La Universidad de León abre sus puertas a alumnos de bachillerato hasta el 21 de abril para dar a conocer sus grados

La Universidad de León (Unileon) abre sus puertas una vez más para dar a conocer su amplia oferta educativa. Más de 1.500 alumnos de Bachillerato de una veintena de institutos de la provincia se han podido acercar ya de manera presencial a los Campus de Vegazana en León y del Bierzo en Ponferrada, durante los días 27, 28 y 29 de marzo en unas Jornadas de Puertas Abiertas que online se extenderán hasta el próximo 21 de abril.

Ante la buena acogida de las ediciones telemáticas de puertas abiertas anteriores, y el interés suscitado entre los estudiantes de otras provincias de la Comunidad de Castilla y León, de otras zonas del resto de España, incluso de otros países, la Universidad de León ha decidido concentrar las charlas de las Jornadas de Puertas Abiertas Online entre los días 11, 12 y 13 de abril, si bien la plataforma digital con toda la información, vídeos explicativos y foros de dudas estará disponible desde ya y hasta el 21 de abril. Las personas interesadas en participar ya pueden consultar el programa y formalizar la inscripción a través del enlace.

La dinámica de los días 11, 12 y 13 será similar a la de años anteriores, con charlas generales y presentaciones específicas de los grados de las distintas Facultades y Escuelas.

El martes 11, a las 16.30 horas, María Dolores Alonso-Cortés Fradejas, profesora de la Facultad de Educación y vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, y Mario, presidente de la Junta de Estudiantes, impartirán la charla informativa '¿Por qué estudiar en la Universidad de León?'; a las 17.30 horas, se harán las presentaciones de los Grados de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal tanto en León como en Ponferrada, de la Facultad de Ciencias del Trabajo y de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; y a las 18.30 horas se hará lo propio con las titulaciones de Grado de las Facultades de Veterinaria, Derecho y Educación.

El miércoles 12, a las 16 horas, 'EBAU, ¡todo controlado!', de Esther Seijas Villadangos, directora del Área de Acceso y Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo; a las 16.45 horas, '¿Qué tengo que hacer para matricularme en la Universidad de León?', con Ana Isabel Ferreras Díez, jefa del Servicio de Gestión Académica; a las 17.30 horas, presentaciones de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; y a las 18.30 horas, presentaciones de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, la Facultad de Ciencias de la Salud en sus Campus de León y Ponferrada y la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Y por último, el jueves 13, jornada en inglés para los alumnos internacionales: a las 16.00 horas, 'Why study at Universidad de León?', con el técnico de Relaciones Internacionales Adrián de la Iglesia Diez; a las 16.30 horas, 'We are Unileon, are you ready to join us?', de la también técnico de Relaciones Internacionales Cristina García del Amo; y a las 17 horas, cierra 'Unileon, tu puerta al mundo', con el también técnico de Relaciones Internacionales Héctor Paredes Suárez.

Toda la oferta de grados y dobles grados de la Universidad de León

Si todavía estás indeciso y no sabes en qué grado matricularte, aquí te dejamos alguna información de todas tus opciones, de cara a las jornadas de puertas abiertas. La Universidad de León ha añadido a cada titulación vídeos informativos de sus Grados y foros de preguntas para poder plantear dudas.

Arte y Humanidades

El Grado en Filología Moderna - Inglés está dirigido a alumnos interesados en conocer la descripción científica de la lengua inglesa, manejar las técnicas de comunicación interlingüística e intercultural del inglés y el español, comprender la variación intralingüística del inglés y sus consecuencias en la interpretación de los textos, emplear las técnicas y métodos básicos de procesamiento y producción textual en lengua inglesa, analizar las tradiciones literarias en lengua inglesa y su relación con las españolas y conocer la historia y cultura vinculadas a los países de habla inglesa y su relación con la historia y cultura española y francesa.

Si te interesa aprender a interpretar el territorio a diferentes escalas, a utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio y expresarla mediante cartografía con los Sistemas de Información Geográfica, realizar diagnósticos integrados, interrelacionando el medio físico con la esfera social y humana, organizar y analizar la información geográfica con el fin de proponer estrategias de ordenación y gestión territorial y analizar e interpretar paisajes, generando sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales, el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio es lo que estabas buscando.

Grado en Historia, para los interesados en conocer y comprender desde una perspectiva diacrónica la historia, adquiriendo conciencia de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado, conocer y comprender la relación entre las dimensiones social, económica, institucional y cultural del pasado, desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por la diversidad cultural y los distintos puntos de vista que se derivan de tradiciones históricas y culturales, conocer, utilizar y valorar las fuentes de información empleadas en la investigación histórica para reconocer sus ámbitos de aplicación y sus limitaciones y/o conocer y manejar los métodos y técnicas de análisis para trabajar sobre los datos de carácter histórico.

