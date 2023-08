León se aleja de la masificación del Camino de Santiago en el verano de 2023

Para la historia de la comunidad autónoma de Castilla y León, la provincia de León, la capital leonesa y los muchos municipios por los que atraviesa, el Camino de Santiago ha sido una parte esencial del turismo y la economía de los pueblos pequeños y ciudades por cual pasan los peregrinos.

Desde la pandemia, la popularidad de esta ruta y los números de peregrinos han estado subiendo muy rápido. El año 2022, la Oficina de Peregrinos en Santiago de Compostela emitió 438.182 permisos de peregrinación, todo un récord. Pero en la parte negativa, el sentido de gran parte de los comentarios en foros de internet por parte de los peregrinos es que el Camino estaba demasiado saturado.

Dos de ellos que han realizado la Ruta Jacobea este verano nos explican cómo ha sido su experiencia personal. Aunque hay hasta ocho variaciones populares, el Camino Francés que empieza en St. Jean Pied de Port, Francia, y pasa por León, atrae un número de personas mayor que el resto.

De hecho, es precisamente su mayor valor histórico lo que remarcan una mayoría de peregrinos, como nuestros protagonistas. Sun es una peregrina procedente de Singapur y empezó hace 50 días la ruta en Le Puy-en-Velay.

Su experiencia es que sí ha encontrado muchas personas realizando el Camino pero no hasta el punto de notar superpoblación. De hecho, para ella eso es un gran valor porque está disfrutando la abundancia de personas con las que ha podido compartir comida y charla. Y valora mucho que eso aumenta la sensación de seguridad: “Como mujer que hace el viaje sola, hay países en que no quiero hacer un viaje como éste, pero el Camino Francés me ha hecho sentir muy segura”.

Por su parte, un joven peregrino 22 años procedente de Dinamarca opinó que hay un montón de camas en los albergues, incluso para quien, como él, no sabía ningún día dónde va a dormir por la noche. Es más, él no tenía planes de pasar una noche en León porque él está realizando el Camino como un desafío de fitness, recorriéndolo tan rápido que puede. Y no ha encontrado especiales problemas para encontrar siempre una cama y aseo.

Es evidente que el cambio de año afecta mucho las estadísticas de peregrinos. El año 2022 fue declarado un extensión del Año Santo Jacobeo que correspondía en 2021, debido a los efectos restrictivos de la pandemia de Covid-19. Pero lo cierto es que en julio de 2022, la Oficina de Acogida al Peregrino contó 191.988 peregrinos realizando el Camino Francés y en la misma fecha de 2023 solo habían contabilizado 88, 846 caminantes, es decir, una diferencia negativa del 54%. El próximo Año Jacobeo será en 2027. Entonces será posible que otra vez se produzca un sentimiento de sobrepoblación.