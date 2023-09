León clama que “las mujeres seguimos siendo asesinadas” y “la sociedad debe cambiar”

“No se puede obviar el hecho de que las mujeres seguimos siendo asesinadas, ya son 40 mujeres en lo que va de año. La sociedad debe cambiar, y los poderes políticos deben asumir su responsabilidad para luchar contra esta lacra”. Es uno de los mensajes lanzados 4 de septiembre en la concentración ‘Los lunes sin sol’ que convoca a Plataforma contra la Violencia Machista de León siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja.

El manifiesto leído en esta cita destinada a recordar a Charo, la mujer de Béjar (Salamanca) asesinada por su pareja, Raquel, muerta a manos de su expareja en Alzira (Valencia) y Encarni, cuya pareja simuló un accidente de tráfico para acabar con su vida señaló que “mientras no se comprenda que un ‘beso robado’ es violencia, que las violaciones grupales no son consentidas por la mujer violada, que nuestros cuerpos no son para dar placer a los hombres o que nuestro espacio está más allá del doméstico nada cambiará”.

Los convocantes consideran que la sociedad vive “un retroceso” en este ámbito. “Esta situación viene orquestada por la aparición de partidos políticos que niegan la violencia machista y que niegan los derechos de las mujeres. Claro ejemplo es el caso de Castilla y León. Estos negacionistas proliferan hoy en día y cada vez con más virulencia”, señaló un texto en el que se lamentó que la jugadora de fútbol Jeni Hermoso “a través de los medios de comunicación y redes sociales esté siendo atacada, cuando el hecho ha sido público. Pero en esta sociedad machista y patriarcal y aún con los hechos demostrados se sigue culpabilizando a la víctima”.