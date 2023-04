El ganadero de Tejedo del Sil vuelve a casa tras una reunión con Suárez-Quiñones

El ganadero Baldomero López mantuvo el jueves 20 de abril una reunión en Valladolid con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones después de haber pasado una noche frente a las Cortes autonómicas y afirmar que ha superado una huelga de hambre de cinco días.

López finalizó el viernes pasado un viaje que comenzó desde el pueblo del Bierzo y que finalizó en la Delegación Territorial de la Junta en León, tras recorrer casi 120 kilómetros acompañado de una vaca, que ha ido reemplazando durante el largo camino. Aquel día consiguió reunirse con técnicos de Medioambiente de la Delegación Territorial, que le explicaron que no podía hacer uso de los terrenos sin antes participar en el proceso de subasta.

Baldomero reclama el acceso a unos pastos ganaderos en la localidad berciana de Tejedo del Sil que lleva solicitando tres años sin resultado positivo, pese a ser el único ganadero en activo del pueblo del municipio de Palacios del Sil, en un conflicto que, afirma, tiene un motivo homófobo. Este ganadero afirma que al presentar su solicitud en un concejo de la Junta Vecinal la respuesta fue rehuir el tema con la frase: “Habló el maricón, fuera, se levanta la sesión”.

Este ganadero berciano defiende que el acceso a estos pastos ganaderos es automático por ser vecino de la localidad mientras que la Junta Vecinal considera que lo que tiene es una preferencia a la hora de hacer uso de ese terreno, pero que se tiene que presentar a la subasta pertinente que se organiza en la Casa del Pueblo de Tejedo del Sil. Según Baldomero, Quiñones le ha dicho que tiene que ir a esa subasta: “Pero me ha dicho que hay que estudiar la situación. Se ha comprometido a llevar él mismo el caso”, apostilla Baldomero.

Además, López ya ha asegurado que no acudirá a la próxima subasta de Tejedo del Sil ya que “hay irregularidades entre el precio de salida que se aparece en el pliego de condiciones de la finca que yo pido y el que aparece publicado en el Boletín de la Provincia”. Del mismo modo, el ganadero afirma que la Junta Vecinal no se ha puesto en contacto con él o su abogada durante toda esta semana de protestas que finaliza a la espera de resolver definitivamente si puede o no acceder a esos pastos de forma automática por su condición de vecino de Tejedo.