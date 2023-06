‘¡Tú sí que vales!’: el taller creativo del Centro Docente Autismo León ha estrenado obra de teatro

El taller creativo ‘¡Tú sí que vales!’, surge el curso 2010-2011 porque los formadores del Centro Docente Autismo León se dan cuenta que en la sociedad existe una visión limitada de las capacidades de las personas con Autismo y discapacidad intelectual. Por lo que consideraron necesario realizar una actividad en las que las personas con autismo tuvieran la oportunidad de demostrar sus habilidades y lo que son capaces de hacer con esfuerzo, trabajo y metodología específica. Todo ello a través de una actividad lúdica y divertida que han representado este jueves 22 en el centro para amigos y familiares y ahora quieren mostrar a los leoneses.

En escena

“Quisimos normalizar una de las actividades más comunes de los centros, las fiestas de trimestre y, en especial, la de fin de curso, para que el alumno cumpla el objetivo de conocerlas y disfrutarlas. Por lo que, el teatro y las funciones y/o representaciones de las diferentes épocas del año ayudan a que los alumnos aprendan de forma significativa el sentido de estas fiestas”, explican desde el centro.

El público más entregado

No solo es una experiencia muy enriquecedora para los actores, también papás y mamás como Rosa García la viven con mucha emoción. “Para mí supone un momento de orgullo, pero no solamente de los míos, sino respeto de todos ellos. Simplemente con la actuación en el escenario a mí ya me emocionan porque se están superando ante situaciones de hipersensibilidad a sonidos, al vestuario o aparecer en el escenario. Y si en ese momento hacen lo que han ensayado es un momento de orgullo que yo guardo mi memoria en momentos que para mí son especiales. Como la primera vez que apareció mi hijo mayor, tengo dos niños con autismo, que llevaba un gorro de papá Noel, era una función de Navidad, y soportó el gorro sin quitarlo, mi hijo tenía problemas conductuales por dificultad de comunicación. Lo mismo me pasa con mi hijo pequeño, simplemente por haber aparecido allí, haber esperado, aguantar y poder decir lo que dijo, para mí era genial”, relata con mucha alegría.

Agradece que se retomara esta actividad por lo que les aporta a los niños y está muy agradecida al gran trabajo de los profesores para conseguir que sus niños hagan la función de fin de cursos como el resto de niños. “Es una manera de normalizar que nuestros niños son niños. Son niños con autismo, pero son niños como a otros y a nosotros los hace la misma ilusión, tenemos el mismo orgullo que cualquier otro padre”, declara.

Amelia Aldonza, otra mami orgullosa, lo define con una palabra: “Para mí significa 'familia'. Es un día diferente, maravilloso y que me llena. Me encanta que hagan esto con los niños, es lo mejor que hacen en el cole. Me encanta ver a mi niño actuar con todos sus compañeros. Y aunque lo hagan como lo hacen, para mí lo hacen muy bien. Y deberían hacerlo todos los años”.

Clara Martínez, por su parte, que forma parte de la Asociación Autismo León desde hace doce años, el mismo tiempo que lleva viendo la actuación de fin de curso, los primeros años soñaba con ver disfrutar a su hija Inés cantando o bailando. “Con esta función de teatro se transmite qu cada niño brille con luz propia y destaque sus capacidades, y no sus limitaciones. Y a los padres nos sorprende siempre ver de qué son capaces nuestros hijos”, señala. Y destaca la labor de los profesores que desempeñan con mucha ilusión e implicación para que salga una función bien bonita.

“Nuestra experiencia es ser conscientes de que los retos, a veces, nos les ponemos nosotros mismos, porque los alumnos con autismo, adaptando las actividades, pueden participar de forma significativa en una obra de teatro, siendo protagonistas de su propia fiesta”, afirman. Y aunque aseguran que aún queda mucho trabajo por hacer, como, por ejemplo, involucrar a los alumnos en la elección de la obra, utilizar más recursos tecnológicos o participación en la obra de otros niños sin TEA, lo que el teatro está despertando en estos jóvenes es digno de ser visto fuera de su centro, así que si algún teatro de la ciudad quiere ofrecer una experiencia nunca vista aquí tiene al elenco listo para un nuevo pase.

