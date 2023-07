Preparados para los trabajos del futuro en la provincia de León

Desde la proclamación del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud en 2014, la jornada se ha convertido en una oportunidad única para fomentar el diálogo entre jóvenes, instituciones de educación y formación técnica y profesional. En este día especial, el objetivo es resaltar la importancia de desarrollar habilidades relevantes para el mundo laboral en constante cambio. Entidades como el INCIBE potencian el talento en estas áreas del futuro entre las nuevas generaciones.

La preparación

Formación técnica y profesional: La provincia de León cuenta con numerosos centros de formación y formación técnica que ofrecen programas especializados en campos emergentes, como la inteligencia artificial, la programación, la robótica y la ciberseguridad. Los jóvenes pueden aprovechar estas oportunidades para aprender habilidades técnicas en demanda.

Participar en proyectos de emprendimiento: fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes es esencial para prepararlos para los trabajos del mañana. En León existen programas y concursos que apoyan el desarrollo de ideas innovadoras, y brindan oportunidades de patrocinio y mentoría para jóvenes emprendedores.

Aprendizaje de idiomas: en un mundo cada vez más globalizado, dominar un idioma extranjero se ha convertido en una habilidad valiosa. Los jóvenes de León pueden aprovechar cursos y programas de intercambio para mejorar su inglés u otros idiomas afines en el ámbito laboral.

Empleos del Futuro

Algunos trabajos más demandados y que puedes realizar las nuevas generaciones sin salir de León, ni de su casa, en muchos casos, son los siguientes.

Desarrolladores de software: la industria de la tecnología está en constante evolución y los desarrolladores de software tienen una gran demanda. En León hay muchas empresas y startups que buscan talento en programación y desarrollo de aplicaciones. O también, los jóvenes con conocimientos de programación pueden trabajar como autónomos para empresas de todo el mundo desde la comodidad de su hogar en León.

Experto en energías renovables: La sostenibilidad es una preocupación mundial y la provincia de León tiene un gran potencial para las energías renovables. Los jóvenes interesados en la protección del medio ambiente pueden encontrar oportunidades en empresas dedicadas a este campo.

Consultor de Marketing Digital: En la era de la digitalización y el comercio electrónico, el marketing digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para las empresas. Los jóvenes familiarizados con las estrategias de marketing online, SEO, redes sociales y analítica web pueden encontrar oportunidades en empresas de marketing digital o trabajar de forma independiente prestando servicios de consultoría para diferentes negocios.

Consultoría virtual: Con la digitalización de los negocios, la consultoría se ha expandido al ámbito virtual. Jóvenes con conocimientos y experiencia en áreas específicas, como marketing, finanzas o recursos humanos, pueden brindar servicios de consultoría en línea a empresas y emprendedores.

Redactores de contenido: la creación de contenido escrito es una tarea que se puede hacer de forma remota. Jóvenes con habilidades de redacción y conocimiento de diversos temas pueden trabajar como freelancers para blogs, revistas digitales o negocios que requieran contenido de calidad.

Intérpretes: dentro de la rama de redacción, una buena línea es la de traducir de documentos, textos y material audiovisual en diferentes idiomas.

Diseñadores Gráficos y Multimedia: El diseño visual es cada vez más importante en el mundo digital. Los jóvenes con habilidades en diseño gráfico, animación y creación de contenidos multimedia pueden trabajar en agencias de publicidad, estudios de diseño o incluso de forma independiente como autónomos.

Ingeniero en Robótica: El avance de la tecnología ha llevado a la creación y desarrollo de robots para diversas industrias. Los jóvenes interesados en la ingeniería y la automatización pueden encontrar oportunidades en empresas especializadas en robótica industrial o en proyectos de investigación y desarrollo.

Experto en ciberseguridad: Con la proliferación de amenazas cibernéticas, la ciberseguridad se ha vuelto esencial en todas las industrias. Los jóvenes con habilidades en esta área pueden trabajar en empresas o instituciones de seguridad informática, como el Incibe, o asesorar a las organizaciones sobre cómo proteger su información confidencial.

INCIBE

La andadura de INCIBE comenzó en 2006, aunque entonces se denominaba INTECO, fue en 2014 cuando se produjo el cambio de nombre a INCIBE. Una cuestión importante a destacar es que son una entidad pública, dependen del del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Xana Martínez, responsable del área de talento en ciberseguridad de INCIBE, nos habla desde y del Instituto Nacional de Ciberseguridad. “Me gusta empezar por el ‘final’ y afirmar que INCIBE es ciberseguridad. Con este objetivo ayudamos a menores, ciudadanos y empresas a que su experiencia con las nuevas tecnologías sea cibersegura, es decir, evitar que tengan problemas de seguridad cuando las emplean”, explica. Pero su actividad no termina ahí, sino que en caso de que hayan tenido algún incidente de ciberseguridad también ayudan y asesoran a los ciudadanos, empresas e, incluso, operadores críticos del sector privado a resolverlo. En el caso de los operadores críticos realizamos esta labor en colaboración con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), del Ministerio del Interior. Desde este punto de partida se entiende su labor luchando contra el fraude informático, el robo de datos, el phishing, etc., pero realizan muchas más labores, todas ellas relacionadas con la ciberseguridad.

