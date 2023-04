Los discos y grupos leoneses que conforman el 'Cachines' cazurro

El 22 de abril se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos, a pesar del cambio que ha provocado Internet en nuestra forma de consumir música, en esta fecha los coleccionistas se acercan a su comercio de confianza para ampliar su arsenal musical.

Piñón Fijo, Los Cardiacos y Los Flechazos, tres grupos icónicos de la 'movida leonesa' para recordar

Una de esas tiendas que ya escasean en León por la revolución digital pero que algunos valientes se atreven a abrir es 'Lizar Music', propiedad de Juancho López, un apasionado de la música, que ya con 15 años se hizo con sus primeros discos y su amor por este arte le llevó a tocar como bajista con grupos como 'Paul Collins', 'Boomer', 'Decrépitos' y un largo etcétera con el que se ha recorrido el mundo, prácticamente, entero.

“Siempre tuve en mente montar mi tienda de discos y me decidí a hacerlo, precisamente, en la pandemia cuando me quede sin trabajo de un día para otro. Yo he montado giras y conciertos desde 1994 trayendo grupos a la ciudad de León y en Madrid llevaba la programación de la sala 'El Sol', mítica desde 'La Movida'. Ha sido toda una aventura y ya cumplimos un año”, narra.

En su tienda hay muchos estilos de música: rock, punk, power pop, grupos de guitarra internacionales y nacionales, soul, jazz, reggae, metal, grupos indie, ect. Juancho intenta que haya variedad para que los coleccionistas de vinilo, ya sean veteranos o nuevos en la materia, tengan un espacio donde encontrar lo que están buscando para ellos o para hacer un regalo. “Ahora es un formato que está muy en auge y la clientela es de lo más variopinta”, comenta. “Al que le gusta oír música y es muy aficionado a ello, la calidad y la calidad que te ofrece el vinilo no te lo da lo digital. Al final el tiempo le ha dado un poco de razón al vinilo, que hace años lo daban por muerto, pero ha vuelto con mucha fuerza, precisamente, por la riqueza que te ofrece”.

Cuenta con un cajón de artistas de la tierra que han pasado por la tienda a presentar sus trabajos o actuado en la ciudad. Según afirma, “estamos en un buen momento con muy buenos grupos: 'Cocinero Funky', ''Gente muerta' o 'Catalina grande piñón pequeño', que es el disco más vendido del local. Muestra de ello es el 'León Street Music', un escaparate de lo que está pasando en León. Llevo dos años organizándolo junto a nuestros socios de 'Cinetovolando' y la Concejalía de cultura y de fiestas”.

Además de las grandes recomendaciones de Juancho, te traemos algunas ideas leonesas para hacer una inversión artística con mucha garra. Para ello, recurriremos al formato de ‘Cachitos de hierro y cromo’ de La 2 de RTVE, un formato televisivo de gran éxito con sus pupurris musicales de diferentes épocas. Claro que la maravillosa hemeroteca de la televisión pública lo hace posible. Nosotros con ayudada de Youtube hemos querido hacer nuestra versión a la leonesa.

En capítulos anteriores ya os hablamos de ‘Piñón fijo’

‘Los Cardiacos’

y ‘Los Flechazos’

Y hoy te traemos otra gran selección de grupos musicales que ha visto crearse y crecer nuestra tierrina.

TORP 5. ‘Cooper’

Ya que lo dejamos con ‘Los Flechazos’, vamos a retomarlo con el grupo que surgió de ahí, ‘Cooper’. Formación que puso en marcha Alejandro Díez Garín en el año 2000 hasta el 2019, después de publicar varios discos editados con diferentes formaciones y productores.

TORP 4. ‘Deicidas Berlín Interior’

Tomás Castro, José Manuel Contreras y Camilo Alonso, Alejandro Cartujo y Luis Miguel Díez crean la fusión perfecta entre ‘Durán durán’, ‘Spandau Ballet’ y ‘Maniobras Orquestales’. Por lo que el grupo no tardó en entrar en las listas de éxitos nacionales con las canciones ‘No te resistas muñeca’ y ‘Siempre cerca’. Os dejamos con el tema que definiría la movida musical leonesa de finales de los 80.

TORP 3. ‘La Braña’

Al igual que hace el programa que hoy homenajeamos, vamos a hacer una fusión de estilos y ahora te traemos la música tradicional leonesa. Sus canciones siempre están armonizadas por la dulzaina, el tamboril y panderetas.

Gelo, José Manuel, Pilar, Tere, Marce y Sanjo unen sus talentos artísticos y experiencias previas en otros grupos para difundir la canción de la tierra. La formación hace una ardua tarea de recoger la música de los pueblos de la provincia para adaptarlo a un estilo propio.

En el 82 José Manuel fue sustituido por José Antonio y un año después participan en el ‘VII Certamen nacional de Música Folk’ de Tarifa (Cádiz), donde se hacen con el Primer Premio al Mayor Interés Tradicional por la canción maragata ‘La peregrina’. Aumentan los conciertos, la presencia en medios y certámenes, así como convenios y la grabación de nuevos trabajos en los siguientes años. Y en el 87 crean la Asociación Cultural de Canción Tradicional Leonesa “La Braña”, con el objetivo del rescate, estudio y difusión de la canción tradicional leonesa.

En las siguientes décadas la trayectoria de conciertos, discos y colaboraciones no paró. Y en 2020 el grupo cumplió cuarenta años y lo quisieron celebrar sacando varios trabajos editoriales como ‘La Braña. Cuaderno de Cantares’ o ‘Cantares y convivencias’.

TORP 2. ‘La Fuga’

Toño Caminero (voz y guitarra), Gelo Baillo (bajo), Chema Fernández (guitarra), Javier Tirado (batería), Antonio J. Cascón (batería) y Manuel Vargas (saxo) se agruparon en 1984 bajo la influencia de ‘Danza Invisible’ o The Cult’ para conseguir un corte siniestro. Teloneros de ‘Radio Futura’ en su tierra, grabaron temas como ‘Corredor de fondo’ 0 ‘Regreso al calor’.

En 1986 ganaron el certamen nacional de Radio 3, lo que supuso la grabación del Mini-LP ‘Norte’ con seis cortes. Y de ahí algunos de sus conciertos más reseñables son en la sala ‘Rock-Ola’ o ‘El Comité’ de Madrid o en La Plaza de la Pícara Justina.

TORP 1. ‘Hierba del campo’

Terminamos con sonidos de la tierra de la mano de Yolanda (piano), Merche, Dioni, Camino, Jesús y Pedro. La primera formación tradicional que quiso engrandecer la música leonesa desde 1974, pero que con el paso de los años también coquetearon con otros estilos más contemporáneos. Con ocho discos y más de 1.200 conciertos dentro y fuera de España llegaron a representar a TVE en el ‘Festival de la OTI’ de 1995.

Temas como ‘Cuento’ se han popularizado por ser melodías de programas de televisión o por colaborar con artista de renombre del panorama español. En 2001 el grupo fue propuesto para los ‘Premios de la música’ de la SGAE -Sociedad General de Autores y Editores. Y su carrera profesional sigue sin parar.

Dinos en redes sociales, si hay alguna formación musical que nos hemos dejado en el tintero para hacer un nuevo programa, digo, artículo para dar a conocer el talento que hay en León.