Este proyecto pretende responder, además, al derecho de los alumnos de no discriminación, al estar incluidos en estas celebraciones y a ser los protagonistas de ellas disponiendo de los recursos necesarios para que se produzca una participación activa en las mismas. Y a esto se le suma la necesidad de crear una actividad que fuera una oportunidad de interaccion y encuentro de las familias de las personas con autismo.

Con este tipo de actividades en las que los niños y niñas con autismo se consigue:

Poner en marcha encima de un escenario sus capacidades y habilidades.

Aumentar la autoestima de las personas con Autismo y DI.

Potenciar en las familias sentimiento de orgullo al ver, que sus hijos son capaces de realizar una escena/truco o ejercicio autónomamente.

Normalizar el fin de curso dando la oportunidad de ser protagonista de su obra como en cualquier colegio.

Fomentar un clima positivo en el que familiares, profesionales y niños disfrutemos de un día inolvidable.

Dar más visibilidad a las personas con autismo y sobre todo una imagen positiva de los niños con autismo y DI.

En cartelera

Se ha planteado que cada obra se componga de breves escenas donde los chicos realizan un pequeño baile, ejercicio (tocar piano, saltar con la pelota, mover paraguas, hacer pompas) o truco (cartas, pañuelos, pócimas). “Uno de los planteamientos más claros para el equipo era la participación de todos los alumnos por igual, independientemente de sus dificultades, potenciando siempre sus habilidades y convirtiendo sus intereses especiales en una escena brillante”, puntualizan.

La primera representación fue un Teatro de Sombras, ya que era un recurso con los alumnos se centraban sólo en su trabajo sin tener ninguna percepción de que los demás estaban observando el día de la representación. El segundo año se hizo la representación de ‘Grease’ frente al público subido en el escenario, buscando así la mayor autonomía en sus actuaciones, así que los ensayos se hicieron con voluntarios y conocidos como público.

Los años siguientes representaron obras como ‘Petter Pan’, ‘Abracadabra’, ‘Todos somos Superhéroes’ o ‘La Vuelta al mundo’. En todas ellas los retos han sido muy significativos, como conseguir mayor autonomía de los alumnos, la adaptación de los alumnos a nuevos materiales y recursos, incluidos tecnológicos, y llegar a estar solos en el escenario. Y todos se han superado con muy buenos resultados y grandes ovaciones al final de cada actuación.

Entre bambalinas

Para que la obra sea posible, los alumnos han de poner numerosas habilidades en marcha, como ser capaces de esperar su turno para salir a escena, leer pequeñas frases o autorregular sus emociones. Para ello, el equipo de planificación, sigue una metodología para conseguir que cada niño consiga superarse.

Habilidades que se trabajan basándose en la enseñanza estructurada: reconocimiento del espacio físico donde ensayan; comprensión en el horario del pictograma de la actividad, seguimiento de secuencias de pasos con las acciones que han de realizar; seguimiento de las indicaciones visuales situadas en el suelo para conocer donde han de colocarse.

Habilidades de comunicación: Habilidades críticas de comunicación y uso de su Sistema Aumentativos y Alternativos de Comunicación en el escenario

Habilidades de su programa de Apoyo Conductual positivo. En función de cada niño se trabajan diferentes habilidades

Perfil sensorial.

Siguiendo estas pautas se ha conseguido mejorar las habilidades de los chicos:

Comprensión en el horario del pictograma de Teatro.

Satisfacción de los alumnos ante el taller.

Adquisición de la rutina de ensayo por parte de los alumnos.

Tolerancia a los diferentes elementos técnicos: luces, sonidos y decorado.

Notable incremento de la tolerancia a los diferentes elementos de vestuario y maquillaje.

Generalización de habilidades que son puestas en marcha en la obra.

Mayor autonomía en las escenas.

Gran expectación de familias y colaboradores ante la obra.

Notable incremento de público de un año para otro.

El Día del Estreno es una Fiesta para todo el centro, alumnos, profesionales y familia.

La calidad de vida de las personas con autismo del centro se ha visto incrementada por la normalización de su vida escolar, por la posibilidad de ser protagonista y por un incremento de su autonomía. Además, se ha visto una tolerancia progresiva a los aplausos“, comentan orgullosos. Con iniciativas como estas hay un incremento del círculo de apoyo de la persona con TEA, ya que, cada vez más familiares están implicados. Así como una mayor curiosidad por acudir a la jornada abierta del centro para conocer de cerca a los protagonistas.