El Grado en Historia del Arte está orientado a aquellas personas interesadas en aprender a comprender la obra de arte en sí misma y en su contexto, apreciar los valores estéticos de las manifestaciones artísticas, conocer las fuentes y las distintas metodologías de la Historia del Arte, aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión del patrimonio cultural y desarrollar una visión interdisciplinar de las humanidades.

El Grado en Lengua Española y su Literatura está enfocado para que sus alumnos adquirieran conocimientos especializados sobre el funcionamiento de la lengua española actual, sus variedades (dialectos, sociolectos y registros) y las etapas de su desarrollo histórico. Que puedan conocer los movimientos, géneros, autores y obras capitales de la Literatura Española e Hispanoamericana en sus diversos períodos históricos, utilizar técnicas y estrategias que posibiliten una comunicación oral y escrita correcta y eficaz, emplear los medios y recursos que aportan las nuevas tecnologías en distintos campos de los estudios filológicos, lingüísticos y literarios y alcanzar el dominio instrumental de una segunda lengua y conocer su tradición literaria y cultural, así como iniciarse en el uso de una tercera lengua.

Y, para aquellos que estén interesados en formarse como profesionales de las disciplinas de la Historia y de la Historia del Arte capaces de adaptarse a las diferentes demandas sociales y del mercado laboral, y, en concreto, a aquellas que requieran conocimientos especializados en los procesos históricos de cambio y continuidad de la evolución humana y del patrimonio artístico que ha generado, está disponible el Doble Grado en Historia e Historia del Arte.

Ciencias

Aprender a identificar, analizar y clasificar los organismos vivos y los agentes y materiales biológicos, así como sus restos y señales de actividad, producir, transformar, manipular, conservar, identificar y controlar la calidad de materiales de origen biológico, realizar estudios genéticos, estudios de ordenación, gestión y conservación de poblaciones y ecosistemas; estudios de impacto ambiental; planificar la explotación de recursos biológicos terrestres y marinos y asesorar científica y técnicamente sobre temas relacionados en el Grado en Biología.

Por otro lado, el Grado en Biotecnología enseña a manejar técnicas moleculares, instrumentales y bioinformáticas útiles en Biotecnología, diseñar y ejecutar experimentos de clonación y modificación genética de organismos, cultivar y manipular adecuadamente células con diferentes aplicaciones biotecnológicas , diseñar estrategias de producción y mejora de productos biotecnológicos y trabajar en procesos industriales de producción biotecnológica.

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos está enfocado a aquellos alumnos interesados en aprender a aplicar métodos de análisis de los alimentos, materias primas e ingredientes, evaluar el riesgo para la salud de los mismos, aplicar procedimientos de control de la seguridad alimentaria e implantar y gestionar sistemas de calidad. Además, aprenderán a diseñar y supervisar los procesos tecnológicos, evaluar y gestionar los riesgos medioambientales y establecer herramientas de control de los procesos en la industria alimentaria, formular productos alimenticios que se adapten a las recomendaciones nutricionales, intervenir en actividades de promoción de la salud contribuyendo a la educación nutricional de la población y desarrollar estudios epidemiológicos sobre alimentación.

El Grado en Ciencias Ambientales forma profesionales que posean una visión multidisciplinar y global de la problemática ambiental desde la perspectiva de la sostenibilidad. Si te interesa aprender a conservar, gestionar y planificar el medio y los recursos naturales, tener una visión multidisciplinar y global de la problemática ambiental, identificar y manejar indicadores ambientales para la Evaluación de Impacto Ambiental, diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental y mantener una actitud abierta y autodidacta ante las problemáticas y realidades ambientales actuales, la legislación, las nuevas tecnologías y las preocupaciones y percepciones socioambientales.

Y el Doble Grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal y del Medio Natural que permite obtener dos títulos de Grado distintos en seis años: el Grado en Ciencias Ambientales y el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, profesión regulada del Ingeniero Técnico Forestal. Para ello, la Universidad de León ha diseñado un programa que permite compaginar ambos estudios. Los primeros cuatro años se cursarán en el Campus de León y los dos últimos en el del Bierzo, según el Plan de Estudios Establecido.

Ciencias de la Salud

Si te interesa aprender a conocer los procesos fisiopatológicos y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital, aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas, conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería, dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, a la familia y a la comunidad y reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado, estás buscando un Grado en Enfermería, que puede cursarse tanto en León como en Ponferrada.

