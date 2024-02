El Hospital de León renueva sus contratos de enfermería con denuncias por caos organizativo y protestas

Las enfermeras del Hospital de León protestarán el próximo martes 6 de febrero contra la dirección de Enfermería por la situación en la que afrontan los nuevos contratos renovados el 1 de febrero, en el mayor proceso de movilidad iniciado por el centro sanitario y que afecta a más de 600 trabajadores de Enfermería del complejo asistencial leonés.

Esta nueva protesta se realiza al margen de convocatorias sindicales, y tendrá lugar el martes a las 11 horas frente a la puerta del hotel del Hospital de León.

En medio de este gran proceso de nuevas contrataciones y renovación de contratos, las enfermeras viven el proceso desde la incertidumbre, ya que muchos de ellos todavía desconocen cuál es su turno y la ubicación de su nuevo contrato. Además, relacionan el hecho de que se les hayan renovado los contratos a tres días de finalizar con el riesgo de “fuga de profesionales que hay a otras provincias y comunidades”.

A pesar de ello, la dirección del Hospital de León asegura que las enfermeras conocen estos detalles desde el mediodía del martes 30 de enero, algo que niegan las profesionales: “A lo largo del mes de febrero, se producirán las incorporaciones o desplazamientos de los trabajadores que han participado en este proceso, tanto en las nuevas unidades como en las plazas consolidadas en su unidad actual”, asegura la dirección del Hospital de León.

Incluso aunque algunos sí fueron avisados el 30 de enero, las enfermeras aseguran que la dirección de Enfermería se había comprometido el pasado mes de mayo en avisar con un mes de antelación de los turnos y las nuevas ubicaciones de los contratos renovados y que, además, los trabajadores tuvieran conocimiento de sus destinos y horarios de tres meses. Las enfermeras denuncian que este acuerdo solo se cumplió desde julio hasta septiembre de 2023.

De los 600 profesionales a los que afecta el proceso, más de 200 tienen un contrato para la plantilla flotante, un sistema de refuerzo asistencial por el que, si bien algunos ya conocen cuál será su turno de trabajo no saben hasta el mismo día en qué planta van a prestar servicio. Un problema que, aseguran, además de perjudicar a las enfermeras afecta a la calidad asistencial ya que hay enfermeras destinadas en plantas en las que nunca han trabajado y cuyo funcionamiento desconocen.

Sin vacaciones

Otra de las cuestiones que denuncian las enfermeras es que la dirección les deniega días de libre disposición y vacaciones, incluso pidiéndolas fuera de periodos vacacionales. La dirección de Enfermería asegura que los contratos en los que esto tiene lugar “se realizan para dar vacaciones y permisos al personal de plantilla” por lo que no se les conceden vacaciones en fechas como las navidades “lo que no significa no hayan disfrutado o vayan a disfrutar de días libres y vacaciones”.

Sin embargo, las enfermeras niegan esta situación ya que aseguran que desde dirección les imponen los días de vacaciones y que al pedir permisos se los deniegan por motivos organizativos.

Dimisiones en la dirección

Una reunión mantenida el martes 31 de enero entre las supervisoras del Hospital de León y la dirección de Enfermería, con el objetivo de gestionar la movilidad de los profesionales, se saldó con la dimisión de dos de los tres subdirectores por, comparten desde la dirección, “motivos personales”. Queda pues un subdirector y Enfermería reconoce que todavía no se han cubierto los puestos libres pero que se hará “en breve”.