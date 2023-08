El PP denuncia que el PSOE extravió el censo del cementerio de San Andrés del Rabanedo

La presidenta de la Junta Vecinal de San Andrés del Rabanedo, Eva Pérez Valbuena, da a conocer que desde que tomara posesión hace casi dos meses no ha conseguido el padrón del cementerio de la localidad. “Le he pedido a la anterior pedánea socialista en numerosas ocasiones el padrón para poder cobrar las cuotas del cementerio pero su respuesta siempre ha sido la misma, que lo ha perdido”, asegura la nueva pedánea.

Ante esta situación, la pedánea popular se pregunta “cómo se puede extraviar un documento oficial tan importante de estas características, que nunca debería haber salido del despacho de la Junta Vecinal, teniendo en cuenta que prácticamente es la única fuente de ingresos de la pedanía, lo que pone de manifiesto ”una absoluta falta de responsabilidad“.

Esta es la contestación a las declaraciones vertidas por la anterior pedánea socialista sobre la gestión del PSOE que dejó en las arcas vecinales algo más de 3.000 euros. “La transparencia de la que hace gala el PSOE se traduce en la pérdida del padrón del cementerio de San Andrés”, explicó Valbuena.

“De hecho, sin padrón”, explicó, “la situación nos obliga a ir uno a uno por todos los panteones y nichos e intentar contactar con las familias para que abonen la cantidad que corresponde”. Sobre esta cuestión, la pedánea popular se pregunta “dónde están los cerca de 2.500 euros que deberían haberse recaudado en el primer semestre, correspondientes a las 453 tumbras y nichos existentes en el cementerio, cuándo en las cuentas solo figuran 900 euros de estos ingresos”.

“El hecho es que, como no hay ordenanza, sólo paga el que tiene voluntad y así es imposible mantener el cementerio en las condiciones en las que se merece”, precisó al tiempo que matizó que la nueva ordenanza ya está en marcha para que todos los vecinos tengan los mismos derechos pero también cumplan con sus obligaciones. “La expedánea tuvo cuatro años para hacer la ordenanza pero prefirió la inacción, que es la seña de identidad del PSOE y pide responsabilidades a los que llevamos mes y medio en el cargo”, aseveró.

Algo similar ocurre con el seguro de la Junta Vecinal, el mismo desde 1991 y que no tenía ningún tipo de cobertura, afirma. “Cuatro años pasaron y el PSOE no se molestó en comprobar cómo el seguro por el que se pagaban casi 246 euros no cubría absolutamente nada. Otra demostración más de absoluta inoperancia”, indicó la pedánea popular, que añadió que también ha sido modificado para tener aseguradas todas las propiedades de la pedanía.

Katia Badeso (PSOE) reta al PP “a mejorar los fondos”

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de San Andrés y pedánea de la Junta Vecinal de la localidad los últimos cinco años, Katia Badeso, aclaró que los fondos de esta entidad menor eran 3.900 euros a mayo de 2023, según el arqueo de las cuentas realizadas justo antes del traspaso de poderes al PP. Por este motivo, la edil socialista reta al Partido Popular “a aumentar los fondos durante los próximos cuatro años, porque una vez que estudien los ingresos y los gastos van a ver lo complicado que es cuadrar las cifras”.

Katia Badeso especifica que los principales ingresos que tiene la pedanía provienen del cementerio vecinal, “que está obsoleto, y como no hay ordenanza, se hace una cuota voluntaria de 5 euros por panteón o nicho”, de ahí que apenas se puedan ingresar en torno a 1.000 euros al año. Esta misma cantidad es la que se destina cada ejercicio al mantenimiento y cuidado del camposanto, con dos actuaciones en las que se invierten 500 euros en cada una. “De hecho, la del segundo semestre no se ha realizado aún por parte de la nueva pedánea, con lo que ahora mismo el cementerio está en malas condiciones”, resalta.

Otra de la línea de ingresos de la Junta Vecinal son las fiestas del Corpus, “aunque todo el dinero que se recauda es para las propias actividades que se organizan durante esos días, con lo que no afecta a la cuenta de la pedanía”.

“La Junta no paga aprovechamientos forestales”

La que fuera alcaldesa pedánea de 2018 a mayo de 2023 especifica que además de algunos ingresos puntuales como los abonados por compañías eléctricas por sus instalaciones en terrenos propiedad de la Junta Vecinal, no ha habido más durante estos cinco años. “Los ingresos por aprovechamientos forestales no llegan desde 2019, que fue el último año en el que la Junta de Castilla y León hizo el último pago”, detalla Katia Badeso.

La concejala del PSOE destaca por último que “además de animar al PP a lograr más ingresos, también insta a la nueva Junta Vecinal a continuar en la línea de transparencia del mandato anterior, en el que siempre han estado las cuentas a disposición de todos los vecinos y vecinas en el tablón de anuncios, y se han aprobado por consenso de todos los miembros, tanto vocales electos como los de confianza, rindiéndose cuenta en forma y plazo ante las administraciones preceptivas”.

Tres mil euros del 'skatepark'

En cuanto a los gastos, Badeso especifica que además de los corrientes como el seguro de responsabilidad civil, la comunidad del local de Eugenio de Nora o los de contabilidad, “se invirtieron durante este mandato más de 3.000 euros en las obras de construcción del skatepark y del abrevadero, puesto que se completaron con el plan impulsado por Diputación de León”. “Fueron actuaciones que habían sido solicitadas por la ciudadanía de San Andrés y consensuadas dentro de la propia Junta Vecinal, y por eso se ejecutaron durante el último mandato”, apunta la ex presidenta de la Junta Vecinal.

Respecto a los 3.000 euros gastados en el skatepark, Eva Pérez Valbuena dejó claro que “quizá hay que pensar antes de dilapidar el dinero de esta manera puesto que se trata de unas instalaciones, que según las personas que las utilizan, no cumplen con las necesidades actuales y sólo hay que hablar con ellos in situ”.

La presidencia de la Junta Vecinal de San Andrés asume el reto lanzado por la expedánea socialista de aumentar los ingresos de la cuentas vecinales. “Que tenga claro que lo vamos a intentar porque hay fórmulas para hacerlo pero, para ello, hay que ser responsables y trabajar con compromiso, el que estamos demostrando desde el primer día después de que los vecinos nos dieran su confianza”, concluyó.