Una de esas áreas es la de ‘Talento’, donde tienen por lema: “más profesionales y mejor formados”. Desde el INCIBE quieren que haya mucha gente que se dedique profesionalmente a la ciberseguridad y que sepa cómo se trabaja en ciberseguridad. “Por poner unos ejemplos, la gente que se quiere dedicar a la ciberseguridad debe saber que es necesario configurar correctamente los cortafuegos, los tipos de cortafuegos que hay y cómo funcionan; qué es un incidente de ciberseguridad y los pasos que hay que seguir para resolverlo; cómo se puede hacer un análisis forense a un ordenador…”, expone Xana. Para alcanzar este objetivo, trabajan desde dos vertientes a las que denominamos:

Conecta Hacker : dan a conocer la profesión de la ciberseguridad. Principal punto de partida, ya que es difícil dedicarse profesionalmente a algo si no se conoce que dicha profesión existe. También explican los diferentes perfiles de ciberseguridad que existen, ya que hoy en día la ciberseguridad es tan amplia que la gente se termina especializando en un ámbito.

: dan a conocer la profesión de la ciberseguridad. Principal punto de partida, ya que es difícil dedicarse profesionalmente a algo si no se conoce que dicha profesión existe. También explican los diferentes perfiles de ciberseguridad que existen, ya que hoy en día la ciberseguridad es tan amplia que la gente se termina especializando en un ámbito. Academia Hacker: donde se forma a la gente técnicamente en ciberseguridad, aportándoles unos conocimientos introductorios técnicos para que puedan decidir si les gusta la ciberseguridad para dedicarse técnicamente a ello e, incluso, poder comenzar a trabajar en una organización como junior.

“Adicionalmente, también realizamos periódicamente un estudio de la brecha laboral de ciberseguridad en las empresas para conocer cuál es la oferta y demanda de profesionales en ciberseguridad que hay en España, cuáles son las profesiones más demandadas, etc”, enumera la responsable del área de talento.

Las principales destrezas y habilidades que se necesitan para un cargo así son dos, según trasladan desde el INCIBE: “por un lado, curiosidad. La ciberseguridad consiste en querer saber qué sucede o puede suceder cuando se hace algo que no es lo habitualmente definido para un sistema informático. Y, por otro, el aprendizaje continuo y la adaptabilidad al cambio. Siempre va a aparecer una forma nueva de ataque y que es preciso conocer cómo se ha hecho y, por otro lado, siempre van a surgir nuevos parches de ciberseguridad, nuevas configuraciones que es necesario aplicar, etc.”, puntualiza Xana. Y esas cualidades parece que las tiene su empleado más joven, nacido en el año 2000, entró a trabajar en INCIBE el 1 de diciembre del 2022 después de pasar el proceso selectivo de la convocatoria de empleo que lanzaron a finales del año pasado. “Las nuevas tecnologías son un área que resulta muy atractiva para la gente joven y esto hace que tengamos la suerte de contar con una plantilla, en general, de la denominada ‘generación Z’ o ‘centennials’”, asegura la profesional. A todos los miembros de la organización se les facilita una formación continua, tanto en conocimientos generales como inglés y las denominadas ‘Soft skills’ (actitudes sociales), como formación específica en el ámbito en que desarrolla su trabajo.

Esos profesionales en potencia que entran en el INCIBE tienen la suerte de conocer de primera mano los riesgos de un uso incorrecto de las nuevas tecnologías y como evitarlo. Así que le hemos pedido a Xana que, por favor, nos dé unos consejos sobre el uso correcto de la tecnología para las nuevas generaciones para que, quieran o no dedicarse a la ciberseguridad, sean responsables. “Es difícil dar consejos a los jóvenes, ya que los posibles problemas de un mal uso de un dispositivo son los mismos que para cualquier otra persona. Dicho de otra forma, un malware, un robo de credenciales, una pérdida de información, etc., no entiende de edad. Sin embargo, sí que hay aspectos a los que las nuevas generaciones son más vulnerables, por ejemplo, tienden a hacer un mayor uso de las redes sociales que la gente de mayor edad”, observa. Según el INCIBE, las principales reglas de seguridad universales y que también son aplicables a las nuevas generaciones son:

1. Mantener actualizados los dispositivos, programas y aplicaciones

2. Utilizar un antivirus para analizar los archivos, descargas y cualquier información alojada en los dispositivos

3. Utilizar una contraseña diferente para cada servicio y emplear siempre contraseñas seguras

4. Descargar las aplicaciones únicamente de sitios oficiales

5. Navegar por Internet de forma segura, protegiendo la privacidad y evitando dejar rastro

6. Acudir a fuentes fiables y contrastar la información de lo que se ve por Internet, no todo lo que ahí se muestra tiene por qué ser cierto

7. Hacer copias de seguridad de la información

8. Utilizar las aplicaciones de mensajería y redes sociales de forma segura, cuidado a quién se admite como amigo y lo que se publica en ellas

9. Evitar acceder a contenidos personales desde ordenadores públicos o redes wifi abiertas

10. Estar informado de las novedades de ciberseguridad.

En la provincia de León, los jóvenes tienen muchas oportunidades para prepararse, mediante la formación técnica, la participación en proyectos empresariales o mediante la adquisición de competencias específicas en campos en auge como tecnología, sostenibilidad, marketing digital y robótica. Es fundamental que los jóvenes aprovechen estas oportunidades y se preparen para enfrentar los desafíos del empleo del futuro en un mundo en constante cambio.