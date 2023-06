Los dos astronautas leoneses, preparados para despegar y para 'arder' en la hoguera de San Juan

Fueron seleccionados para ir al espacio. Los astronautas Pablo Álvarez y Sara García se han convertido en celebridades y en las estrellas más rutilantes de la sociedad leonesa en los últimos meses. Ahora han sido los elegidos para arder simbólicamente en la hoguera de San Juan ya instalada en Eras de Renueva mientras León se adentra en sus fiestas.

Sara García ya se refirió a esta cuestión en el pregón de las celebraciones ofrecido el pasado fin de semana. Ahí mostró su orgullo resumido en unas palabras: “El infinito honor de ser quemada en la hoguera, no por bruja, sino en un homenaje que no me puede hacer más ilusión”. Su personaje tiene en la composición agarrada de la mano la bandera de León.

◼︎ ¡Nuestros queridos astronautas ya asoman por el cohete que este viernes arderá en la hoguera de #SanJuanLeón2023!



👩🏽‍🚀👨🏻‍🚀 ¡No podía faltar la bandera de #LeónEsp! Porque de León al infinito 🪐



📌 Recuerda que la hoguera seguirá expuesta hasta su quema en Eras de Renueva pic.twitter.com/6ayBIZvyGU — Ayuntamiento de León - Cultura (@AytoLeonCultura) 20 de junio de 2023

El Ayuntamiento de León ya ha dado a conocer a través de sus redes sociales la imagen con la figura del cohete y los dos astronautas. “De León al infinito”, reza la publicación en Twitter.