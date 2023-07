Serrano (Sumar): “Estas elecciones son entre derechas y derechos, no un plebiscito por la autonomía de León sí o no”

No es como los demás políticos de la campaña de las generales de 2023 y se nota desde el minuto uno. Pero no por inexperta en el ruedo electoral o en el seno de un partido recién nacido, Sumar, deja de mostrar una gran seguridad y soltura al deslizar, pregunta tras pregunta, el alma de su programa, que suena a convicciones y que se empapa de su propia vivencia personal.

Porque su literatura y ensayo, por lo que era hasta ahora más conocida, rezuman compromiso político. Porque cada mañana, antes de viajar para el próximo acto electoral o la siguiente entrevista, da los buenos días a las rosas del huerto de sus abuelos del pueblín maragato de Val de San Román, donde ha decidido quedarse a vivir tras probar suerte por el mundo. Y porque siente que puede aportar mucho a una visión más optimista de esta tierra, su tierra. Todo eso es lo que transmite en cada respuesta, sin eludir pisar algunos charcos que ILEÓN le tiende.

Llegas de la calle, del mundo de la literatura, de la Maragatería, a liderar en León la aventura electoral de Sumar sin apenas tiempo para organizarse. ¿Por qué esta apuesta personal por llevar la voz al Congreso?

Bueno, en realidad es algo que si lo piensas es bastante natural, en el sentido de que yo vengo de la escritura y muchas de las cuestiones que he hecho tienen que ver con ensayos, que al final son muy políticos, y lo que yo defendía en ellos se alinea bastante, por no decir casi a totalidad, con lo que Sumar viene a proponer, que es un proyecto de una España de futuro. Yo creo que lo que nos jugamos aquí es eso: volver al pasado o caminar hacia el futuro. Es un momento en el que no hay mucha más salida que caminar hacia adelante. Hay un montón de crisis, son crisis transversales a las que hay que enfrentarse con audacia y con valentía, y eso es lo que se está proponiendo, una campaña en positivo, con propuestas hacia adelante. En mi historia personal, yo soy de esa generación nacida a fines de los 80, que sufrió el austericidio después de la crisis de 2008, en aquella crisis se salió así, no como en la actual, con protección para las personas. Fui una, como tantas, de los que nos tuvimos que ir para buscarnos la vida fuera, en mi caso a Argentina, estuve casi 10 años allá, y eso me hizo también ver no todo lo negativo, que a veces también se ve en esta provincia. Porque tenemos muchísimo talento y a veces no nos lo creemos. Cuando volví, decidí no volver a Madrid o a Barcelona, donde también he vivido y estudiado, sino que tomé la decisión personal y política de volver a mi pueblo, e hice una casa en lo que fue la antigua huerta de mis abuelos. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que tenemos que hacer y está en nuestra mano es volver a repoblar estas zonas despobladas. Se habla mucho de la España vacía o vaciada. De acuerdo. Pero también el ciudadano en la medida de lo posible puede hacer lo que pueda para ser también responsable, decir 'yo me quedo aquí aunque sea muy duro'. Es verdad: muchas veces mis vecinos son prácticamente cigüeñas y ruinas. Pero yo quiero que eso no sea así. Mi caso es excepcional, porque yo he me buscado la manera, dando clases online, escribiendo mis libros, dando conferencias y moviéndome, pero que pueda ser algo común. Todos sabemos que hay mucha gente que quiere volver a León puede hacerlo, y para que esto suceda hay que hacer política. Por eso estoy aquí.

Entonces, ¿Sumar te ha buscado sabiendo de su vivencia como una persona que ejemplifica lo que el partido pretende transmitir en esta campaña o ha sido al revés, que su forma de pensar personal ha encontrado acomodo en este nuevo proyecto político que lidera Yolanda Díaz?

Yo creo que ha sido un punto medio, ¿no? Porque mis libros, la verdad es que han llegado bastante lejos, o sea, he estado por ejemplo en contraportada de El País, y siempre ha habido un interés también por parte de ellos por las ideas que yo propongo. Una de ellas es ir equilibrando grandes núcleos urbanos con zonas intermedias, como es el caso de nuestra provincia. Vale que lo mío, vivir en un pueblo de apenas 100 habitantes, es muy radical, pero las ciudades intermedias como León, como Ponferrada, tienen que desarrollarse, porque la calidad de vida es mucho mejor. O sea, hay muchas cuestiones que se están haciendo mal sin tener en cuenta a las personas, que al final esto es lo que quiere Sumar: una política útil para las personas. ¿Qué sentido tiene algo que en León está creando un problema, como es generar tantísimas renovables para dar tanta energía que aquí no necesitamos y llevarla a grandes capitales como Madrid, para que haya un montón de gente que malviva en Madrid? ¿Por qué no empezamos a descomprimir las grandes ciudades? ¿Por qué no hablamos también para que las empresas den con personas más productivas, porque son más felices, por ejemplo teletrabajando? No digo que haya que desaparecer los núcleos urbanos, todo lo contrario, son centros de contacto, pero la vida también puede estar aquí y para estos lugares pueden ser una gran oportunidad. No tiene nada que ver lo que hicieron mis padres, obligados a irse a estudiar, a trabajar...

