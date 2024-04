IU exige a la Junta que mantenga sus edificios sanitarios de forma adecuada tras problemas en el Hospital de León

“En un preocupante episodio que pone de manifiesto la negligencia en el mantenimiento de los edificios de la Junta de Castilla y León, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) se vio privada de aire acondicionado durante este fin de semana. Este incidente, que afecta directamente a la atención médica de nuestros niños más vulnerables, refleja la cruda realidad de la sanidad pública en León”, ha denunciado Izquierda Unida en un comunicado.

Por ello la coordinadora de León ciudad de Izquierda Unida, Carmen Franganillo, expone que “La falta de acción inmediata para resolver esta situación durante el fin de semana resalta la desidia de la Junta de Castilla y León hacia la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Esta omisión por parte de las autoridades competentes solo sirve para agravar la situación ya precaria de nuestros servicios de salud.”

Este incidente, según la coalición de izquierdas, no es un hecho aislado, sino “el resultado directo de la externalización de servicios y la crónica falta de recursos destinados a la sanidad pública en nuestra región. Los edificios de León, dedicados a la atención médica, están en desesperada necesidad de inversiones para su mantenimiento y modernización. Es inaceptable que en pleno siglo XXI nos enfrentemos a condiciones obsoletas y deficientes en instalaciones sanitarias cruciales.”

Desde Izquierda Unida, “Hacemos un llamamiento urgente al gerente del CAULE, Alfonso Rodríguez Hevia, para que solicite los recursos necesarios para garantizar un entorno seguro y adecuado para la atención médica de nuestros niños y niñas en el Hospital de León, y también del resto de la ciudadanía. Asimismo, instamos al gerente de área de León a tomar medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que todos los edificios destinados a la salud pública reciban la atención y el mantenimiento adecuados.”

Para la formación no solo el Hospital de León tiene problemas, denunciando que el Centro de Salud de La Condesa, entre otros, “se encuentra en un estado lamentable de obsolescencia”. Denuncian que este edificio, en particular, carece de instalaciones básicas como el aire acondicionado en la mayoría de sus áreas. “Las quejas de pacientes y personal del centro son frecuentes, y es hora de que se tome una acción decisiva para modernizar estas instalaciones y garantizar un estándar adecuado de atención médica en León”, señalan. IU pide a “todos los leoneses y leonesas a unirse a nosotros en la exigencia de un sistema de salud público digno. No podemos permitir que la falta de inversión y la negligencia institucional pongan en peligro la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables”.