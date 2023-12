El emocionante concierto de Navidad en la tercera planta del Hospital de León que cautiva en las Redes

Poco se sabe del concierto navideño de ayer miércoles 20 de diciembre en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), pero en el grupo de Facebook 'Tú no eres de León si no...' una de sus miembros ha subido un momento de él y se ha desatado la admiración entre los componentes del mismo.

Lo ha hecho Nuria Alonso Langa, subiendo esta mañana antes de las once de la mañana a este grupo famosísimo en la provincia leonesa un vídeo corto [que en Facebook se llama reel, 'carrete' en inglés] con la frase: “Tercera planta del Hospital de León. Cualquier detalle te puede emocionar en momentos difíciles”.

Un instante, en el que se puede ver a dos intérpretes, ella al piano y él al violín, tocando Noche de Paz y que ha cosechado los 'me gustas' de más de trescientas personas en el grupo. Con emotivas contestaciones al mismo. Se puede ver justo aquí debajo.