Expulsados, vamos. El pueblo era entonces una imagen de miseria que nada tiene que ver...

Claro, porque aquí en un pueblo antes sí que estabas aislado. Pero ahora no. Es que tenemos que reivindicar todo lo bueno que hay aquí, que ahora puede ser una grandísima oportunidad de tener otro contacto con la naturaleza, con el tiempo, el de trabajo, el de los cuidados. Aquí tenemos tantísimas personas mayores que están solas.... Bueno, pues una de las cuestiones de Sumar tiene también que ver con eso: mejoremos los tiempos de trabajo para que podamos dedicarnos a otras cosas, a vivir, a leer, a reflexionar, que me parece importante a mí viniendo de donde vengo. Vivimos a un ritmo vertiginoso, no podemos pensar casi y necesitamos pararnos a pensar. Por qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos...

En este mandato en el Gobierno ha habido una fuerza de izquierdas, similar, paralela a la que ahora representa Sumar, porque Podemos ha participado de las decisiones adoptadas. Respecto a la provincia de León, ¿cuál es su balance de estos cinco años?

El hecho de que haya habido un Gobierno progresista como el que hemos tenido en España ha sido muy positivo, se han hecho muchos avances. Y muchos han recaído en la labor que ha hecho Yolanda Díaz. Creo que es una persona que ya ha demostrado lo que es capaz de hacer y hacerlo a través del diálogo, fundamental en esto. No se trata de imponer nada, se trata de hablar con todos los actores y llegar a conclusiones que nos beneficien a todos. Hay cosas que podemos mejorar y que sean mejor para todos, no solo para mí. Hablar desde las trincheras no sirve de nada. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Si seguimos hablando desde las trincheras, alguien se va a hacer cargo de ese dolor, aunque sea con mentiras. Porque uno cuando está tan dolido escucha mentiras y se las quiere creer. Eso está pasando. Y a mí eso me duele particularmente porque vengo de usar las palabras.

Yolanda Díaz ha conseguido cosas que parecían imposibles, como la subida del SMI, la protección a través de los ERTE, que ha sido ejemplo para Europa, mejorar los datos del paro...

Hablas de la extrema derecha, está claro.

Sí, hablo de la extrema derecha. Entonces vamos a recuperar las palabras y poner el diálogo en el centro, porque la Democracia es eso: Escuchar al que piensa como yo pero sobre todo al que no piensa como yo, y llegar a acuerdos. Yolanda Díaz ha hecho esa labor y conseguido cosas que parecían imposibles, como la subida del SMI, la protección a través de los ERTE, que ha sido ejemplo para Europa, mejorar los datos del paro. Y ha estado muy bien pero que hay que seguir profundizando. También es cierto que el dato macro a veces no influye en el dato micro. A todos nos está pasando que vas a la compra y todo es muy caro.¿Por qué? Bueno, porque hay que seguir profundizando estas medidas. El gran aumento del salario mínimo a lo mejor no es suficiente todavía. Por eso vamos a empujar por un Gobierno progresista que ponga en el centro a las personas, de nuevo. Esto en León nos lo jugamos particularmente. El bipartidismo ya terminó, el bipartidismo solo no llega. Entonces, cuando me hablan de voto útil, yo hablo de voto decisivo. Nosotros somos los que damos la posibilidad de que las políticas progresistas vayan hacia un lugar.

¿Y cuál es ese lugar al que ir? ¿Qué necesita la provincia de León? ¿Qué se le propone en tu programa a los ciudadanos de León? Has hecho una precampaña hablando cara a cara con la gente en la calle. Pero, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué aspiras a cambiar en la provincia de León si Violeta Serrano tiene un acta en el Congreso de los Diputados?

Se ha hecho cosas que han estado bien pero nunca suficientes. Los que estamos aquí lo sabemos. Es decir, que tengamos un AVE Madrid-León está muy bien, pero desde luego no es suficiente. Lo conseguido es una gran plataforma para seguir profundizando medidas en favor de las personas y es lo que me están contando también. Para León particularmente hay tres ejes que trabajar y se basan todos en remediar la despoblación, algo que sufro cada día, o sea, nadie me lo puede contar. Primer punto: mejorar infraestructuras. Tenemos una vía de acceso Madrid-León, perfecto, pero ¿qué más? León-Ponferrada lo tenemos que hacer mucho más viable.

