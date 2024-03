El Gobierno 'se olvida' de promocionar el único tren turístico que le queda a León

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este viernes el inicio de la temporada de los recorridos de los trenes de lujo que ofrece la compañía ferroviaria Renfe en toda España en un acto protagonizado en Sevilla. En su transcurso dio a conocer públicamente tanto el mapa de todos los recorridos de ferrocarriles turísticos ya disponibles para este año como un vídeo promocional de todos ellos.

Sin embargo, ni en el montaje audiovisual ni en el mapa entregado a los medios de comunicación aparecía el único trayecto de estos trenes que le queda ya a la provincia de León, el llamado El Expreso de la Robla. Curiosamente, este vídeo al momento de esta publicación sólo lo había dado a conocer públicamente el mismo ministro en su perfil de la red social X (antes Twitter): ni la compañía Renfe ni siquiera el propio perfil del Ministerio. Si el lector no lo puede reproducir es porque es objeto de un bloqueo en esta red social por parte de Óscar Puente, un hábito bastante común de quien fuera alcalde de Valladolid.

Los trenes turísticos de Renfe inician su temporada con imagen renovada y ofreciendo experiencias únicas a bordo.



Con estos trenes, el sector ferroviario y turístico se dan la mano para invitarte a descubrir el gran patrimonio de España, recorriendo nuestros paisajes y culturas. pic.twitter.com/lrPD1KeeFD — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2024

En el audiovisual de la nueva temporada aparecen sólo el Transcantábrico, el más antiguo de todos, nacido hace más de 40 años precisamente en León, y que ahora recorre en exclusiva toda la Cornisa Cantábrica de San Sebastián a Galicia; y el Al Ándalus entre Sevilla y Málaga, en cuyo convoy de lujo se celebró el acto institucional que inaugura la nueva temporada de este tipo de trenes y servicios de alto standing.

De este modo, queda sin promoción alguna El Expreso de La Robla, que sin embargo en su web oficial sí anuncia para el verano la compañía ferroviaria en un recorrido de tres días y dos noches con paradas entre León capital y Bilbao en cierto modo paralelo al Camino de Santiago, que están este año al precio de 1.100 euros en la habitación de coche-cama doble y suplemento Individual de 800 euros.

Las fechas elegidas para este año por Renfe, según su folleto promocional, son con salida de León el 12 y 26 de julio y el 13 de septiembre, y en sentido inverso, desde Bilbao, el 5 y 19 de julio y el 6 de septiembre.

Pero el hecho de que, al contrario que en todo el material publicitado ahora por el ministro, aparezcan estos viajes en la web no quiere decir que vayan a llegar a zarpar. Y es que, tras una constante disminución de su promoción, este convoy de lujo ya desapareció el año pasado 2023 cuando se acercaban las fechas con un escueto mensaje: “Canceladas todas las salidas de El Expreso de La Robla para 2023. Disculpen las molestias”, como publicó ILEÓN entonces. En años previos, entre la pandemia y la falta de impulso, ya se atisbaba un negro futuro para este único recorrido leonés.

León dio la clave nacional en 1983

Cabe recordar que fue León el epicentro, el origen inicial de este proyecto de la compañía, cuando esta línea no era de Renfe Ancho Métrico, como ahora, sino de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve). El primer trayecto oficial del Transcantábrico nació en la provincia en 1983, hace 41 años, como punta de lanza de su flota de ferrocarriles históricos y turísticos, con un viaje inaugural de La Robla a Cistierna.

A partir de ahí prendió el éxito que hizo que Feve (hoy absorbida por Renfe) fuera ampliando sus ofertas por la cornisa Cantábrica, pero sin arrinconar a León. Sin embargo, 2019 fue el último año en el que el Transcantábrico Gran Lujo se acercó por la provincia leonesa.

Una provincia, la de León, sobre que precisamente ayer viernes el ministro Óscar Puente aseguraba en una entrevista estar convencido de que “necesita un plus” de impulso, sorprendiendo a quienes le han criticado durante años que ataque de manera sistemática el modo en que se decanta por la capital de la que fue alcalde. “No tengo nada en contra de los leoneses y es una tierra que por la que tengo afecto y la mayor simpatía. Estoy convencido de que León necesita un plus, que es probablemente la provincia de España que más apoyo necesita, que muchas veces no está bien definido por los referentes locales, que piden, pero no acaban de saber muy bien qué es lo que necesitan”, aseguraba. Sin embargo, el mismo día que se publicaban esas palabras, el ahora ministro del Gobierno socialista arrinconaba desde Sevilla un poco más a León como provincia pionera en el mayor recurso turístico de Renfe y de su Ministerio.

Proyecto de éxito en León

En las estadísticas oficiales del año 2016, hace apenas ocho años, el Transcantábrico clásico, que entonces recalaba León- fue el más usado, con 945 viajeros, un 85% de ocupación y un incremento respecto al año pasado de prácticamente el 12%. Era un valor seguro.

Por su parte, el Transcantábrico Gran Lujo que también llegaba a León sumó entonces otros 704 pasajeros. Y el Expreso de La Robla, el único que Renfe mantendrá ahora, si no lo vuelve a cancelar, apenas sumaba 322 usuarios.

El perfil de los clientes de los trenes turísticos de lujo de Renfe cuando León era pieza clave era una persona de entre 56 y 70 años, un 53% de ellos mujeres, y el 18% de las personas viajan solas. Se trata de viajeros ya experimentados en este tipo de productos y con alto nivel cultural y económico. Sumaban hasta 40 nacionalidades distintas y por este orden había aproximadamente un 36% de viajeros españoles, 11% de alemanes, 8% norteamericanos y hasta casi un 5% australianos. Suizos y Chinos eran mercados crecientes en los últimos años.