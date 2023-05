El PSOE de León pide al alcalde de Villaquilambre que explique las irregularidades de una edificación

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y el candidato a la alcaldía de Villaquilambre, Jorge Pérez Robles, han reaccionado a la sentencia publicada la semana pasada relativa a una demanda que el alcalde del municipio leonés, Manuel García, había interpuesto contra Pérez Robles por injurias y calumnias relativas a las acusaciones de que se había cometido una ilegalidad en la construcción de una vivienda en Villaobispo sobre una parcela propiedad del alcalde de Villaquilambre y su familia.

El candidato a la alcaldía de Villaquilambre ha pedido explicaciones a Manuel García: “Hace dos años hicimos pública la denuncia a una construcción que se estaba realizando en Villaobispo. Se confirmó que la construcción se estaba realizando de forma ilegal. Manuel García utiliza esa lentitud de la justicia para echar cortinas de humo que le permitan no responder a los ciudadanos ni a los medios de comunicación sobre la verdad de sus actuaciones acusándole de injurias”, afirma.

En septiembre de 2020 el PSOE de Villaquilambre había reclamado la dimisión como alcalde de Manuel García “por construir sin licencia un bloque de pisos”. Como respuesta, el popular denunció a Pérez Robles por una presunta intromisión ilegítima en el honor. La semana pasada se hizo pública una sentencia en la que la justicia consideró que debe prevalecer la libertad de expresión. Cabe recordar que en mayo del 2021 el Ayuntamiento de Villaquilambre sancionó a la constructora de la vivienda en esa parcela con 500 euros de multa por haber iniciado la construcción sin licencia.

“No merece tener un día más como alcalde a una persona que miente, a sus vecinos y vecinas, que mintió para lograr la alcaldía y prometiendo un instituto sobre el que a día de hoy no sabemos nada y sobre el que hay hoy en día serias sospechas de su presunta prevaricación”, ha dicho este martes el secretario general del PSOE leonés. Sin embargo, no han pedido la dimisión del candidato popular debido a la cercanía de las elecciones municipales: “Es absurdo pedir su dimisión en este momento, él tenía que dimitir pero ante la tesitura de las nuevas elecciones son los ciudadanos los que le van a hacer dimitir”, ha dicho Pérez Robles.

Aunque la sentencia relativa a esta polémica no se debe a la legalidad de la construcción de la vivienda, sino a un delito de injurias y calumnias, el PSOE no ha anunciado la denuncia por un presunto delito de prevaricación cometida por el actual alcalde debido a la incapacidad de sostener económicamente un proceso judicial: “Esta es una sentencia civil, la jueza no entra a valorar si es delito o no. No le acusamos de ningún delito, estamos relatando los hechos, se trata de un comportamiento ético, político y moral. Tenemos una economía de medios por los que no podemos denunciar muchas cosas porque la justicia es lenta y no tenemos el alcance económico para sostenerlo. Los temas jurídicos que puedan derivarse de la sentencia llegarán, si llega, pero no es lo primordial”, zanja Pérez Robles.