El Grado en Fisioterapia en Ponferrada enseña a ejecutar, dirigir y coordinar planes de intervención de fisioterapia, con las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. Busca inculcar en sus alumnos una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes, intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, diseñar planes de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia y hacer una valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

El recientemente implantado Grado en Podología en Ponferrada forma profesionales de la salud especializados en prevenir, diagnosticar y tratar los problemas del pie. Para aquellos que quieren ejercer una profesión centrada en el cuidado del pie como eje central de la salud, ayudar a cuidar los pies como base del bienestar de las personas, valorar el movimiento del cuerpo humano y sus disfunciones, diseñar y poner en marcha programas preventivos para el cuidado del pie e iniciarte como investigador en el ámbito de la Podología.

El veterano Grado en Veterinaria en León busca prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de los animales, controlar el bienestar, el manejo y la alimentación de éstos, así como la mejora de sus producciones, obtener productos de origen animal en condiciones óptimas y económicamente rentables, valorando el impacto ambiental, inspeccionar y asegurar la higiene en la elaboración de alimentos de consumo humano y conocer y aplicar las disposiciones legales y administrativas en los ámbitos de la profesión veterinaria y de la salud pública.

Y, como novedad para el próximo curso, la Universidad de León pondrá en marcha en el Campus del Bierzo en Ponferrada el Grado en Nutrición Humana y Dietética, para formar profesionales con capacidad para mejorar la salud, prevenir y tratar la enfermedad fomentando hábitos nutricionales saludables en personas, familias, comunidades y entornos alimenticios específicos, hospitalarios, residenciales, educativos, hosteleros o empresariales.

Ciencias Sociales y Jurídicas

La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es de largo la que mayor oferta presenta en la Universidad de León. Aquí un resumen de sus titulaciones el próximo curso:

Grado en Administración y Dirección de Empresas para aprender dirigir todo tipo de empresas y asumir las responsabilidades de los diferentes departamentos de producción, comercialización, finanzas, o recursos humanos, proporcionando una visión global y general de todas las áreas que componen una empresa y que intervienen en su óptimo desarrollo.

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para alumnos interesados en convertirse en profesionales altamente cualificados en el contexto de la actividad física y del deporte y de los sectores que lo integran: salud, rendimiento deportivo, docencia, gestión y tiempo libre.

Grado en Comercio Internacional para formar profesionales capaces de analizar los mercados internacionales, de planificar y asumir tareas de responsabilidad en la actividad internacional, en especial su comercio exterior, y de evaluar las capacidades de la empresa para asumir un proceso de internacionalización.

Grado en Derecho, el más populoso de la Unileon, para formar profesionales del Derecho, tanto en el plano teórico como en el práctico. Habilita al graduado para el ejercicio de las profesiones a las que la titulación le da acceso y para su posterior especialización, dotándole de juicio crítico, responsabilidad social y capacidad de trabajo autónomo y en equipo para las cuestiones relacionadas con el Derecho.

Grado en Economía para formar profesionales capaces de desempeñar las labores de gestión, asesoramiento y evaluación de los asuntos económicos, tanto en el ámbito privado como en el público, contribuyendo al buen funcionamiento de los sistemas económicos y a la mejora del bienestar de los ciudadanos.

Grado en Educación Infantil para formar profesionales cualificados para ejercer la profesión de Maestro en Educación Infantil como profesión regulada. Les proporciona un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma para que sean capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos de 0-3 años y de 3-6 años.

Grado en Educación Primaria para formar maestros en Educación Primaria, como profesión regulada, proporcionándoles un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma para que sean capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos de 6-12 años.

Grado en Educación Social, forma profesionales cualificados para realizar intervenciones socioeducativas con el fin de que tanto los individuos como los colectivos logren su desarrollo personal y social y su integración y participación en la comunidad.

Grado en Finanzas para formar profesionales capaces de desempeñar funciones de gestión y asesoramiento financiero, de valoración de inversiones y activos financieros, así como de análisis de riesgos, tanto en entidades financieras y aseguradoras como en cualquier tipo de empresa.

Grado en Información y Documentación, en modalidades a distancia o semi-presencial, para formar profesionales cualificados para la gestión de información y conocimiento en muy distintos contextos, con habilidades para el tratamiento automatizado de la información y la documentación y con competencias para la planificación y dirección de organizaciones informativas gestión de personal, recursos financieros, marketing, etcétera.

