Lo del riego en León ya no tiene enmienda

Como en tantas otras cosas, también en León hemos perdido el control de nuestras aguas.

Hay algo evidente en mi proceder, con criterio leonés, observar, leer, comprender, parar opinar desde una fortaleza que es compromiso con nuestra tierra, sobre todo ahora, que se ha de prestar atención extrema al proceder autonómico, al remango centralista, al momento y al futuro más inmediato.

Cuando se construyó el embalse de Luna, por motivo de edad no estaba en posición defensiva. Momentos de “pertinaz sequía” y dictadura intolerante, casi ni a los más afectados, por desarraigo y desalojo, les era permitido quejarse, no digamos negarse... que sus aguas han dado vida a parte del Páramo leonés. ¡Sin duda!

Las obras del embalse del Porma, las conocí a distancia, cuestión de trabajo e iniciación fuera de Legio. Entonces la edad ya era otra, y comprendía el problema de los afectados. En su momento, leí con sumo cuidado, la novela de Julio Llamazares Lluvia amarilla, me afianzó en el sentimiento. Que les echaran de sus casas, de su terruño, me causaba temor ajeno.

De Juan Benet, escritor, aparte de reseñas de su obra, no de muchas, poco sabía entonces. Estando yo en UPL militando y con algún compromiso más, me posicioné entre los que no querían que se le diera su nombre al embalse, por su faceta de ingeniero constructor. Corría el año 1994 y la Junta autonómica tenía voz, y ganas de doblegar a los leoneses, propició el nombramiento y colocó una placa alusiva.

La sensibilización hacia el daño que a los pueblos se infería, y al desarraigo impuesto al paisanaje, en el momento de anunciarse el cierre definitivo de Riaño, activando el muro que el Régimen había levantado, se encendieron las alarmas. Y el pie de presa, ése que dábamos, con inocencia, por abandonado, a la muerte del dictador los socialistas en el poder, democráticamente, decidieron continuarlo. Entonces sí que, junto a los del lugar, algo participé, acudíamos a las protestas capilote en mano, y en la voz el canto “Pantano NO”.

La resistencia numantina de muchos afectados, fue vencida “por las armas”, Se acabaron las obras y se decretó la inundación. Lo llevaron a cabo, y aquello que decían de riego de '80.000' hectáreas leonesas pronto se vio que era un tapabocas.

El agua, para Castilla

Empieza a entrar en el tema la autonomía, los prebostes políticos pronto vieron, o actuando con alevosía previa, que el agua interesaba a Castilla. ¡¡¡Todo es bueno para centralizarlo y manejarlo como propio!!! Les interesaba lo beneficioso, por supuesto; no los daños infligidos a los vecinos de los pueblos inundados.

Un primer paso autonómico, agua del Cea al Carrión, azud de Galleguillos, para mantener un caudal que beneficiara en primer término a Palencia, teniendo en lontananza la vista en Valladolid.

UPL estuvo en la protesta del trasvase, como no podía ser de otra manera. Puede que sea anecdótico, pero quiero recordar aquí, el proyectado lanzamiento de botellas de plástico con un mensaje, como el de los náufragos, para que aquellos que lo cogieran supieran que esas botellas venían navegando por el agua de las montañas leonesas, del Esla, con los trasvases de rigor; y que embalsar el agua supuso sacrificio y desarraigo para el paisanaje de los pueblos afectados por el embalse de Riaño.

Viene a cuento lo que pudimos leer en su momento inicial cuando un sindicalista de León decía, “el agua de Riaño para nosotros los leoneses, los de Castilla si la quieren tendrán que llevarla a buches”. Pues bien, con dinero de todos, ya tienen el gran buche: la gran balsa de Villalón que ya ha estancado 10 hectómetros cúbicos de agua, casi la plena capacidad.

Que la hayan inaugurado, casi con nocturnidad, “a lo palomo”… tan sólo se entiende desde el punto de vista de los causantes, los autonomistas castellanos que se están apropiando de un bien leonés, Si los políticos de León, y los técnicos a sueldo, sabían de su ejecución, y lo negativo que supone para los intereses leoneses... ¿Por qué callaron?

Ante hechos consumados. León ya no está en condiciones de pedir, ¡¡¡se ha de exigir!!! Incluso en los tribunales, que se cumpla con las hectáreas de regadío prometidas y luego, trasvasar… “cuando toque”. Pero a ver quién para al poder centralista que ya tiene el agua hasta Valladolid.

¡¡¡Cómo van a permitir que León, región, se salga de esta autonomía, si nuestra permanencia no les proporciona más que beneficios!!!

Exigir lo nuestro en cada momento... ¡Sí! Pero con hoja de ruta, y cumplirla, para salirnos del ente que nos esquilma.