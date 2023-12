El New York Times dedica uno de sus obituarios olvidados a la inventora leonesa Ángela Ruiz Robles

El New York Times ha considerado a la maestra, escritora e inventora leonesa Ángela Ruiz Robles como una de las figuras contemporáneas que merece la publicación de un obituario, aunque sea años más tarde de su fallecimiento, por su contribución a la humanidad por sus ideas. Ruiz, considerada precursora del libro electrónico por uno de sus inventos, es uno de los nombres seleccionados para equilibrar una sección de obituarios del histórico periódico neoyorquino dominado por hombres blancos.

“Since 1851, obituaries in The New York Times have been dominated by white men. Now, we’re adding the stories of other remarkable people”, resume el medio que ha titulado como 'Overlooked' (ignorado, olvidado) los obituarios que vuelven sobra la historia y hacen justicia sobre perfiles en los que no se publicó nada en su momento.

Desde el año 2018 el medio publica estos perfiles, que ahora ha recogido también en un libro con 66 de ellos editado por Penguin, y el pasado 11 de noviembre publicó de Ángela Ruiz Robles (en inglés) destacando su papel de precursora de las tabletas como kindle o ipad con su enciclopedia mecánica, creada en 1948.

Ruiz Robles nació en Villamanín en 1985, estudió magisterio en la ciudad León y comenzó dando clases en La Pola de Gordón, aunque pasó la mayor parte de su vida en la localidad gallega de Ferrol, donde falleció con 80 años en 1977. Prolífica escritora en 1949 recibió una patente por un libro de texto para los estudiantes que funcionaba con un sistema mecánico de aire a presión, al que se podían añadir diferentes carretes correspondientes a las distintas materias, y al que dio el nombre de Enciclopedia Mecánica.

Este invento buscaba reducir el peso de las carteras de los escolares pero no llegó a comercializarse aunque su prototipo se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España en su sede de A Coruña. El Times destaca de Ruiz Robles que “dedicó el tiempo libre que tenía a inventar un enfoque moderno e interactivo de la educación”.

La sección de obituarios olvidados del New York Times cuenta con nombres como la poeta china Qiu Ji, la periodista Ida B. Wells o la escritora 'maldita' estadounidense Sylvia Plath, entre otras personalidades destacadas que merecen recordar su aportación al mundo.