Castilla y León defiende abrir la mano al Plan de Tierra de Campos a todos los ayuntamientos que “sientan identidad”

Que los criterios técnicos, geográficos, delimiten con claridad una comarca natural como Tierra de Campos en las cuatro provincias que la componen (Valladolid, Palencia, Zamora y León) no será para el Gobierno de Castilla y León un impedimento a que el Programa Territorial de Fomento de esta amplia zona pueda aceptar la incorporación de municipios que no pertenecen a ella. De modo que en casos como la provincia leonesa, donde el número de ayuntamientos estrictamente señalados como terracampinos se limitan a cinco como mucho, se dará por bueno que finalmente se puedan beneficiar los 32 que ha aprobado en la última ampliación la Diputación de León.

Así lo dejó claro este jueves el consejero de Economía y portavoz de la Junta, el palentino Carlos Fernández Carriedo, para quien por encima del “papel de los expertos” que tienen claros los límites geográficos de Tierra de Campos, y aún añadiendo que “debe ser tenido en cuenta”, debe prevalecer el criterio de que “sea un plan útil” para todos aquellos ayuntamientos que “sientan identidad” de Tierra de Campos y crean que “comparten un proyecto común”.

De este modo, Carriedo ya insinúa que la Junta no vetará la inclusión de ninguno de los 32 municipios aprobados en la Diputación leonesa, aunque no pocos de ellos estén lejos de la verdadera comarca, bajo el criterio prioritario de que “si comparte un proyecto común, deben ser tenidos en cuenta”. Esto contrasta con el escándalo inicial, que está detrás del reciente interés creciente por formar parte del plan inversor, de que municipios muy proximos a la comarca pero todos ellos con alcaldes del PSOE no hubieran sido tenidos en cuenta en un primer momento, como denunció ILEÓN.

Al margen de polémicas, el portavoz insistió en la idea de que la reciente multiplicación de casos de municipios que reclaman estar dentro del plan inversor de 61,5 millones en los próximos seis años, es demostración de que este programa inversor será un éxito. De ahí su “valoración positiva” porque “quien no estaba quiera incorporarse”, algo que tildó de “muy relevante”.