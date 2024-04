El Congreso rechaza una propuesta del PP para acelerar la recuperación de la Ruta de la Plata ferroviaria

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados rechazó este martes, con los votos negativos de los diputados nacionalistas vascos y catalanes, es decir, ERC, Bildu, Junts y PNV, además de los parlamentarios del Partido Socialista y Sumar, la iniciativa parlamentaria presentada hoy por el Partido Popular, que fue apoyado solo por Vox en la votación, para convertir la vía férrea Ruta de la Plata en un corredor ferroviario de velocidad alta de tráfico mixto, priorizando el tramo Astorga-Plasencia, en 2040.

Fue el diputado del PP por la provincia de Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro el encargado de presentar esta iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que se pretendía incorporar el corredor a la Red Básica Ampliada y adelantar así su ejecución al 2040. Sin embargo, “los socialistas demostraron una vez más su nula preocupación por el oeste de España”, según el propio Bermúdez de Castro, al votar en contra junto a sus socios de Gobierno.

Según recordó el parlamentario ‘popular’, en el Plan de Infraestructuras del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se definieron los ejes de transporte y comunicación hasta el 2020, entre los que no se encontraba este corredor ferroviario, “un hecho que llegó años más tarde de la mano del Partido Popular”. “Esta apuesta quedó ratificada con su inclusión dentro de las Redes Transeuropeas de Transporte en el año 2013”, apuntó el parlamentario salmantino en su intervención.

Sin embargo, con la llegada de Sánchez al Gobierno, “volvió a ralentizarse”, pues hace dos años quedó excluido de esta red y, “debido a la presión”, fue incluido de nuevo pero con un horizonte de ejecución hasta el año 2050. “La recuperación del tren Ruta de la Plata no puede esperar 25 años. Por eso, en abril del pasado año el Partido Popular Europeo consiguió que el Parlamento apoyase su inclusión en la Red Básica Ampliada, adelantando su horizonte de ejecución al 2040. Solo restaba que el Gobierno defendiese esa posición, pero lamentablemente no lo ha hecho”, lamentó Bermúdez de Castro.

Durante su intervención, el diputado charro también hizo alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras afirmar el pasado mes de enero que la Vía de la Plata “no existía porque se había convertido en una vía verde” y para su recuperación se partía “de menos cero”. “Eso no es verdad. Parte del trazo es aprovechable y menos del 30 por ciento se ha convertido en vía verde. Solo hace falta que haya voluntad política y nos tememos que el Gobierno no la tiene”, prosiguió.

El ‘popular’ salmantino también dio a conocer un estudio realizado por un equipo de ingenieros ferroviarios independiente que concluye que, aprovechando parte del trazado actual, el coste de la rehabilitación sería “asumible y rentable”, sobre todo, “desde el punto de vista social y de cohesión territorial”, añadió.

“Estamos hablando de una línea ferroviaria vital y troncal para la conectividad del oeste peninsular y para las conexiones internacionales con Portugal y el resto de Europa. Un nuevo eje estratégico entre el norte y el sur del país, tanto de viajeros como de mercancías, que formaría parte del Corredor Atlántico y evitaría el paso por zonas que ya están saturadas”, apuntó Bermúdez de Castro con relación a la Ruta de la Plata, que conectaría cuatro comunidades autónomas y, además, “serviría para fijar población y crear economía, riqueza y empleo”.

Según continúo, “el oeste de España merece tener las mismas oportunidades y unos servicios ferroviarios equiparables a los de otras regiones”. “No queremos quitar nada a nadie ni tener más inversiones que nadie, pero tampoco menos. Se trata de cumplir con los principios de equidad, solidaridad y cohesión territorial que debe garantizar el Estado. No debemos perder el tren de futuro y el PSOE ha vuelto a dar la espalda a nuestra tierra”, concluyó José Antonio Bermúdez de Castro.

La iniciativa llega tarde

Por parte del Grupo Socialista fue Joaquín Ramos, diputado por Cáceres, el encargado de dar la réplica y explicar el sentido negativo de sus votos tras recordar que ha defendido la Ruta de la Plata, tanto públicamente como ante las cámaras de comercio de Cáceres, Badajoz, Salamanca o Zamora, porque, desde su punto de vista, es una infraestructura “imprescindible” que hay que impulsar.

Sin embargo, el rechazo a la propuesta radica, en sus palabras, porque “una vez más el PP está intentando utilizar a los ciudadanos de estos territorios para pedir algo imposible: que el Gobierno pida a Europa que se meta este tramo en la Red Ampliada cuando ese proceso terminó en diciembre, creando unas expectativas a los ciudadanos que no son reales”. “Estamos cansados de que el PP utilice a los ciudadanos de las regiones cuando no gobierna, porque cuando gobierna no lo hace, ya que nunca pusieron la Ruta de la Plata como infraestructura prioritaria cuando pudieron hacerlo”, añadió.

Además, acusó al PP de ser responsables del retraso y también de levantar las vías cuando el ‘popular’ Íñigo de la Serna era ministro de Fomento. “Dejen de utilizar a la gente que, con buena intención, cree que sus políticos les defienden con iniciativas cómo esta. El PP nunca hizo ninguna de las tareas administrativas obligatorias para que esa infraestructura fuera prioritaria y obligatoria. Esto se ha utilizado. Pedirlo ahora no tiene ningún sentido. Europa ha decido y nosotros respetamos lo que Europa dice”, sentenció.

Tras la renuncia a intervenir de los diputados nacionalistas, el diputado Alberto Ibáñez, de Sumar, recordó que el Tribunal de Estrasburgo acaba de emitir un “auto pionero que dice que ”la inacción climática viola los derechos humanos“, por eso, argumentó, ”es importante el ferrocarril“. ”Entiendo que las peticiones de las plataformas son justas y que toca apostar plenamente por ellas. Es bienvenido que el PP se sume a estas reivindicaciones ciudadanas que durante mucho tiempo han luchado en pro de la reapertura del tramo Plasencia- Astorga. Dicho lo cual, no se aceptó una enmienda que entendamos que era fundamental para que se articule desde un punto de vista técnico solvente y por lo tanto no votaremos a favor, pero lucharemos para que en los próximos presupuestos sí esté reflejado“, reflexionó.

Finalmente, la diputada del Grupo Vox Carina Mejías defendió la importancia de un “gran proyecto” que estaría “al servicio de todos los españoles, y no de unos pocos”. “Sería un elemento vertebrador y no de interés partidista, como habitualmente nos tiene acostumbrados este Gobierno. Cuando llega un gran proyecto que responde a todas las exigencias medioambientales que defienden, ustedes dicen que no. Y es sorprendente que después de gobernar periodos largos en Andalucía y Extremadura ahora digan que otros lo tenían que haber hecho. Pensamos que esta infraestructura merecería todos los esfuerzos para que sea una realidad y por eso apoyamos esta iniciativa”, concluyó.