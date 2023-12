La Plataforma por el Soterramiento en San Andrés se concentrará un viernes al mes hasta ser recibida por Óscar Puente

La Plataforma por el Soterramiento en San Andrés del Rabanedo advirtió hoy que se concentrará un viernes al mes ante la Subdelegación del Gobierno de la ciudad de León hasta que el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acceda a recibirlos. Además, todos los viernes a las 20.15 horas celebrarán marchas que partirán del lugar en el que se se ubicaría el soterramiento.

Así lo señaló hoy uno de los miembros de la Plataforma, José Carlos Lozano, quien explicó que se han enviado cartas tanto al Ministerio como a su titular, “sin haber obtenido contestación alguna”, con el objetivo de concertar una reunión tanto con la Plataforma como con la corporación municipal de San Andrés del Rabanedo.

El objetivo de dicha reunión pasa por reivindicar al nuevo titular del Ministerio “el soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino”, así como pedir explicaciones sobre “por qué no se lleva a cabo y no quieren llevar adelante el proyecto de integración ferroviaria en el municipio de San Andrés del Rabanedo”, a pesar de que “el estudio de viabilidad para ello se hizo en 2004”, cuando “se adquirió el compromiso”.

“Vamos a seguir reivindicándolo y, si el ministro no tiene a bien contestarnos, iremos a Madrid porque estamos convencidos de que vamos a pelearlo aunque ellos no quieran asumirlo y vamos a seguir insistiendo para que se haga aunque el ministro ahora diga que no quiere saber nada”, enfatizó Lozano.

El representante de la Plataforma por el Soterramiento en San Andrés del Rabanedo recordó la aprobación de una moción en las Cortes de Castilla y León en apoyo al proyecto, así como otra en el pleno de la Diputación de León, por lo que depositó su esperanza en que se produzca una reunión entre el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, con el ministro de Transportes para “dar una explicación”.