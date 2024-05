Nuria González: “Mi proyecto para la Universidad de León toma el testigo de lo hecho con medidas para el futuro”

La catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Nuria González, hasta hace poco vicerrectora de Actividad Académica de la Universidad de León, no reniega de su vínculo con el último mandato del rector saliente, Juan Francisco García Marín. Al contrario, lo reivindica. González, que concurre a las elecciones de rectorado de la Universidad de León aspirando a ser su primera rectora, señala que su futuro trabajo se basa en lo que ya se ha conseguido durante los últimos ocho años pero defiende que añade nuevas iniciativas dentro de un amplio programa que define como participativo.

González, catedrática de universidad en el área de Organización de Empresas, podría convertirse en la primera rectora de la Universidad de León si gana las elecciones del 9 de mayo contra los otros candidatos Juanjo Fernández y Teresa Mata. Para ello ofrece un amplio programa de ideas y un equipo que combina renovación y experiencia de gestión.

¿Por qué Nuria González tiene que ser la primera rectora de la Universidad de León?

Yo creo que tengo que ser la primera rectora porque llevo mucho tiempo trabajando para ello, y sobre todo, es que tengo un muy buen proyecto para los próximos seis años. Un proyecto muy trabajado, muy pensado y muy específico para la Universidad de León y para lo que necesita la Universidad de León.

¿Y qué es la diferencia de ese proyecto que deja el rector García Marín? Porque la acusan de ser continuista...

Evidentemente vengo del equipo que vengo y eso no lo voy a negar nunca y además estoy muy satisfecha y orgullosa de venir donde vengo, donde he aprendido y donde he adquirido los conocimientos para ahora liderar la Universidad de León.

Yo propongo un proyecto innovador porque vengo del área de dirección de empresas, investigo en dirección de la innovación, y mi proyecto se diferencia en que es a seis años y sobre todo, toma el testigo de lo que está hecho y propone medidas nuevas para el futuro. Son medidas que se ajustan a lo que necesita la Universidad de León en los próximos seis años y es cierto que se ajustan porque salen de un proceso participativo que hemos hecho donde ha intervenido toda la comunidad universitaria a través de página web, de encuentros que hemos tenido con estudiantes, reuniones con los diferentes colectivos y estamentos para que ellos hiciesen, en esas reuniones, las propuestas.

Han salido más de un centenar de propuestas que están recogidas en el programa y que nos han ayudado, con las que nosotros ya teníamos, a conformar el programa que mejor se ajusta a las necesidades y a las demandas de la comunidad universitaria. Es que es un programa no tanto nuestro pero, sobre todo, de la comunidad universitaria que es la que ha participado en el proceso de elaboración.

Mencionas que ha sido un proceso participativo. Si resulta ganadora, ¿cómo va a aplicar esa participación en el mandato?

La participación de la comunidad universitaria tiene que estar en todos los órganos y en casi todas las decisiones, sobre todo en las decisiones importantes que se tomen en la universidad. Desde el equipo de gobierno no se pueden tomar decisiones de forma unilateral, sino que tienen que ser consensuadas con los diferentes colectivos dentro de la comunidad universitaria, con el profesorado, por supuesto, y sus representantes, con los estudiantes y con el Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios.

Tenemos que reformar el estatuto en este mandato. ¿Vas a dejar el 25% del voto para los estudiantes en las futuras elecciones a rector?

Los estudiantes tienen un papel fundamental en la universidad y ese 25%, incluso la LOSU permite un poco más, tiene por supuesto que respetarse. Yo no concibo unas elecciones a rector donde sólo los profesores decidan. En el programa está aumentar la participación de los estudiantes en los órganos de gestión y, cómo no, en las elecciones a rector.

Y siguiendo el hilo de cuestiones pendientes que quedarían para el próximo mandato, inevitablemente estaría la Facultad de Medicina. ¿Cómo se promovería desde tu equipo de rectorado esa facultad?

Hemos hecho la memoria del grado en Medicina, está completamente elaborada. Es la primera vez que se le ha presentado a la Junta una memoria elaborada. Se ha hecho en una comisión donde estaban representados desde los médicos del hospital, el Colegio de Médicos, hospital de Ponferrada, atención primaria y los médicos profesores que tenemos en la universidad, que tenemos cinco profesores que son licenciados en Medicina y que, por supuesto, participarían en el título. Lo que vamos a hacer es intentar seguir en conversaciones con la Junta de Castilla y León para que nos dé la autorización que es, en definitiva, lo que nos falta para la implantación.

¿Cedería Nuria González, como rectora, que Salamanca tuviera Veterinaria a cambio de que León tuviera facultad de Medicina?

Yo puedo hablar de la Universidad de León y de los planes de la Universidad de León. Yo no voy a decidir si Salamanca debe tener o no Veterinaria. Supongo que si se lo plantea a la Junta de Castilla y León con una buena memoria y la Junta decide que sea Salamanca ¿quién soy yo para decir que Salamanca no tenga una facultad de Veterinaria? Veterinaria es una titulación histórica para la Universidad de León. Recibe muchísimos estudiantes de fuera y, evidentemente, no sería bueno para León que hubiese una facultad de veterinaria tan cercana como la de Salamanca y con la marca de Salamanca. Pero, evidentemente, cada universidad va a tener que luchar por sus titulaciones.

Otra cuestión pendiente también: la sede en León de la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿cómo promovería que finalmente, por lo menos esto, quedase en el campus leonés?

Ya desde algunas instituciones se nos ha sugerido que seamos la Universidad de León los que coordinemos, de alguna forma, esa solicitud de la Agencia de Salud Pública. Entonces, bueno, la implicación de la Universidad de León en la solicitud y en la petición va a ser máxima.