¿Y es viable una provincia partida por un peaje como el de la autopista León-Astorga?

¡Bueno! Lo sufro todos los días. Me parece absurdo que se haya hecho una buena vía de comunicación y tengamos que seguir pagando 5,50 euros en el tramo. Es algo que deberíamos también mejorar y que tiene que ser una prioridad. Desde luego, tener esa vía a ese precio al final la usa muy poca gente porque no te lo puedes permitir. Es algo que clama al cielo. Pero es una comunicación en toda la provincia en sí, porque tenemos un gran patrimonio a nivel turístico que podríamos mejorar. La zona de montaña en Asturias y Cantabria está mucho mejor que la nuestra. Y cuando digo infraestructuras me refiero a nivel de telecomunicaciones mejores también: si queremos que más gente venga aquí a vivir, también le tenemos que dar unas posibilidades de que pueda, en este caso, teletrabajar, eso el que no quiera dedicarse a cosas de aquí, que es una mezcla virtuosa que tendrá que ir dándose con el paso del tiempo.

Segundo punto: servicios públicos de calidad. De nuevo, si queremos traer a la gente, ¿en qué condiciones? Porque se están cerrando cada vez más consultorios médicos en zonas rurales. Y déficit en las escuelas y colegios públicos. Esto no puede ser. Tú tienes que tener las mismas oportunidades, nazcas donde nazcas. Y para eso tienes que tener una educación de calidad y deberíamos desarrollar redes culturales. Porque también la gente que viene le da un poco de angustia, parece que aquí no pasa nada. Todo esto lo tomo también de que me vengo reuniendo con varios colectivos, que no me hago fotos porque me parece también una falta de respeto a ellos pero los estoy escuchando. Gente como profesores, enfermeras, médicos... Bueno, que realmente están sintiendo que hay un desmantelamiento de lo público. Y no puede ser. Lo sienten los ciudadanos y los profesionales.

Pero a ver, todo esto son competencias autonómicas, son responsabilidad de la Junta de Castilla y León, no del Gobierno...

Sí, sí, lo sé. Pero desde donde estemos vamos a hacer toda la presión que podamos. En todo caso, junto a infraestructuras y servicios públicos, el tercer punto son motores económicos. Tenemos que tener, como digo, maneras de que la gente venga aquí. Hablé antes de descomprimir y hablar con empresas de las grandes capitales que puedan dejar a su gente venir a teletrabajar aquí, por un lado, y por otro lado, que es muy importante, el tema de las renovables. Muy bien: aquí 'nos' van a hacer un gran desarrollo. Pero ¿se está teniendo en cuenta las personas de aquí? Me parece que no. Creo que los beneficios de nuevo van a ser para muy pocos en detrimento de muchos. Y además no se está diciendo cómo se van a ir después, ya lo vivimos con la minería. ¿Qué pasa después? Esto es lo que no puede ser. Si hacemos desarrollos económicos que tengan que ver, por supuesto, con las energías limpias, porque desde luego en Sumar está clarísimo que queremos ser una potencia verde, pero habrá que ver el 'cómo'. No se puede hacer la brocha gorda, como algunos hacen, sobre todo si tenemos en cuenta a la población. Quienes vivimos al lado del monte lo sufrimos.

Los macroparques los está autorizando también el Gobierno hasta ahora. Los más grandes de ellas, de hecho. Y en el Gobierno estaba PSOE y Podemos...

Hay mucho enfado con ese Ministerio, que depende del Partido Socialista en concreto, y hay que cambiar, revisar eso. Para mí sí. Se están aprobando cosas que no deberían aprobarse. Se podrían hacer de otra manera. Puede ser que sean más costosas pero no tienen por qué pagarlo la gente de a pie. Una de las ideas que me daba la gente es por qué no se utilizan, por ejemplo, las vías paralelas a las autopistas, en vez de cargarse todo el monte, y además no sabemos qué va a pasar mañana con eso, podrían dejarnos el cementerio. Esto la gente aquí ya lo ha vivido. En León hay muchos dolores, porque ha habido mucho abandono. Y nos han dejado tirados muchas veces. Esto es así. Entonces es normal que la gente esté desconfiada. Yo he sentido una desconfianza enorme por la política, es normal, normal. Porque quien se ha hecho cargo hasta ahora no ha tenido en cuenta a la gente. Y esta es también una de las razones por las que yo estoy aquí dando la cara. Yo defiendo la política pero la que está en la calle y por eso hacemos esto hablando con la gente.

