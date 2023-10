A un cartel de rica miel

¿A que suena bien el título, ¡eh!? Sobre todo, a los que tengan en la memoria las fábulas tan ilustrativas en mensaje, aunque algunas, a veces, costara un poco someterlas al ejercicio de comprensión su moraleja. Tal como: “Así, si bien se examina, los humanos corazones, perecen en las prisiones del vicio que los domina”, relatando lo de aquella (s) mosca que dentro de un pastel enterró su golosina. Aquí recordada casualmente.

Nada que ver con el acontecimiento referente al cartel premiado para los festejos de San Froilán 2023, si ponemos la atención en la escasa suculencia del premio, algo así como 1.400 euros. Entonces, es lógico preguntarse, ¿a qué viene lo de la miel, con relación al cartel? Puede que tan sólo tenga concomitancia por tratar de encerrar en unos bien estudiados trazos, en ocasiones ángulos y colores tenues, el encanto suficiente para endulzar (de ahí la miel) un acontecimiento festivo, en busca de un premio… que lo atrapó.

La elección le corresponde a un sesudo jurado, designado seguramente de forma aleatoria por los munícipes implicados, personas que vengan en considerar si tiene arte y porta bien definidos los temas o actos costumbristas a plasmar como mensaje. Claro, y lo consideren ganador ante la competencia. En este caso al parecer había una docena de obras. Del ganador su título o lema era 'Tradiciones', según nos cuentan los medios.

No voy de crítico, si acaso de observador, mi posición de leonés, mayor y también leonesista, son factores que me empujan al comentario, que no puede ser otra cosa que aquello que me suscita lo mostrado en el cartel.

Cuando leí los titulares de la noticia, y de paso puse la mirada de forma somera para ver lo que proponía el autor como imagen, debo decir que me llevé un gran sobresalto. En el ángulo superior derecho, pensé que nos colocaba un toro embolado. Después, al aumentar la imagen pude apreciar que no había tales bolas en las astas, algo fuera de lugar aquí y toda una ignominia para el animal. Presentaba algo circular a modo de escarapela.

¿Si no son divisas, por cuestión ganadera qué nos está proponiendo entonces el autor? Cierto que hay un concurso de carros engalanados, que adornan según ingenio y tradición popular, antaño con los recursos naturales a mano, para ir a la Virgen del Camino por San Froilán, toda una peripecia festiva. Ahora, dentro de los festejos, se hace un concurso y los participantes se implican en ello y de la exhibición podemos disfrutar todos.

Cierto que, en ocasiones, yo al menos he visto colocados en los cuernos de los animales uncidos, roscas de pan. Mas, no me parece el caso, ni plasmado, ni como símbolo. El báculo del santo Froilán, en lo más alto, parece alojar algo similar a las que denominé escarapelas, y la imaginación me puede llevar a querer ver girantes ruedas en los fuegos de artificio, mas, la palidez me descoloca.

En conjunto, me sorprende no ver nuestro más significado color, el purpura, o carmesí, sí que hay algunos toques de la gama, pero…, los azules, predominantes, pueden ilusionar como en fabulosos cuentos, pero no me llevan a evocar materia leonesa en especial.

Llaman la atención los angulosos trazos que definen al santo, demasiado puntiagudos, pueden causar dolor. Sí, la nariz natural que perfila, bien podría estar en consonancia con la que, el San Froilán de las grandes puertas que diseñó Subirats para el Santuario y que costeó Pablo Díez, ahora por mor de un reciente costumbrismo romero, el de tocársela al Santo, se está consiguiendo un adelgazamiento brillante, y su definición extrema.

En cuanto a la pareja de personajes, leoneses (?), no acierto a ver, a una 'cantadera', a la que sí le puede ir el azul, no tanto al “Jipijapa” con el que toca al personaje masculino, cuyo rostro podía estar pidiendo robustez, pero, para seguir con la angulosidad de los trazos, le afila la perilla. Plasmado todo sobre una sutil malla, de desigual cordaje, tal vez una red protectora… según creo percibir.

Dada su lineal composición, parece que favorable, ha sido, a retazos, y en distintas posiciones bien estudiadas, intercalado en el texto de programa oficial.

No me compete a mí hacer un juicio de valor, para manifestar si está bien elegido, primero porque desconozco no sólo la calidad de los otros, sino los estilos y mensajes de ellos, pero me arriesgo a decir con enorme cuidado, mi parecer interpretativo del ganador: no veo trasfondo, plano en imagen, demasiadas agudezas, que parecen incidir, aún sin querer, en la expresión de sentimientos. Puede que sea una tenue y cuidada composición, pero lo siento, veo alusiones pero no el 'alma' de lo leonés.

¡Para otra vez será!