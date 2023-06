Piden 40 años de cárcel para un hombre por abuso y agresión sexual y maltrato de tres mujeres a su cuidado

La Audiencia Provincial de León juzga este lunes a D.R.J. por abusar y agredir sexualmente y maltratar a tres mujeres entre 2018 y 2019 que estaban bajo su cuidado. La Fiscalía pide para él una pena superior a los 40 años de cárcel, la prohibición de acercarse a las víctimas entre cuatro años y medio y 25 años, libertad vigilada de hasta diez años y multas que llegan hasta los 4.000 euros para cada una.

El Ministerio Fiscal considera probado que D.R.J., mayor de edad, sin antecedentes penales y con una discapacidad del 65%, cometió los delitos de agresión sexual, agresión sexual continuada, abuso sexual, abuso sexual continuado, maltrato habitual y descubrimiento y revelación de secretos sobre tres mujeres, también mayores de edad, y con discapacidades que van desde el 33 al 65%, a las que atendía. No obstante, la Fiscalía entiende que dichas discapacidades no les impiden conocer las relaciones y actos sexuales, así como sus consecuencias, y dar o no su consentimiento. De hecho, el escrito de acusación recoge reiteradamente que las mujeres manifestaron su disconformidad en varias ocasiones con mantener relaciones sexuales con el acusado.

D.R.J. y las mujeres intercalaron relaciones consentidas con otras en las que el acusado abusaba de ellas, llegando a grabar encuentros sexuales por vía telemática, profiriéndoles amenazas como difundir las imágenes si no continuaban con él, hacerles daño o incluso matarlas.

La Fiscalía pide para él una condena total de 40 años y 5 meses de cárcel, por los daños ocasionados a las tres mujeres, que “no presentan secuelas psicológicas o lesiones psíquicas relacionadas con los hechos”, la prohibición de acercarse a ellas entre 4 años y medio y 25 años, libertad vigilada de hasta 10 años y multas de unos 4.000 euros para cada una.