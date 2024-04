Conceyu País Llionés monta una 'contrafiesta' reivindicativa ante la celebración de la Junta en León el 23 de abril

Conceyu País Llionés llama al pueblo leonés “a la lucha en las calles de León el próximo 23 de abril en el III Caminu la Llibertá, ante la osadía de la Junta de celebrar su fiesta/derrota de Villalar en terreno leonés”. Es su respuesta a la fiesta que el Gobierno de la Junta de Castilla y León organizará en León capital, en la Plaza de San Marcos, ese mismo 23 de abril, Día de la Comunidad, idéntica a la que montará en Villalar (Valladolid) y otras diez localidades importantes.

Con el apoyo de Xuntanza Llionesista, el colectivo pide a la población que “canalice su frustración de estos 41 años bajo el yugo de la Junta de Castilla sin León, recorriendo el III Caminu la Llibertá”. Se tratará de un recorrido aún por determinar en la capital leonesa, al que esperan que se sumen personas anónimas, personalidades, asociaciones de todo tipo, sindicatos, partidos políticos y “políticos valientes que quieran mostrar su apoyo a un derecho constitucional que nos pertenece”, afirman en una nota de prensa.

Conceyu anima a unirse a cualquier colectivo que se sienta “perseguido, perjudicado, o agraviado por decisiones de la Junta como macroparques eólicos, solares, vertederos indiscriminados perjudiciales para la salud leonesa, infraestructuras que nunca llegan, asistencia sanitaria deficiente o derechos sociales que se recortan”.

“Estáis todos invitados a utilizar este escenario del Caminu la Llibertá para reivindicar vuestras luchas, que son la de un León libre y autónomo”, subrayan.

La plataforma, que ya ha salido a la calle otros 23 de abril para organizar actos de ‘contrafiesta’ asegura que está dispuesto a poner de su parte para que las celebraciones que prevé la Junta no prosperen. “No les vamos a dejar que campen a sus anchas, para expandir e imponer su identidad artificial e inexistente, porque el que calla otorga”, subrayan antes de señalar que cuentan con el apoyo de diversas entidades y de anunciar que la Asociación Cultural de Estudios Leoneses (Acele) prepara diversos actos reivindicativos en pro de la autonomía leonesa en las fechas anteriores y posteriores al 23 de abril, “pero al margen de la celebración de una derrota castellana”.

UPL, también con crítica

También el partido político de Unión del Pueblo Leonés (UPL), en concreto desde su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de León, censura el “cambio de guión” del Gobierno autonómico de Partido Popular “y la ultraderecha de Vox”, buscando, según han defendido, “una mayor participación social y divulgar la idiosincrasia de la comunidad”, en esta ocasión con actos como izado de bandera en León y en Ponferrada.

“Es evidente que la mayoría de los leoneses, no solo no nos sentimos castellanos sino solamente leoneses, y además, por mucho esfuerzo que haga la Junta en sus intentos de adoctrinamiento, no nos sentimos a gusto en esta Comunidad autónoma”, motivo por el que ven una “auténtica provocación” lo que además consideran “un despilfarro” para “auténticas idioteces” y no para inversiones y servicios públicos en León.

UPL, sin concretar, también anuncia “actos y actividades en desagravio de nuestra bandera de la Región Leonesa, y en desagravio de toda la Región Leonesa, para dejar bien claro a la Junta de C. y León que no solo no estamos a gusto en esta comunidad sino también en reivindicación de nuestro derecho a nuestra propia autonomía”. Más adelante los concretarán.