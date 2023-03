Ester Muñoz arremete contra el Gobierno por “arruinar las infraestructuras ferroviarias” de León en el Corredor Atlántico

“El Corredor Atlántico es un auténtico fiasco sin presupuesto que arruina las infraestructuras ferroviarias leonesas de este a oeste y que tiene el mismo valor para la provincia que la palabra del presidente del Gobierno, ninguno”.

Este es el resumen que destaca la presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, respecto al proyecto presentado esta semana en Valladolid por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, y el nuevo comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz.

Una presentación en la que, “tras casi cinco años de retraso” el Gobierno central “dice que escuchará propuestas para el Corredor Atlántico”, mientras que el Corredor Mediterráneo “cuenta ya con obras reales y millonarias”. A su vez, la Junta también aseguró a continuación que “escuchará” a las diferentes provincias para elevar sus planteamientos al Ministerio.

La presidenta del PP de León hace balance de todos los proyectos que “se ven marginados o anulados por el Partido Socialista”, consideró que “no hay que escuchar nada sobre Torneros, solo actuar, ni sobre los talleres de Renfe, sino construirlos, ni sobre el puerto del Manzanal, sino adjudicar la variante en el puerto y duplicar la vía”. POr eso, ve estas cumbres como una “es una auténtica tomadura de pelo que solo sirve para ganar tiempo y pretender quedar bien antes de las elecciones municipales” mientras que la realidad es que “ha castigado a los leoneses con una continua discriminación en inversiones ferroviarias”.

Por este motivo, Muñoz advirtió que Pedro Sánchez “va a tener que escuchar a los leoneses”, debido a la “auténtica tomadura de pelo y vergüenza” que supone “la marginación a la que se somete a la provincia de León”, respecto a la que recordó que “fue nudo ferroviario hasta que llegó Pedro Sánchez en 2018 y comenzó a desmantelar el ferrocarril en León”.

Torneros no, Valladolid sí

En su repaso a los proyectos de León “perjudicados” Muñoz se refirió al Puerto del Manzanal, donde “el Gobierno solo realizará un estudio que se licitará en 2023” mientras oculta que “requiere de vía doble y no lo contemplan entre León y Ponferrada”. De igual forma, apuntó que el Ejecutivo “deja claro en Mercancías 30 su desprecio hacia las autopistas ferroviarias por Castilla y León al no estudiar los gálibos de puentes y túneles por los que no caben los trenes con remolques de camiones”.

Respecto a Torneros, resaltó que el plan de Adif “habla de invertir en la terminal logística de León, es decir en la clasificación actual detrás de la factoría de antibióticos y la terminal de contenedores ubicada junto a la vidriera”, lo que “confirma que no realizará el polígono logístico de Torneros”, mientras que “ejecutará la variante este de Valladolid, con playa de vías, una terminal logística intermodal y servicios anexos”.

Asimismo, “mantiene bloqueados los nuevos talleres ferroviarios de Renfe”, al tiempo que “elimina la plataforma logística de Ponferrada, paraliza las mejoras de la Variante de Pajares entre Pola de Lena y Gijón y no hará de alta velocidad el tramo León-La Robla”. De igual manera, “no prevé ampliar las instalaciones de la estación de León, ni proyecta la finalización de la integración del ferrocarril”.

La presidenta de los ‘populares’ leoneses también puso de relieve que el Ejecutivo central “fulmina y desmantela la Ruta de la Plata”, así como que “no plantea ningún nuevo mercancías en la red convencional o la recuperación de líneas”, ni “existen nuevos trenes para la vía estrecha leonesa”, el antiguo carril de Feve que visitó en la capital leonesa.