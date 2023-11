Zapatero anima en un foro de mujeres y niñas con discapacidad en León a “combatir todas las discriminaciones”

“Una democracia, si quiere ser cada día más perfecta, tiene que combatir todas las discriminaciones. Ése es el mensaje del principio de igualdad”. Con esos términos abrió este viernes el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus palabras en el ‘VI Foro Social Nacional y I Europeo de mujeres y niñas con discapacidad’ que se celebra en León.

Las personas con discapacidad, añadió, tienen igualdad de derechos “y la sociedad debe hacerse cargo de eso”. A su juicio, una de las discriminaciones más olvidadas puede ser la de las mujeres con discapacidad, “que son cerca de tres millones, muy invisibilizadas”, remarcó y recordó y agradeció su papel como miembro del patronato del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, organizador de la cita.

De su mano, dijo, trabaja desde hace años con los foros sociales para intentar convertir a España en un referente en la lucha contra la discriminación de las mujeres con discapacidad. “Hay que garantizar la igualdad de trato de todas las personas. Las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos y la sociedad debe hacerse cargo de eso”, subrayó antes de reconocer que queda mucho camino por recorrer en la materia.

También quiso recalcar que los avances se han hecho sobre la base de siglos de discriminación histórica “de las mujeres en general, como sabemos, hasta casi que llega este siglo XXI, en España hasta hace tres décadas, y de las mujeres con discapacidad todavía más, porque ha habido más silencio, más incomprensión, más falta de sensibilidad”.

“Creo que la democracia tiene como una de las tareas más importantes, hacernos más cultos a todos, más sensibles, valorar más lo que es vivir con otros, por otros, y ponernos en el lugar de todos”, concluyó.

También asistió a este encuentro la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y en “una día tan señalado como la víspera del 25 de noviembre” quiso ratificar “el compromiso que tiene la Junta en luchar contra la lacra que supone la violencia de género” con herramientas como el centro virtual ‘Atiendo’, que busca “poder llegara a todo el territorio, a todas las mujeres que lo necesiten, porque ése es el compromiso que tenemos, seguir avanzando en derechos, en poner recursos”.

Críticas de la Junta a Puente

Blanco, criticó en ese mismo foro las palabras del ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, en las que comparaba la amnistía en Cataluña con un embarazo no buscado.

“Me parece lamentable, especialmente en la antesala del 25 de noviembre que se compare la amnistía con que una mujer se tiene que casar porque se queda embarazada. Ése es el nuevo feminismo de este Gobierno”, remarcó Blanco sobre las palabras de Puente, quien señaló, para defender la conveniencia de esa medida de gracia, que podría hacer “alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida… podrían preguntar, oiga, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente nos hubiéramos casado dentro de seis meses. Pues eso es lo mismo”.

Así lo manifestó durante su presencia en León para asistir al ‘VI Foro Social Nacional y I Europeo de mujeres y niñas con discapacidad’ que se celebra en León organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

“El tiempo dará la razón a Sánchez”

En el mismo foro, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que la amnistía va a servir “para evitar otros escenarios que nos recuerden al 2017”. “Hay que tener valentía política y decisión y pensar más en el futuro de España. He vivido alguna circunstancia con cierto parecido y, bueno, pues el tiempo nos dio la razón y el tiempo va a dar la razón a Pedro Sánchez. No tenga ninguna duda”, manifestó.

Sobre la oportunidad o no del momento, comentó que en un sistema parlamentario donde el presidente del Gobierno necesita el apoyo de varias fuerzas políticas, su programa político tiene que integrar “peticiones, reclamos y posiciones de otros programas políticos”. “Para obtener esa mayoría parlamentaria hay que sumar. Esto es así de sencillo y así de democrático”, añadió y comentó que le parece una medida adecuada, cuando ya se han aplicado los indultos con anterioridad.

Respecto a la presencia de algún mediador o relator, señaló que es algo no tiene nada que ver con la supuesta internacionalización de un conflicto, porque no participa ninguna institución internacional. “Se trata de una persona que los partidos deciden, quien sea, que ayude, que sirva de cauce de entendimiento. Y si se quiere que sea muy neutral, muy independiente, pues es más lógico que no responda a ninguna de las posiciones que tenemos ya conocidas en nuestro país”, defendió.

Preguntado sobre si le han pedido asesoramiento al respecto, dijo que él apoya al Gobierno y al Partido Socialista “por convicción, lo primero, porque creo que ha hecho una gran tarea el Gobierno de coalición y que ahora el programa es un programa progresista de una España democrática, avanzada, líder en igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. En estos momentos, remarcó, España tiene el mayor récord de empleo de su historia. “¿Cómo no voy a apoyar con decisión? Y además por lealtad. El valor más importante en la vida es la lealtad, a las ideas, a quienes te han apoyado. Yo creo que uno se siente muy bien siendo leal. Muy bien. Entonces voy a apoyar plenamente. Si tengo que ayudar, pues ayudaré. Si me preguntan, cuando me preguntan, bien. Y si no, pues encantado la vida” concluyó.