El Grado en Marketing e Investigación de Mercados forma titulados capaces de definir y ejecutar decisiones de marketing y de investigación de mercados en la gestión de empresas, organizaciones e instituciones.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para formar profesionales expertos en materia social y jurídico-laboral, conocedores de las diferentes técnicas para la organización del trabajo y para la gestión de la mano de obra y de la producción en las empresas e instituciones.

Grado en Trabajo Social para formar profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de los contextos, estructuras y procesos sociales, el cambio social y el comportamiento humano, capacitándolos para el diagnóstico, programación, gestión y evaluación de herramientas que promuevan el desarrollo social y el fortalecimiento de las personas.

El Grado en Turismo forma profesionales cualificados y capaces de asumir responsabilidades directivas, de gestión y de administración en todo tipo de empresas del sector turístico, así como en organizaciones dedicadas al ocio y a la cultura.

Y, para aquellos estudiantes interesados en adquirir conocimientos en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, la Unileon ofrece el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pensado para formar titulados con una capacitación transversal en el ámbito jurídico y empresarial, que les permita adoptar un enfoque interdisciplinar para garantizar una gestión global de la actividad profesional tanto, en el ámbito del Derecho como de la Empresa.

Ingeniería y Arquitectura

Y, por último, la rama de Ingeniería y Arquitectura ofrece por ahora 11 grados y tres dobles grados:

El Grado en Ingeniería Aeroespacial forma profesionales altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo de la Ingeniería Aeroespacial y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Grado en Ingeniería Agraria forma profesionales capacitados para aplicar la Ingeniería a las actividades agroindustriales, ganaderas, agrícolas y agroambientales, con equipos de profesores de gran prestigio y formación práctica y mediante el uso de instalaciones y laboratorios de alta calidad.

El Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial para aquellos que estén interesados en aprender a ser líderes y emprendedores en un ámbito tecnológico con gran inserción laboral actual y futura. El plan de estudios está enfocado a desarrollar un perfil profesional orientado a la innovación y la transformación digital de la industria y la sociedad, combinando dos ramas de conocimiento con gran demanda, las matemáticas y la informática. Unileón formará ingenieros altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo del tratamiento, adquisición y extracción de datos y la Ingeniería Artificial y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Grado en Ingeniería de la Energía forma profesionales del sector energético en su totalidad con las competencias necesarias para diseñar, proyectar, gestionar y mantener todo tipo de plantas de generación y distribución de energía, así como para planificar políticas energéticas.

El Grado en Ingeniería Eléctrica forma ingenieros altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo de la Ingeniería Eléctrica y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática forma profesionales altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo de la Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, forma profesionales, en Ponferrada, a través de una formación moderna y adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, orientada a la especialización de ingenieros en campos y disciplinas relacionadas con la Geoinformación.

El Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, forma profesionales, también en Ponferrada, capacitados para aplicar la Ingeniería a la gestión del medio natural, las actividades forestales y las energías renovables, ofreciendo una formación práctica y completa tanto en campo como en los laboratorios e instalaciones del centro.

El Grado en Ingeniería Informática forma ingenieros altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo de la Informática y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Grado en Ingeniería Mecánica forma profesionales altamente capacitados con carácter transversal, capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente. Instruye para desarrollar proyectos de ingeniería industrial para la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización, etcétera.

El Grado en Ingeniería Minera forma profesionales modernos y adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, combinando las competencias exclusivas de la profesión de Ingeniero de Minas con nuevos campos y disciplinas.

Para alumnos más aventajados, el Doble Grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal y del Medio Natural, en Ponferrada forma a profesionales con una alta especialización en técnicas de protección del medio ambiente. Enseña a manejar tecnologías avanzadas, realizar trabajos profesionales que por ley son competencia exclusiva de los Ingenieros Forestales, realizar estudios de carácter ambiental y auditorías ambientales, gestionar los espacios protegidos y los recursos naturales, elaborar planes de defensa contra incendios forestales, restauración post-fuego, control de plagas y enfermedades y diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.

El Doble Grado en Ingeniería Minera e Ingeniería de la Energía forma profesionales con competencias complementarias para trabajar en los sectores energético y minero, diseñando, planificando y dirigiendo explotaciones mineras y plantas de generación y distribución de energía.

En último término, el Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Energía que forma ingenieros altamente capacitados para ejercer su profesión en el campo de la Ingeniería Eléctrica y en el sector energético y con las competencias necesarias para diseñar, proyectar, gestionar y mantener todo tipo de plantas de generación y distribución de energía, así como para planificar políticas energéticas y capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente