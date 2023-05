Tres macroparques solares más con visto bueno oficial en Cepeda y Valduerna a pesar de cientos de alegaciones

A la cascada de aprobaciones y autorizaciones administrativas se han sumado entre este martes y miércoles otros tres nuevos vistos buenos oficiales de macroparques solares que en este caso recaerán sobre las comarcas de Cepeda y Valduerna de la provincia leonesa, y todas ellas a pesar de haberse planteado en su contra cientos de alegaciones de todo tipo, tanto de vecinos como institucionales y de colectivos.

Las que afectan a la comarca de Cepeda son dos. En el caso del parque fotovoltaico llamado 'Bierzo 3', que afecta en concreto a los municipios de Quintana del Castillo y Villamejil, se trata de un impulso de la empresa Alfanat Soluciones Energéticas y está vinculado, con apariencia de fragmentación, con otros dos parques solares más en los mismos términos municipales. Se trata de una instalación de prácticamente 100.000 módulos solares o placas que alcanzarán una superficie total de 221,69 hectáreas para conseguir generar una potencia de 50 megavatios. La inversión anunciada oficialmente se eleva a 25, millones de euros.

Mayor será la instalación bajo el nombre de Aquarii Solar, en este caso sólo en Villamejil, igualmente en la Cepeda, aunque en realidad se trata de dos parques que son Aquarii Norte y Aquarii Sur. Promueve la firma Planta FV 12 SL para conseguir generar una potencia pico de casi el doble que la anterior, de 99,94 MW. En este caso la inversión anunciada es de 41,32 millones de euros y la ocupación en superficie de terreno alcanza las 185 hectáreas, tal y como ya desgranaba la reciente publicación de esta misma autorización en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Y este miércoles, en el Boletín de la Provincia leonesa, otro visto bueno afecta al parque fotovoltaico llamado Valduerna IV, entre los ayuntamientos de Villamontán de la Valduerna y Destrana, con 82 hectáreas previstas de ocupación de terreno. Promueve en este caso la sociedad Parque Eólico Villaumbrales SL, proyecta una generación de energía de 44,2 MW, diseña la instalación de 151.119 módulos solares y recoge una inversión de 26,9 millones de euros.

Este último es un proyecto impulsado por el grupo del empresario leonés Manuel Lamelas Viloria, que lo desplazó a esta comarca después del rechazo masivo vecinal en el municipio vecino de Luyego, si bien su nuevo emplazamiento y el hecho de no ser el único en la zona también ha impulsado las alegaciones no menos masivas que, sin embargo, no han impedido su aprobación definitiva.