Entre pastores e lobos: de la naturaleza a las pantallas de pequeñas poblaciones

Cistierna y Astorga han podido disfrutar recientemente de la proyección de un documental sobre un tema de vital importancia tanto en León, como en Zamora y Ourense, la relación del lobo con el entorno.

El director del documental, Manuel Pedrosa, biólogo de formación y profesión y director del documental 'Entre Pastores e Lobos', preguntado por qué realizar un trabajo sobre el lobo, lo tiene claro: “En la Serra de Quixa, el Macizo Central Ourensan y el Parque Natural o Invernadoiro, en la vecina provincia de Ourense, el abandono del pastoreo está llegando a tal punto que esta profesión secular está a punto de desaparecer, y lógicamente, todo tiene su relación”, indica como punto de partida, para añadir que “un amigo nuestro, Pedro Alonso, estaba trabajando con los grupos de lobos en la zona. Se daban las condiciones para hacer un trabajo sobre el tema”.

Pedrosa no se cansa de repetir que la controversia no es nueva y que el debate es de una visceralidad tremenda. “No hay una empatía con las problemáticas. Hay defensas trasformadas en ataque. Posturas generalistas que están a favor de la conservación total y posturas totalmente aberrantes que piden el exterminio del lobo”. Este director gallego también es tajante en el papel que juegan los medios de comunicación: “potenciáis las posiciones con el interés de vender la noticia y esto no ayuda a entender que no todos los grupos de lobo atacan de la misma manera”. Manuel lanza una pregunta que entiende como la base del conflicto: “teniendo claro el imprescindible papel biológico que tiene este mamífero, ¿cuántos lobos somos capaces de soportar cómo sociedad?”.

Durante la conversación, el director indica varias veces que los pastores “no tienen una animadversión tan radical con el lobo y que no es su enemigo. Aunque tengan mastines para proteger a los rebaños, no lo ven como enemigo, no tienen visión de exterminio”. En el documental, la pastora y poeta Nieves Fernández Vidueira cuenta en primera persona como el lobo le mató a unas 8 ovejas, y aun así le explica a la cámara que quiere que haya lobo, que le gustaba verlo y que quiere que la gente lo conozca.

Otro de los puntos que se toca en este documental, que se proyectó en el Festival de Cine y Televisión Reino de León y que está recorriendo la provincia gracias al Instituto Leonés de Cultura (ILC), es algo que afecta tanto a pastores como a lobos, el fuego. Manuel Pedrosa explica que así como en Andalucía o Asturias sí hay políticas de prevención, en Ourense solo hay política de extinción. Para este gallego “no se debería tratar exclusivamente de trabajos forestales con maquinaria pesada abriendo cortafuegos, sino también de hacer una ordenación integral del territorio, analizando qué zonas se deben conservar de matorral, qué zonas de bosque y qué zonas de pasto”.

Las diferentes especies de árboles tienen son de vital importancia, y el director y biólogo destaca que “no puede ser que todo el patrimonio natural esté al servicio de unas pocas especies. En león el pino y en Galicia el eucalipto. La rentabilidad por hectárea es mucho menor a largo plazo, pero es dinero inmediato. Con otro tipo de especies y otro tipo de aprovechamiento podríamos tener un mejor aprovechamiento del territorio”. Finalizando este punto, Pedrosa argumenta que “el ser humano trabajó con el fuego para abrir zonas, lo que hay que hacer es limitarlo y controlarlo. El fuego está ahí y estará, otra cosa es la política actual. No podemos decantarnos exclusivamente en la extinción”.

No se podía pasar por alto un punto tan importante como el que se analizó en este medio hace un año, y no es otro que poner en valor la ganadería extensiva. “La ganadería está al límite por el valor del mercado y como sigamos así más pronto que tarde nos vamos a arrepentir”, asevera con rotundidad.

En cuanto a la gira del documental, recibió el premio del público del Festival Suncine de Medioambiente de Barcelona y el premio festival Maria Luisa de Fotografía y Video de Montaña de Asturias. También fue proyectado en Portugal y en el Wildlife Conservation Society y como estamos tratando, en el Festival Cine y Televisión Reino de León. “Acercar el cine a estas localidades más pequeñas como Astorga o Cistierna es algo fundamental, porque tienen más relación con el lobo que en grandes poblaciones”.

Si alguien quiero verlo, puedo hacerlo a través de la plataforma Vimeo y así ayudar a difundir un trabajo sobre un tema que al menos, en el noroeste peninsular, de alguna forma u otra, le afecta a todos sus habitantes.