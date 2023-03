¿Cómo vivir y disfrutar de la Semana Santa de León?

En pocos días la ciudad de León se llenará de procesiones y celebraciones religiosas asociadas a la Semana Santa, momento álgido turístico de la ciudad, pero también hay muchas otras actividades asociadas a estas fechas que se pueden disfrutar.

Genarín: Las verdades desconocidas tras el mito de Jenaro Blanco

Más

Escuchar el pregón

La Semana Santa de León da el pistoletazo de salida oficialmente con el pregón. Y este año será el sábado 25 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Ciudad de León, de la mano de Julio Saurina, responsable de Comunicación de la Cámara de Comercio de León. Sin embargo, para esta ocasión él mismo se define como papón y un apasionado de la Semana Santa que va a pregonar su tierra. “Soy papón por tradición y por herencia. Viene de mis tíos abuelos y de mi padre, que nos inculcó a todos los hermanos la pasión. Y somos papones desde nuestra infancia. De todas maneras, me gusta siempre decirlo, que no hay papones viejos ni nuevos. Hay papones y paponas, y punto”.

El pregonero se tomó su nombramiento con mucho orgullo y, sobre todo, con vértigo y responsabilidad. “Yo creo que han elegido a un papón que ha pregonado en algunas parroquias. Que ha hecho su recorrido por algunas cofradías, hermandades, que tuvieron a bien invitarme a pregonar en Semana Santa”, supone. Y explica cómo es el proceso: “me propusieron y las cofradías y hermandades votaron a través de la Junta Mayor de la Semana Santa, el órgano que coordina todas las cofradías, y me dieron la sorpresa de mi vida”.

Julio es hermano de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. “Soy nazareno, pero tengo otra devoción muy importante que no tiene que ver y sí tiene que ver con la Semana Santa. Soy mozo del Mercado. Somos los que pujamos la virgen que hay en la Iglesia del Mercado, en la Plaza del Grano, los viernes de Dolores, el viernes previo a la Semana Santa”, concreta. Pero asegura que él es de las dieciséis cofradías y ‘papón de acera’ porque, en cada procesión, ahí está Julio.

“La Semana Santa de León ha crecido exponencialmente en calidad, por ejemplo, musical. Contamos con agrupaciones que son auténticas orquestas, que trabajan durante todo el año de una manera incansable. Es un símbolo que nos distingue”, ejemplifica el papón para ensalzar esta celebración. Otra gran distinción con otros puntos de España que resalta Saurina es la denominación de ‘papón’, único en esta tierra para referirse a los cofrades. “Nuestra Semana Santa parte de la austeridad, el recogimiento y la sobriedad, pero ha tenido una evolución que yo siempre digo que no está reñida con la tradición. Respeta la tradición, pero hay una evolución en el adorno floral, en el montaje de los pastos, en la decoración, en ese colorido que plasmamos en la calle que es singular y único, absolutamente”, comenta con orgullo.

Sobre su pregón, poco adelanta. “Yo siempre digo que no escribo ni de la Historia ni del Arte, porque no entiendo. Escribo de lo que me dicta el corazón, de mi propia historia, de mis recuerdos, de mi infancia, de lo que he vivido y de lo que me han contado, de la Semana Santa y de la pasión. Un papón de la calle. Un papón de la calle que pregona en León. Es que no puedo escribir de otra cosa. Mal, pero es lo único que puedo escribir”, se quita mérito el pregonero.

Ir a todas las procesiones posibles

Las procesiones se van sucediendo desde el Viernes de Dolores -viernes previo al Domingo de Ramos-, cuando sale la procesión de ‘La Dolorosa’, hasta el Domingo de Resurrección. En ellas los cofrades leoneses, conocido como ‘papones’, son la expresión máxima de un pueblo volcado con la Pasión de Cristo. Son 20.000 papones repartidos en 16 hermandades y cofradías, que celebran durante diez días casi cuarenta actos, entre procesiones, encuentros, rondas y viacrucis. Demasiados como para detallarlos todos, los cuales puedes verlos en el programa oficial. Pero nos quedamos con los más representativos:

Viernes de Dolores: La Semana Santa de León se abre con la procesión de la Dolorosa, cuando la parroquia de Nuestra Señora del Mercado saca a la virgen en procesión desde su iglesia, en la Plaza del Grano. Esta cita, una de las más leonesas de la Semana de Pasión, hunde sus raíces en el siglo XVII. Los braceros, de luto, no cubren su rostro.

Domingo de Resurrección: Del principio al fin. Los actos se cierran el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, organizada por la Hermandad de Jesús Divino Obrero. Durante su desarrollo, ante la imponente catedral de León, la Soledad se encuentra con su hijo, el Cristo Resucitado. Momento en el que la virgen cambia su manto negro de luto por el blanco de alegría, y su diadema por una corona de Gloria, y los hermanos se descubren las caras. Un instante de gran emoción y en el que, desde el punto de vista religioso, cobra sentido todo lo anterior, la pasión y muerte para llegar a la resurrección y la salvación.

