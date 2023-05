Los funcionarios de prisiones se manifiestan para reclamar soluciones para las trifulcas en la cárcel de León

Los trabajadores de la cárcel de León, en Mansilla de las Mulas, se han manifestado frente a la Subdelegación del Gobierno durante el mediodía del viernes 5 de mayo, tras mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez. Un encuentro que sobre el que los funcionarios de prisiones de Villahierro tan solo han remitido que el subdelegado “tomará nota, nos ha dicho que son incidentes graves”.

Esta manifestación se da tres días después de que sucediera en la prisión una trifulca especialmente intensa en el módulo 10 (uno de los más problemáticos) ocasionada tras el hallazgo de un interno fallecido en su celda. Fuentes sindicales aseguraron a EFE que la directora del centro penitenciario, Henar García y otros altos cargos, fuesen “retenidos” durante más de una hora. Una información que han desmentido otras fuentes, que afirman que la situación no llegó a tal nivel de tensión.

Esta mañana, los trabajadores de la prisión han insistido en la retención de la directora de la prisión y en la gravedad de la situación. Además, también se refirieron a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, sobre las que comentaron: “Lo que tiene que hacer probablemente, si no conoce las prisiones, es defender a los empleados públicos. Lo que tiene que hacer es mejorar los servicios y la seguridad de los trabajadores. Necesitamos medios, seguridad y que nos dejen trabajar”, afirman desde el sindicato Acaip.

Los representantes sindicales de los trabajadores afirman que la situación no se controló hasta el mediodía del miércoles, un día después den incidente, cuando se aisló a los 6 protagonistas de la trifulca y se trasladó a dos de ellos. Al día siguiente, según los sindicatos, se trasladó a otros dos y quedan pendientes los restantes: “Pero la situación del módulo no se ha solucionado, hay una calma tensa. Los funcionarios se van desmotivando y pierden su autoridad. Nos quejamos del buenismo que se aplica, se meten a arreglar problemas quienes no tienen que solucionarlo”, afirman aludiendo a la intervención de la directora de la prisión.

“Pedimos la condición de agentes de autoridad. En un año se han multiplicado por 5 las agresiones. Ahora mismo en Mansilla hay 1 solo funcionario para 85 internos, es imposible que controle toda la prisión. Pedimos también consultas médicas. Teníamos 10 médicos y ahora tenemos 3”, reclaman los sindicalistas.

Por su parte, el sindicato CSIF ya ha anunciado que el viernes 12 de mayo participará en una concentración junto con otros sindicatos ante la Subdelegación del Gobierno de León, en la que se insistirá en el reconocimiento del funcionario como agente de autoridad, y en la necesidad de que la dirección tome medidas disciplinarias y reglamentarias ante ciertos hechos.