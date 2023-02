El concejal tránsfuga Nicanor Pastrana aspira a presentarse por Alantre a la alcaldía de León capital

Continuará en política y aspira a seguir haciéndolo en la política municipal del Ayuntamiento de León representando a la nueva formación leonesista de izquierdas Alantre. Así lo ha anunciado este miércoles Nicanor Pastrana, el actual concejal de Participación Ciudadana, tránsfuga de Podemos -que le expulsó por insubordinación a principio del mandato- e integrado actualmente en el equipo de Gobierno municipal que encabeza el PSOE.

Junto a la secretaria de organización de Alantre, Camino García, el edil ofreció hoy una rueda de prensa en la que se limitó, de momento, a anunciar su nueva militancia en Alantre, así como su intención de postularse para ser el próximo cabeza de lista de esta formación a la Alcaldía de León, algo que se decidirá con la convocatoria de un concejo municipal a celebrarse en el mes de marzo, cuando se sabrá si resulta él elegido o alguna otra persona que concurra.

En todo caso, insistió en que mantiene su interés en seguir en la política leonesa, ahora con un ideario de Alantre que prioriza la consecución de una “autonomía propia para el País Llionés”, así como una estructura de “participación ciudadana”, aún a pesar de reconocer Pastrana que esa no era su prioridad ideológica cuando ya se presentó por Podemos-Equo en 2019. Sin embargo, interpreta que sí lo era de “una inmensa mayoría de las bases” de la formación morada, que le expulsó a los pocos meses de las elecciones por pactar con el PSOE haciendo caso omiso a los acuerdos que adoptaba Podemos. De hecho, todavía a principios de mayo de este año están citadas ambas parte, él y Podemos, en un juicio para que tras casi cuatro años y terminada la legislatura se zanje su relación.

Pastrana y García, arropados por miembros de la nueva formación, resaltaron que el espíritu de Alantre es que se trata de un “proyecto autónomo que no asume mandatos de ningún centralismo”, porque «“en los últimos 40 años no hemos contado con partidos comprometidos con León”, espíritu que busca una fórmula de formación de concejos vecinales para adoptar como sus decisiones con “lo que la gente realmente quiere”, en un “partido de obreros, no de generales”.

Camino García, que no pudo detallar las actuales afiliaciones del partido, explicó que será esa misma fórmula de participación vecinal la que elegirán para determinar en qué municipios habrá candidatura en las próximas elecciones de mayo y quienes las conformarán. En todo caso, concluyó advirtiendo que “no buscamos el boom sino que vemos esto como una carrera de fondo, de velocidad”, con la prioridad de “afianzarnos” como alternativa política en la provincia.