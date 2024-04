Diez asume que se perderán fondos Edusi pero acusa al PP de haber ejecutado solo 28.000 euros de 28 millones

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha defendido la gestión de su Equipo de Gobierno de los fondos europeos Edusi, que tenían como destino diferentes proyectos en la zona norte de la ciudad, frente a la crítica que ha hecho el grupo municipal del PP, que afirma que en las cuentas municipales figuran 8.636.360,63 euros de financiación sin ejecutar. Mientras, el Equipo de Gobierno afirma que la cifra que se pierde es de 2,5 millones.

Los proyectos Edusi se adjudicaron en 2017 por un importe total de 28 millones de euros, de los que 14 millones debían ser aportaros por la Unión Europea y la otra mitad por el Ayuntamiento, según ha afirmado el alcalde de León,. Diez ha reprochado al PP su crítica de gestión de los fondos europeos ya que “durante los tres primeros años de ejecución de esos proyectos, que luego se prorrogaron a cuatro, el PP fue capaz de gestionar 28.000 euros destinados a unas pequeñas bicicletas para un centro educativo municipal”.

“Nadie puede cuestionar la gran capacidad y actividad de gestión respecto a los fondos Edusi. Y que quien lo critique fue capaz de gestionar 28 mil euros en tres años, da la risa”, asegura Diez, que añade: “La gestión de los fondos ha sido modélica respecto a otras ciudades que se han encontrado con el mismo problema”.

El PP, con Antonio Silván como alcalde, gobernaba el Ayuntamiento de León durante los primeros tres años de adjudicación de los fondos, desde 2017 hasta 2019, cuando el PSOE entró en el Equipo de Gobierno. Diez ha defendido que no ha habido tiempo para finalizar los proyectos dentro del plazo, llevando a cabo “una serie de proyectos, algunos muy visibles, como la Era del Moro, los corredores verdes... Algunos no ha dado tiempo a finalizarlos en los plazos que estipula la UE, como la ronda interior o la mejora de eficiencia energética en viviendas del norte de la ciudad porque en el último momento Europa decidió que no era un proyecto elegible y no se pudo ejecutar”.

El PP ha asegurado que en las cuentas municipales figuran 8.636.360,63 euros resultantes del cálculo de la diferencia entre Créditos (gastos) totales consignados para proyectos Edusi a esa fecha y Pagos realizados de los indicados proyectos, sin embargo el alcalde ha defendido que “Lo que habría que devolver es lo ejecutado que no se ha podido certificar porque no ha habido tiempo. Todo el mundo entenderá que ha habido problemas de pandemia, contratos, suministros...”.

Del mismo modo, Diez afirma que la cantidad de financiación europea de proyectos sin adjudicar y que no recibirá el Consistorio es de 2,5 millones de euros, ya que el resto fue aportado por el Ayuntamiento. Fuentes del Equipo de Gobierno han aclarado, además, que el dinero de los fondos todavía no ha llegado a las arcas municipales, aunque desconocen si cuando eso suceda el Ayuntamiento tendrá que devolverlo o si lo no ejecutado no llegará nunca.