Y cuando bajas a la calle, y te perciben ahora como política, ¿no te da miedo alguna reacción?

Escucho lo que me tengan que decir, aunque es arriesgado, sobre todo sin venir yo de la política. Pero te estoy escuchando porque me estoy metiendo en esto y quiero trasladar qué te duele.

¿Te has encontrado con que te convencen de lo contrario de lo que piensas, te cambian tu punto de vista o te incluyen argumentos que no conocías?

Pero es que no hay que tener miedo a eso. Insisto, que la política es eso. Tú estás representando al pueblo. Entonces, ¿qué piensa el pueblo de León? Además, un pueblo tan diverso, porque estamos en una provincia muy diversa. No es fácil. Hay que llegar a un equilibrio y a saber escuchar los distintos padeceres y los por qués de esos padeceres y esos dolores. Y yo creo que hace mucho que no se está escuchando. De nuevo, nos metemos en problemas porque de esos dolores alguien se hace cargo de ellos y la extrema derecha lo sabe hacer muy bien. Entonces, eso es lo que nos jugamos.

Teniendo claro cómo está León y qué necesita, ¿la candidata de Sumar es partidaria de un trato diferenciado para todo el territorio del noroeste, un trato diferenciado a la actual Comunidad autónoma, o un tratamiento diferenciado a la Región Leonesa o a la provincia de León?

Este debate, cuando uno escucha en la calle, se da cuenta que está. Y debemos estar en él. Sumar es un partido que escucha y esto existe, aún teniendo en cuenta que es una provincia muy diversa y no todo el mundo piensa lo mismo. Es un diálogo que tenemos que tener y un debate que se tiene que dar. Ahora bien, me preocupa que se confundan estas elecciones con un plebiscito por la autonomía sí o no. Son unas elecciones generales. Lo que nos estamos jugando es pasado o futuro, derechas o derechos. Y no quiero engañar a nadie con esto: lo que nos estamos jugando ahora. El debate se tiene que dar, insisto, no puedes hacer oídos sordos, aunque haya sentires diferentes.

Bueno, una de las vías posibles para contar con una autonomía propia para León pasaría constitucionalmente por que se plantee y apruebe en el Congreso de los Diputados, precisamente. No pasará pero es una vía y tú aspiras a sentarte en ese Congreso.

Las consultas son algo a lo que nunca deberíamos tener miedo, a (escuchar) lo que el pueblo sienta, sabiendo que es un pueblo amplio, una provincia enorme, con sentires muy diferentes. Cuando digo que yo represento a todos los leoneses y leonesas, es que represento a todos los leoneses y leonesas. Por lo tanto, habrá que dar un debate sobre esa cuestión. Pero no es ahora el momento sino que es el momento de darnos un modelo de país para los próximos 4 o 8 años, que sea progresista, que ponga en el centro a las personas con medidas de futuro, que son audaces. O un modelo que nos lleva para atrás con medidas que para el tiempo que se viene no van a servir de mucho. ¿También que hay urgencias en León? Está clarísimo. ¿Que llevamos muchísimo tiempo olvidados? Está clarísimo. ¿Que estamos sufriendo un doble centralismo a Valladolid-Madrid? También está clarísimo. Obviar eso sería negar la realidad. Yo vivo aquí porque he tomado una decisión política y personal de vivir aquí si saliera elegida voy a seguir viviendo aquí. He decidido quedarme, es vital para saber qué le pasa a la gente de aquí.

O sea, si sale elegida tendremos una diputada de de Val de San Román.

En mi casa, en la Maragatería estaré. Eso es muy importante, si yo escucho y represento a las personas, hay que seguir escuchándolas todo el tiempo. No salir elegida y no volver. Vamos a pelear para pugnar por ese diputado que hoy tiene Vox, estoy aquí porque no me hace ninguna gracia que la extrema derecha esté tomando posiciones. Por eso he dejado esa vida tranquila que tanto me costó.

¿Cómo ves las reales posibilidades de que se produzca ese cambio, de que Vox deje de tener ese acta por León y Sumar tome el relevo?

Se ve que en las últimas encuestas las tendencias están cambiando, está subiendo, yo creo que es un voto decisivo para que haya un Gobierno progresista. Me vale para España, para las provincias pequeñas y las intermedias como la nuestra. Cada vez va a ser más difícil, obviamente, tenemos cuatro diputados y si seguimos así hasta vamos a tener menos, es que teníamos cinco hace nada. Pues tendremos que frenar esta despoblación, y para frenar esta despoblación hay que hacer políticas de futuro, no de pasado, porque con las de pasado no hemos llegado a ningún sitio. Y ya está bien de esos dolores.