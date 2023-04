El consejero de Cultura de Castilla y León equipara el valor de la Casa de Machado con la pirámide a los fascistas italianos

Idéntico valor patrimonial y cultural ha otorgado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, de Vox, a la Casa-Museo de Antonio Machado en Segovia con la llamada 'Pirámide de los Italianos', el controvertido monumento en honor a los fascistas que lucharon en la Guerra Civil .

Como recordó el mismo Santonja sacándolo a colación sin ser preguntado específicamente por los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno autonómica, ambos están inmersos en sendos procesos para ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC), lo que conlleva su protección.

En el caso monumento erigido por el franquismo en el municipio burgalés de Valle de Valdebezana, que rinde honor a los fascistas italianos que lucharon en la Guerra Civil en el bando de los golpistas, el expediente fue abierto a finales de febrero por vía de urgencia -entre otros muchos casos- tras aprobarse la Ley de Memoria Democrática, una maniobra defendida por Vox, que fue el partido que nombró al consejero, para evitar su desmantelamiento.

Entre los argumentos esgrimidos por la Consejería para proteger el mausoleo resaltaron su valor “artístico, histórico y paisajístico”, asegurando que su pervivencia se acoge a las excepciones que la nueva legislación antifranquista permite.

Santonja detalló hoy en rueda de prensa lo “bien documentados” que están casos como éste u otros monumentos franquistas, como el Águila de Sagardía, de en Cilleruelo de Bricia, algo que le permitió mostrarse optimista con poder aprobar pronto la figura que los protegerá, si bien indicó que para ello hay que seguir unos complejos, como para cualquier otra declaración de este tipo, los cuales “no son eludibles”.

En concreto, respecto a la pirámide, aplaudió lo “muy bien argumentada” que se planteó la petición de 'indulto', respaldada, recordó, por “el Instituto Sautuola de Cantabria, la Academia de San Jordi, de Barcelona, y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla , no estoy hablando de cualquier cosa”. Ahora, los órganos consultivos a los que se ha pedido informe disponen de tres meses para entregados, es decir, con fecha 7 de junio. Y tras comunicarse “al Ayuntamiento y propietario” habrá un mes de período de alegaciones y otros tres para contestar y decidir por parte de la Junta.

“¿Es un proceso lento? No, es un proceso garantista. Y claro, cuando se establecen garantías, pues las garantías tienen un trámite”, quiso zanjar, evitando dar un matiz ideológico a estas decisiones al reseñar que simplemente se aplica “la normativa” cuando hay peticiones de protección. Pero recordó que, como defendió en el Parlamento autonómico, “la historia no es lo que a unos les gusta sino también lo que no les gusta”. Y se aplicará la normativa “desde el respeto” y el “rigor”.

Fue él mismo quien, al ser preguntado por la diligencia de estos expedientes de los bienes del franquismo, sacó a colación, a modo de comparativa, que también será “inminente, antes del verano” la declaración como BIC de la Casa-Museo del poeta Antonio Machado, víctima en el exilio de la Guerra Civil tras el golpe militar franquista. Una figura que le pareció “incomprensible” que a día de hoy no tenga, como también “la Pirámide de los Italianos, entre otras”: “No incurro en ningún tipo de ambigüedad”.

El consejero de Cultura citó al propio poeta (“despacito y buena letra, que hacer las cosas bien, importa más que hacerlas”) para justificar los retrasos acumulados en la tramitación de protección de la que admitió que es la única residencia visitable del escritor español y aseguró que “no hay otro motivo” que el hecho de que se ha pretendido que la figura de protección incluya no sólo el edificio sino también todo su contenido. Finalmente, reconoció que le hubiera gustado que esa declaración como BIC coincidiera con el reciente aniversario de la muerte del poeta, el pasado 22 de febrero, pero “las cosas hay que hacerlas bien”.