Apartamentos y hoteles de la provincia de León provocan un récord de viajeros durante los primeros meses de verano

La cifra de turistas que han llegado a la provincia de León durante la primera mitad del verano (junio y julio) ha sido la mejor de la década, especialmente por el empuje del turismo en apartamentos y hoteles. Mejora, aunque no por mucho, los datos de turismo de la misma horquilla del año 2019, que ahora ocupa el segundo puesto del ranking de la década.

Así, en el año 2023 los más de 229.540 turistas en turismo extra hotelero (que agrupa los viajeros en apartamentos, turismo rural y camping) reafirman la recuperación de este sector económico tan relevante en la provincia y que mejora los datos prepandemia. Los meses de junio y julio de 2019 habían sido, en conjunto, el periodo durante la última década con mejores datos de viajeros, superada ahora por casi 1.360 viajeros.

Si hace una semana el INE ya indicaba que el turismo en los hoteles de la provincia había sido el mejor de la década, ahora esos datos se complementan con los datos del resto de alojamientos turísticos. Especialmente relevantes han sido los apartamentos para conseguir estas cifras tan positivas. Aunque en la estadística no hay datos de 2013, hasta el año 2014 este verano los apartamentos de la provincia han recibido más viajeros que nunca.

En los meses de junio y julio de 2023 la provincia ha recibido 8.591 turistas en apartamentos, más que en 2022 (6.223) y mucho más que en 2019 (2.705). Los visitantes, además, se han quedado durante más tiempo en los apartamentos de la provincia. La cifra de pernoctaciones durante esta primera parte del verano: 17.281, más de 11.100 que las del año 2019.

A pesar de que los apartamentos no son el tipo de alojamientos turísticos que más peso tienen en la provincia (con 324 establecimientos) son, sin duda, los que más han favorecido a las cifras de viajeros fuera de los hoteles. Un papel que solía ser el de los alojamientos categorizados como de turismo rural y que cuenta con 529 establecimientos en la provincia. Sin embargo, este año los turistas han preferido hospedarse mediante otras opciones.

Tal es así que la cifra de viajeros no solo no llega a cifras récord si no que se queda en un quinto puesto del ranking, que sigue estando liderado por el año 2019 y sus más de 29.860 viajeros frente a los 21.285 ente junio y julio de 2023. En cambio, los turistas han permanecido durante mucho más tiempo alojados en establecimientos de turismo rural, un total de 59.023 pernoctaciones que sí consiguen la mejor cifra de la década.

Otro de los alojamientos de la provincia, sin mucho peso en las cifras finales del turismo con 28 establecimientos, son los camping que tampoco han batido récord de turistas (24.347) ni pernoctaciones durante estos dos primeros meses de verano. En cambio, de los camping cabe destacar que son donde más tiempo pasan los viajeros que optan por el turismo extra hotelero. En junio y julio de 2023 hubo 63.533 pernoctaciones en camping en la provincia, casi la mitad (un 45%) del total de todos los alojamientos que no son hoteles.