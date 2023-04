El PP de León ocultará por primera vez en décadas quién será su candidato o candidata a presidir la Diputación

El Partido Popular de la provincia de León romperá décadas de una norma no escrita que siempre ha aplicado y por primera vez no designará a ningún candidato o candidata a presidente de la Diputación de manera previa a la celebración de las elecciones municipales.

Así lo ha confirmado la actual presidenta del PP leonés, Ester Muñoz, aunque negando públicamente, a preguntas de los periodistas, que la designación haya sido siempre la norma aplicada en el seno de su formación. “Ya sabéis que el Partido Popular no presenta candidatos a la Diputación porque no es una elección directa y por tanto lo primero es ver qué ayuntamientos se ganan, qué concejales sacamos en cada una de las comarcas, y hay que ser respetuosos primero con los ciudadanos, que van a elegir quienes serán los próximos concejales y alcaldes en la provincia, y también con todos esos cargos que después elegirán a los diputados provinciales”, explicó ante los micrófonos.

“Yo nunca he visto a un miembro del PP de León aprobado como candidato a la Diputación de León por un Comité Electoral antes de las elecciones, nunca”, resumió literalmente.

Sin embargo, la realidad difiere mucho de su declaración. Y es que remontándose décadas atrás, todos los presidentes en el Palacio de los Guzmanes bajo las siglas populares han sido señalados a dedo por su propio partido con antelación a los comicios. Y eso que, ciertamente, no hay obligación alguna ni legal ni interna para hacerlo. Pero siempre se hizo.

Caso tras caso, siempre designados antes

Consta así que el último presidente popular de la Diputación, Juan Martínez Majo, fue designado meses antes de las elecciones de 2015 tras las que cogió el bastón de mando provincial cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta necesaria.

Lo mismo pasó por dos ocasiones con su antecesora en el cargo, la también presidenta de la formación en la provincia, Isabel Carrasco, presentándose en su caso como concejala primero por el municipio de Cuadros y posteriormente por León capital. Porque hay que recordar que para poder ser elegido indirectamente como presidente hay que haber obtenido obligatoriamente en las elecciones un acta de concejal en algún municipio leonés, preferentemente de menos de 20.000 habitantes, que son la competencia real de la institución.

Remontándose más atrás aún, Javier García-Prieto, que presidió desde 2003 y hasta que Carrasco le 'desplazó' para postularse ella misma, también fue señalado por el partido como candidato de manera formal. Y lo fue también por el Consistorio leonés, igual que quien se sentó en el sillón dos mandatos antes que él, José Antonio Diez y Díez.

Así las cosas, el PP ha tenido por costumbre pedir siempre el voto en los ayuntamientos de la provincia de León advirtiendo a los electores quién quiere que presida la institución provincial si los números le aúpan a la Presidencia. Pero esta vez no será así.

Acuerdos y desacuerdos

El hecho diferencial es que ahora no parece estar todavia nada claro quién es la apuesta oficial previa del PP para este importantísimo puesto institucional. En principio, cuando Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza, acordó retirarse de la Presidencia provincial del Partido Popular que ostentó tras un Congreso provincial de apoyos abrumadores, para que ese puesto lo ocupara 'por designación' la actual líder Ester Muñoz, se dio a conocer que parte del acuerdo pasaba por que fuera él quien sería presidente en el Palacio en el caso de suficiente victoria electoral.

Pero nadie tiene ahora tan claro que aquella cláusula presuntamente pactada se vaya a cumplir. De hecho, en las últimas y convulsas semanas de listas cambiantes, especialmente la que encabezará Margarita Torres en el Ayuntamiento de León salvo catástrofe, se daba por hecho que el PP autonómico le haría hueco al actual procurador autonómico Ricardo Gavilanes.

Sin embargo, Gavilanes no ha aparecido en esa lista electoral leonesa y a día de hoy se desconoce si aparecerá finalmente en alguna de las de 211 municipios que aspira a completar el PP. Porque sin acta de concejal no podrá alcanzar, ni él ni nadie, la Presidencia de la Diputación. Ante ese movimiento, el nombre del veterano alcalde de Carracedo y también habitual diputado provincial Raúl Valcarce recobra fuerza renovada, sobre todo si en el caso de sumar para gobernar diera el relevo al actual presidente berciano, el socialista Eduardo Morán. No son pocos los que tampoco descartan de antemano que la persona designada finalmente sea la propia Muñoz pero con el mismo condicionante de que para ello habría de formar parte de una candidatura municipal y resultar electa.