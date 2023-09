Los astorganos Trigger Edge y los salmantinos This is the way, este sábado en el Black Bourbon de León

La sala Black Bourbon de León acoge este sábado 30 de octubre las actuaciones del grupo astorgano Trigger Edge y de la banda salmantina This is de way. La cita comienza a las 21.30 horas con entradas al precio de 7 euros en venta anticipada y de 9 euros en taquilla.

Trigger Edge es una banda astorgana de beatdown hardocre formada en 2022 y compuesta por Jorge Martín (voz), Jorge García (guitarra), Javier Martín (bajo) y Ernesto Palmero (batería).

Con influencias del beatdown europeo y la escena hxc estadounidense, la banda apuesta por un sonido violento que integra slow-breakdowns con ritmos más clásicos.

Por su parte, This es the way es una banda salmantina de hardcore/metalcore formada en 2021, debido a la necesidad de dar salida a estos estilos musicales poco explorados hasta la fecha en la ciudad. A pesar de su breve trayectoria, es una banda consolidada y con las ideas claras, ya que sus integrantes provienen de otros grupos conocidos de la escena.

La formación está compuesta por Rober (voz gutural), Rob (voz melódica y bajo), Verdejo (batería), Víctor (guitarra) y Miguel (guitarra).

Sábado 30 de octubre. 21.30 horas (apertura de puertas a las 21.00 horas)

Black Bourbon. Calle Puerta del Sol, 8

Entradas: 7 euros en venta anticipada y 9 euros en taquilla