Entre medias, decenas de actos, pero nos quedamos con dos, las dos menciones especiales dentro de la Declaración de Interés Turístico Internacional:

Jueves Santo: Al filo de la medianoche, entre el Jueves y el Viernes Santo, la Hermandad de Jesús Nazareno llaman al pueblo de León a la Procesión del día siguiente. Con esquila, clarín y tambor, y enlutados en sus túnicas, tres hermanos recorren el casco histórico en la tradición Ronda, con su letanía ya clásica: “Levantaos, hermanitos de Jesús, que ya es hora”.

Viernes Santo: Si un momento concita la mirada y emoción de esta semana santa fuera de las fronteras provinciales, ese es el de la procesión de Los Pasos y, en concreto, el acto del Encuentro (no se debe confundir con la Procesión del Encuentro, que ya hemos aclarado que se celebra el Domingo de Resurrección). Participan 13 pasos y 4.000 papones, y la emoción se concita en la Plaza Mayor minutos antes de las diez de la mañana: La Dolorosa y San Juan se encuentran, en presencia del Nazareno, y con miles de leoneses como testigos.

La visión 'burlesca' de León en Semana Santa

Al margen de los actos religiosos, hay otra celebración profana que se ha convertido en tradición y traspasa fronteras, cuya celebración no está exenta de polémica para los más puristas. La cita más canalla de estos días es conocida como el ‘Entierro de Genarín’, que recuerda la muerte de Jenaro Blanco, atropellado por un camión de la basura el Viernes Santo de 1929 en la Carretera de los Cubos de la ciudad de León. Aquella muerte se honra con versos burlescos y tragos de orujo. Este año se recupera la celebración en su versión total tras los años de pandemia, en una cita que suele ser multitudinaria. Si quieres conocer la historia detrás del mito de Genarín no olvides leer este artículo.

Jugar a las chapas

Este juego de azar, con tantos siglos de historia, es una de las clásicas tradiciones de Semana Santa. Consiste en lanzar dos monedas al aire con la posibilidad de que salgan dos caras o dos cruces, que es lo que genera las apuestas, ya que si salen cara y cruz no gana nadie y se repite la jugada. En la actualidad está totalmente regulado con prohibición de cualquier apuesta que no sea dinero en metálico. Los establecimientos en los que se puede jugar deben de pedir un permiso a la Junta de Castilla y León. En la provincia leonesa es en la que se encuentran más locales para practicar este juego autorizados esta Semana Santa:

APH Infanta Mercedes. Carretera Madrid-Coruña, km 125. La Bañeza

Bar Miserias. Avda. Álvaro López Núñez nº 23. León

Bar Swing. Calle Antolín López Peláez nº 9. Ponferrada

Bar La Sala. Avda. Laciana nº 38. Villablino

Bar Estación de Autobuses. Calle Virgen de Gracia. Mansilla de las Mulas

Bar Paramés. Calle Ferrera nº 5. Santa María del Páramo

Bar La Plata. Plaza Briva Miravent nº 2. La Bañeza

Bar Español. Calle Isaac García de Quirós nº 3. Valencia de Don Juan

Bar Círculo-Casino. C. Doctor González Álvarez nº 14. Veguellina de Órbigo

Mesón la Trébede. Avda. de la Constitución nº 73. Sahagún

Bar Savoy. Plaza de España nº 11. Veguellina de Órbigo

Bar La Pirámide. Calle Doctor Fleming nº 3. Villablino

Bar Mónica. Carretera Ponferrada-La Espina. Palacios del Sil

Bar La Asturiana. Calle Pontones nº 5. Valdepolo

Bar Limbo Gastro. Calle Astura nº 6. Valencia de Don Juan

Bar Manolo. Calle Valderrama nº 7. Valderas

Bar Austral. Calle Esla nº 47. San Andrés del Rabanedo

Bar el Palacete. Avenida de León nº 274. Carbajal de la Legua

Bar Restaurante El Arco. Callle Doctores Bermejo y Calderón nº 9. Sahagún

Café Dalma. Plaza Mayor nº 6. Gordoncillo

Cervecería Hugo´s. Calle San Ignacio de Loyola. San Andrés del Rabenedo.

Comer y beber sin descanso

La gastronomía de León es una de las más ricas de España. Durante la Semana Santa, se pueden degustar platos típicos como el potaje de vigilia, el bacalao al ajoarriero y, de postre, las torrijas, buñuelos o leche frita. Y, para que todo eso pase, empápalo con una buena limonada leonesa.

Muchos de estos actos no solo tiene lugar en la ciudad de León, ya que en toda la provincia se celebran diversos actos a lo largo de estos días para vivir una Semana Santa como marca la tradición. Y con todo esto poco tiempo te va a quedar para hacer nada más, pero cuéntanos tus planes para santificar las fiestas.