celebración de ‘HRevolución’

TalentÁrea, la empresa leonesa especializada en gestión de talento y creación de equipos de alto rendimiento, organizó el pasado viernes 22 de marzo ‘HRevolución’, el primer encuentro de Recursos Humanos de León en el que se dieron cita los responsables de empresas locales y nacionales líderes en sus respectivos sectores de actividad.

El evento tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de León (Musac), y contó con la presencia de 110 profesionales que completaron el aforo semanas antes de la cita y posicionaron la ciudad de León como capital de los recursos humanos. “Queremos ser un agente que suma para convertir a León, por fin, en el lugar en el que pasan las cosas”, comentaba Dani Pérez, Fundador y CEO de TalentÁrea.

Entre los ponentes, ‘HRevolución’ contó con la presencia de, Paula Rodríguez Montiel (Head of People and Culture en Grupo Sibuya), Laura Sol (Head of People and Culture en Blue Banana Brand), Angelina Gentili (Head of People en Personio España), María Sancho (Head of Talent en Scotta), Rebeca Calvo y Javier Serrano (Co-Founders en Mentiness), Héctor de Prada (Co-Founder en ModularDS), Javier Lozano (CEO de Smarkia).

‘HRevolución’ se desarrolló a través de diferentes dinámicas participativas y talleres prácticos, y pretende ser el primero de una serie de eventos de Recursos Humanos que se realizarán en diferentes localidades, para llegar a convertirse en uno de los eventos de Recursos Humanos más importantes de España.

Las ponencias insistieron sobre todo en la importancia de desarrollar una marca empleadora potente que fidelice la gran cantidad de talento ya existente y atraiga nuevos fichajes, poniendo siempre a las personas en el centro de la ecuación.

El evento forma parte de la iniciativa de TalentÁrea denominada GiroKultural, la parte más reivindicativa de la consultora, un movimiento comprendido por un conjunto de acciones (newsletter, eventos de este tipo y charlas en colegios e institutos) con el fin de promover un Giro Cultural en las organizaciones.

Un evento en el que se habló de IA en RRHH: “Los profesionales de RRHH no van a desaparecer, pero sí lo harán aquellos que se queden atrás en formación y no sepan utilizar las IA a su favor”, aseguraba Angelina Gentili, de salud mental en el ámbito laboral, de 'engagement' y atracción del talento, y de casos de éxito de empresas locales que han conquistado mercados internacionales como Smarkia y Modular DS.