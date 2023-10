“Colapso” en Educación en León: falta personal, empezando por la plaza de director provincial

CCOO denuncia el “colapso” de Educación en la provincia de León, con dos decenas de plazas sin cubrir, empezando por la de la Dirección Provincial que lleva desde septiembre sin nadie al frente. El sindicato teme que la situación se convierta en “insostenible” ante la impasividad de la que acusan a la Junta de Castilla y León, por lo que exige al delegado territorial una “intervención urgente”.

En la Dirección Provincial de Educación de León faltan alrededor de 20 profesionales administrativos, cuantifican desde CCOO. Un déficit de profesionales que está ocasionando un importante retraso en las contrataciones de personal, en el pago de complementos y nóminas, la tramitación de expedientes y todas las gestiones administrativas. A esto, añaden en un comunicado, se suma su repercusión negativa en las condiciones laborales de los propios trabajadores y trabajadoras de la Dirección Provincial que “enfrentan una situación insoportable por la inabordable carga de trabajo”.

“El mayor de los abandonos que se recuerda por parte de la Junta” está desembocando en “la paralización de la ya de por sí lenta administración y redunda en el perjuicio de la calidad del servicio en los centros educativos públicos”. Las contrataciones necesarias se ralentizan y los centros tienen carencias de personal docente, administrativo y de servicios educativos complementarios, “cuando estas plazas están dentro de la RPT en muchos casos y hay asignación presupuestaria para ellas”.

En ese sentido, ejemplifican que hay centros en los que a día de hoy no hay ningún ordenanza de los hasta tres de lo que se dispondría en plantilla porque durante meses no se cubren las jubilaciones o sustituciones, faltan técnicos de educación infantil, personal de cocina, personal de servicios, se producen retrasos en el pago de las nóminas, tramitación fuera de plazo de las altas en la Seguridad Social con el consiguiente perjuicio en la vida laboral de las personas contratadas... Ante lo cual, critican, “la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León no hace nada”.

La organización sindical reprocha al Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León “nos conduce a una carrera sin freno hacia el colapso de los servicios públicos” por sus políticas “de adelgazar las administraciones públicas”, que ponen en serio riesgo la garantía de los derechos de todos y todas.

Por el momento, el sistema, que lleva muy tensionado desde inicio de curso, se está sujetando “por el buen hacer de toda la comunidad educativa, incluidas las familias, y el compromiso profesional de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza”. Pero CCOO teme que la situación se convierta en “insostenible”, “porque curso tras curso asistimos al progresivo abandono del servicio público educativo y de los servicios administrativos necesarios”.

“¿Qué está haciendo el delegado territorial para atajar esta situación?”, se preguntan. “Sabemos que nada, desde luego que a solventar los problemas de la educación pública en León, más allá de vacías intervenciones en prensa a falta de un responsable en la Dirección Provincial de Educación, no dedica su tiempo”.