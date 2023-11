Los abogados de turno de oficio en León convocan una huelga indefinida sin el respaldo del decano

Los abogados del turno de oficio de León inician este martes 21 de noviembre una huelga indefinida que se amplía a nivel nacional en protesta por los múltiples problemas y dificultades laborales a los que, según denuncian, les somete la inacción del Ministerio de Justicia, del que dependen directamente. Un parón laboral que se inicia sin el respaldo del decano del Colegio de Abogados de León, Fernando Rodríguez Santocildes, que afirma no haber recibido ninguna propuesta de miembros colegiados respecto a la huelga. Algo que niega el sindicato Venia, que dice por su parte haber mandado comunicaciones a todos los colegios de España, incluyendo el de León.

Cerca de 300 abogados de León se encuentran en el turno de oficio, por el que cobran aproximadamente 60 euros cada día de guardia, todo ello sin cotización en la Seguridad Social ni tener derechos reconocidos como los descansos ni derecho a huelga, retribución de vacaciones, ni descanso entre jornadas, aseguran. “Los abogados del turno casi siempre pierden dinero por realizar este servicio al que se les impide renunciar”, resumen los colegiados leoneses.

A todos los problemas a los que se enfrentan estos trabajadores durante sus guardias se suma que los pagos de lo que han ganado durante estos turnos de oficio se retrasan meses. Una abogada que se encuentra en el turno de oficio de León critica que ha cobrado a mediados de noviembre sus ganancias del mes de julio, cinco meses después. “Además, el pago de las actuaciones es totalmente arbitrario; no se sabe de antemano que cantidad va a percibir el letrado por las actuaciones que realiza”, reclaman.

De hecho, es por ello que el Ministerio de Justicia ha emitido un comunicado en el que reafirma que el cese de las labores de este turno no está “amparada por derecho de huelga alguno y llevará aparejadas las consecuencias disciplinarias oportunas”. A pesar de todo, los abogados de León reafirman que la huelga se llevará a cabo: “No tiene carácter de resolución porque es un oficio que no va a ninguna parte, lo hacen por meternos miedo. Directamente no están respetando nuestros derechos”.

Sin servicios mínimos oficiales, pero habrá

El sindicato de abogados de oficio Venia organiza esta huelga simultánea en varias provincias, entre ellas la de León, en la que el Colegio de Abogados no ha designado un servicio mínimo para este servicio. Ante la falta de esta designación el sindicato, Venia asegura que ellos mismos impondrán unos servicios esenciales que cumplirán “a rajatabla” para ofrecer asistencia legal a todos los ciudadanos.

El decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes, defiende no haber tenido contacto con los organizadores de la huelga en León y que tampoco otros colegiados han hablado con él sobre este paro laboral: “El Colegio de Abogados no ha convocado ninguna huelga, lo hace un sindicato de Madrid. El Colegio busca mejorar las condiciones de sus trabajadores pero no creemos que una huelga ahora sea lo adecuado”, mantiene.

A estos argumentos, los letrados de León responden con dureza: “Resulta vergonzoso que un colegio profesional realice estas actuaciones, que ni siquiera conteste a la comunicación que le han realizado los profesionales colegiados a los que representa, que infunda miedo y amenace con sanciones disciplinarias si se ejercita un derecho individual que se encuentra reconocido en la Constitución”.

A pesar de todo, Venia defiende que la huelga ha sido comunicada a todos los organismos pertinentes y que no necesitan una respuesta del Colegio de Abogados, ya sea afirmativa o negativa, para llevarla a cabo. Sin embargo, la situación parece ser complicada en León, ya que la coordinadora de huelga que se designó en un primer momento decidió renunciar, sin haberse nombrado todavía a un suplente que debería organizar los servicios mínimos que establecería el sindicato Venia.

Por el momento, parece que el de León no sería el único colegio de abogados que rechaza prestar su apoyo a la huelga del turno de oficio, ya que el de Valladolid ya ha anunciado que tampoco respalda la protesta, como transmite el de León. Un colegio profesional que, sin embargo, sí participó en la convocatoria de concentración el pasado viernes 17 de noviembre en contra del “ataque a la independencia judicial y al estado de derecho” por el acuerdo entre PSOE y Junts en el Gobierno de España, acto que impulsaron los jueces leoneses y la Audiencia Provincial con un resultado no muy abultado.