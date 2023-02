El alquiler sube o baja en León, según el informe que consultes a falta de datos oficiales actualizados

Comprobar si el alquiler ha subido o ha bajado en la provincia de León resulta un tanto confuso al corroborar, ante la falta de actualización del Índice de alquiler que elabora el Gobierno (no se actualiza desde 2020), que en los informes los dos grandes portales inmobiliarios de España, Idealista y Fotocasa, los porcentajes de evolución respecto al 2021 no solo no se parecen sino que son contradictorios.

En la provincia de León se alquilan actualmente más de 380 viviendas, según el portal inmobiliario Idealista, que ha publicado un informe en el que asegura que el precio del alquiler en la provincia ha aumentado un 3,4% en 2022. El dato, aunque no es positivo, se sitúa muy por debajo de la media nacional que ha calculado Idealista y que asciende a un aumento interanual de 8,4% del alquiler.

La subida es mucho más pronunciada si tomamos en cuenta solo el municipio de León, donde según Idealista el precio medio del alquiler ha subido un 6,7%. Desde la inmobiliaria R3 de León, Iván Adanez coincide con estos datos: “En la ciudad sí que ha subido el precio del alquiler, y respecto a los datos provinciales puede ser que la subida sea menor porque en algunos municipios ha bajado el precio medio”, afirma.

En Ponferrada el aumento del precio del alquiler respecto al 2021 es mucho más baja, del 2,6% interanual. El polo opuesto es San Andrés del Rabanedo, donde el precio habría bajado un 4% en 2022.

Sin embargo, no es el único dato sobre la evolución del precio del alquiler del que disponemos. El portal Fotocasa, con más de 360 viviendas en alquiler en la provincia, elabora otro informe con los datos de su plataforma de venta y alquiler de viviendas, y resulta que ambos informes son contradictorios.

Si Idealista asegura que el precio del alquiler en la provincia de León ha subido, Fotocasa dice que baja, concretamente un 2,7% menos que el año anterior. La variación nacional del alquiler se aproxima más a las cifras de Idealista: un 7,9% de subida respecto al año 2021.

De hecho, si tomásemos de referencia los datos de Fotocasa, la provincia de León formaría parte del reducido grupo de tres provincias de España en las que el precio del alquiler baja en los últimos 12 meses, junto con Palencia (-2,6%) y Toledo (-2,4%).

Cabe destacar que por un decreto ley aprobado por el Gobierno de España existe un tope a la subida para que no sea equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero se situaba en el 5,8% interanual. Con la prórroga de este decreto ley en 2023 el precio máximo de subida del alquiler ya no es el IPC, sino el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que actualmente está limitado al 2%.

En cualquier caso, si la subida del alquiler que afirma Idealista en su informe es cierta, podría deberse a la bajada de oferta de viviendas en alquiler, que en León se redujo un 7% de un año para otro; también muy por debajo de la rebaja de stock nacional de un 25%.

Para el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, este ha sido el principal problema del alquiler y culpa a las medidas del Gobierno de ser las responsables de la reducción del parque de alquiler: “A la fuerza creciente de la demanda se le une una oferta menguante que no encuentra reposición. La inseguridad que sienten los propietarios frente a desahucios y ocupaciones, y las medidas que se toman o anuncian desde el gobierno, lejos de fomentar la aparición de nuevo producto en el mercado están provocando la drástica reducción del parque inmobiliario del alquiler. La ecuación es sencilla: menos viviendas y más demandantes tienen como resultado tensión en los precios”.