Zapatero recibe con “nostalgia, emoción y mucha esperanza” el Honoris Causa de 'su' Universidad de León

Con “nostalgia”, con “emoción” y “con mucha esperanza” que en él es un “imperativo biológico” ha saludado hoy el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la concesión y entrega oficial del Doctor Honoris Causa otorgada por 'su' Universidad de León, en la que estudió Derecho y de la que además fue profesor colaborador de Derecho Constitucional por espacio de tres años.

En un muy acto emotivo en el Aula Magna, en el que estuvo arropado por buena parte de estrechos colaboradores, muchos amigos y familiares e incluso figuras políticas como los que fueran ministros suyos como José 'Peñiño' Blanco o Miguel Sebastián, o el líder sindical Cándido Méndez, el político leonés resaltó que a su entender “todos los gobiernos, a nivel regional como nacional, deben contar más con las universidades para el desarrollo de cada región y cada Comunidad”. Y es que defendió que “un país es lo que son sus universidades, de manera que si estas trabajan, investigan y se proyectan internacionalmente, tiene garantizado su futuro”.

En una comparecencia previa al acto académico presidido por el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, el expresidente quiso resaltar que los conocimientos cosechados en el Campus leonés han sido el germen de “muchas de las cosas llevadas a cabo” en su dilatada carrera política. Por eso, reivindicó las más de cuatro décadas de historia de la Universidad leonesa, algo que es “muy poco tiempo en la historia de una administración universitaria” pero que ha sido suficiente para haber “proyectado investigación y docencia fuera de las fronteras”, que a su juicio es uno de los signos de la auténtica relevancia de cualquier institución educativa.

“Mi fe en el progreso es conocida, incluso algunos lo traducen como optimismo, pero radica en el carácter global de la ciencia hoy, que es muy tranquilizador”, explicó Rodríguez Zapatero, ejemplificándolo en que “si ha existido una vacuna frente al COVID-19 en un tiempo récord es porque hay una colaboración científica”. Un ejemplo que permite concluir que “el gran reto de la Universidad del siglo XXI es hacerla más universal que nunca y más global que en cualquier momento de la historia”.

También destacó los tres principios básicos que rigen en la vida: “El primero es la lealtad, que nos libera de los espejismos y nos da estabilidad en la vida; el segundo es el amor al conocimiento, el saber y la ciencia; y el tercero es la generosidad. Y cada vez que pasa el tiempo concluyo que siempre me ha ido bien en mi ida cuando he procurado ser generoso, mientras que si de algo tengo dudas es de cuando pude no serlo tanto”.

Habrá mujeres, insiste el rector

Con Rodríguez Zapatero, el cuadro de Doctores Honoris Causa de la Universidad de León alcanza la cifra de 54 personas, incluido el primero de ellos a José Ibáñez Martín cuando, exministro franquista de Educación Nacional que protagonizó la radical depuración de toda la docencia española durante la posguerra y dictadura. Un honor institucional que incumple la actual Ley de Memoria Democrática, algo que el rector reconoció que “sinceramente, no me había parado a pensar” y que le sirvió de argumento para “en este momento no hacer ninguna valoración” respecto a si se le retirará ese título.

Del mismo modo, valoró el hecho de que continúe una total ausencia de mujeres en el plantel académico de Honoris Causa en León, por lo que a preguntas de los periodistas respecto a su compromiso de 2018 para paliarlo aseguró que se “incorporará alguna mujer al cuadro de Honoris Causa de la institución antes de que abandone en Rectorado”, para lo que quedan pocos meses.

Recordó que todos los nombres “son propuestos” por miembros de la institución, “pero a veces es complicado en este sentido” de la igualdad. De hecho, está aprobada la concesión al veterinario leonés Juan José Badiola, que se convertirá en el Honoris Causa número 55, aunque todavía no hay fecha el acto de investidura.