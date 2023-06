Victor Manuel, el Festival de Flamenco y el Día de la Identidá Llionesa, protagonistas hoy del día grande de las fiestas de León

La jornada del día 24 de junio, día grande de las fiestas de San Juan y San Pedro en León, empezará con la misa de San Juan en la Capilla del Cristo de la Victoria a las 11.00 horas, saliendo minutos antes hacia allí la Corporación Municipal encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, y acompañada por maceros, guardia de gala y la Banda de Música Municipal. Tras la celebración de la Eucaristía en la calle Ancha, la Corporación se dirigirá a las puertas de la iglesia de San Marcelo, donde el grupo Tenada expondrá un altar.

“La tradición marca así estas fiestas en las que, además, los leoneses podrán disfrutar del recinto ferial con atracciones en las inmediaciones del campo de fútbol Reino de León”, explica el Ayuntamiento en una nota de prensa. Asimismo, el Jardín de San Francisco vuelve a llenarse de gastronomía, música y talleres con una nueva edición del Come y Calle; y el Palacio de Exposiciones albergará hasta el domingo el Salón Acole CEL del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero. Todo ello complementa una programación en la que no faltan los desfiles de gigantes y cabezudos por los barrios de la ciudad ni la puesta en escena del talento musical leonés, y no tan leonés con las actuaciones musicales de distintos grupos del panorama nacional.

Este sábado, por segundo año consecutivo, también forma parte de la programación de San Juan la celebración del Día de la Identidá Llionesa, con la colaboración de Conceyu País Llionés. En la plaza Mayor se sucederán a partir de las 19.00 horas cinco actuaciones de grupos leoneses. Este evento llegará hasta el domingo 25, jornada en la que a las 17.00 horas saldrá de la plaza de Guzmán una comitiva amenizada por gaitas y percusión para llegar a la plaza Mayor donde sonará el folclore más autóctono.

Entre las actividades del sábado también cabe destacar el Festival de Flamenco en la plaza de San Marcelo a partir de las 21.30 horas o el concierto de Víctor Manuel a las 22.00 horas en el Palacio de los Deportes de León.

Programa completo