Tenemos también un problema con la demografía en la provincia en general. Y eso se traduce inevitablemente en menos jóvenes y menos estudiantes para la Universidad de León. ¿Cómo se podría revertir esta situación? ¿Cómo se fomenta atraer a nuevos estudiantes?

En la Universidad de León hay bastantes titulaciones que no dependen solo de los estudiantes de la provincia. Aquí atraemos estudiantes de todas partes de España, incluso también internacionales. La forma de atraer más estudiantes para la provincia es, además de aprovechar los que tengamos por población, es tener titulaciones que sean demandadas desde el mercado laboral y socialmente para que esos estudiantes vengan de toda España.

¿Y qué titulaciones serían esas?

De momento la apuesta es por el grado en Medicina. Ya hemos, desde mi vicerrectorado, implantado tres titulaciones en tres años, que es bastante, que tienen éxito. En los próximos años, por lo menos en los primeros años de mandato, con el grado en Medicina y consolidar estos grados nuevos que tenemos yo creo que es suficiente a nivel de grado.

A nivel de máster sí que hay que hacer ahí un esfuerzo de buscar aquellas titulaciones que son más demandadas y más permiten la inserción laboral.

El problema de estudiantes, sobre todo, es más acuciante en el campus del Bierzo, que parece que nunca ha terminado de despegar. ¿Qué hacer con el campus del Bierzo?

El campus del Bierzo lleva ocho años, y sobre todo los cuatro últimos, con un despegue, exponencial. Se han aumentado el número de estudiantes, se ha aumentado el número de títulos de grado con el grado en Nutrición Humana y Dietética, y la apuesta de este equipo por el campus de Ponferrada va a ser máxima. Es decir, más titulaciones, sobre todo de máster, potenciar el vuelo de las ingenierías y dotar de vida universitaria. El tema del colegio mayor, que se pone en marcha para septiembre, también es una reivindicación muy demandada que va a ayudar también a la consolidación del campus, pero el campus del Bierzo está más vivo que nunca.

¿Cree que la sociedad berciana está satisfecha con el resultado de su Campus?

Pues yo creo que sí, muy satisfecha. En las conversaciones que hemos tenido, no solo con representantes políticos de cualquier ideología, sino con algunos ciudadanos, incluso con los propios estudiantes, están muy contentos con el impacto que está teniendo el campus en la sociedad berciana.

Y siguiendo con esta satisfacción o insatisfacción de la comunidad universitaria, uno de los colectivos que más reclaman cambios son los PTGAS. ¿Qué medidas concretas aplicaría durante su mandato para mejorar sus condiciones?

El PTGAS efectivamente es el colectivo quizás más reivindicativo, porque quizás sea el que está más organizado a nivel de sindicatos. Las medidas claras para el PTGAS sería esa carrera horizontal que demandan y que llevamos tiempo negociando, no solo con ellos, sino a nivel autonómico, ese tercer convenio colectivo para el PTGAS laboral. Es importante culminar esas negociaciones y que lleguemos a un acuerdo, las universidades con los sindicatos y con la Junta de Castilla y León. Simplificar también la burocracia y, sobre todo, en la Universidad de León es muy necesario hacer un análisis de los diferentes servicios y el trabajo que hay en cada uno de ellos e intentar dotar de personal aquellos servicios más deficitarios.

Una de las cosas que deja pendiente el rector saliente, Marín, es el nuevo edificio multiusos, que es una de las mayores inversiones de la Universidad de León en las últimas dos décadas. ¿Va a mantener el proyecto como está o puede hacer cambios sobre ese proyecto?

Ese proyecto se llama la Casa del Estudiante y va a ser la Casa del Estudiante. Ahí va a haber espacio para los estudiantes, para las asociaciones de estudiantes, para el estudio de los estudiantes, comedores… Una vez construido el edificio, se pueden hacer pequeños ajustes de lo que se tenía previsto, pero siempre consensuado con los estudiantes.

La llegada de la Inteligencia Artificial está impactando mucho en el mundo educativo ¿qué espera, si es elegida como rectora, que ocurrirá en la educación universitaria dentro de seis años?

Yo espero que los jóvenes de la Universidad de León salgan preparados para el mercado laboral, con las mejores competencias para hacer frente al mercado laboral, que cada vez es más dinámico y que, por tanto, debemos ajustar nuestro modelo de enseñanza a los cambios que hay en el entorno. La inteligencia artificial es uno de ellos. No podemos ponerle puertas al campo, no podemos frenar su avance y tiene que ser un aliado para los profesores y para los estudiantes, como fue Internet en su día o fue el PC. De alguna forma hay que aliarse con esta nueva herramienta y utilizarla para nuestros fines docentes e investigadores.

Si resulta ganadora de las elecciones, sería la primera rectora de la Universidad de León. ¿Cómo promovería desde su rectorado la igualdad de la mujer?

Lo vamos a promover ya desde el principio, porque va a haber un vicerrectorado dedicado a la Inclusión, Igualdad y Proyección Social. Existen medidas en nuestro programa para fomentar esa igualdad y sobre todo para romper esos techos de cristal que hay entre la vida laboral.

Si es elegida rectora, ¿Cuál será la medida estrella de tu primer año de mandato?

La primera medida es hacer un plan estratégico que nos sirva de hoja de ruta para los próximos seis años. Nuestro programa, aunque no es un plan estratégico, sí que es una muy buena hoja de ruta. Tiene 650 medidas para todos los colectivos, para todos cumpliendo las cuatro misiones que dice la LOSU, que son la docencia, la investigación, la transferencia y la cultura. Esos 15 apartados de nuestro programa tienen una serie de medidas que nos ayudarán, pues de alguna forma, como hoja de ruta. Pero primero hay que sentarse y hacer un plan estratégico.

