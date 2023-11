Buscar la paz nunca es inútil

Hoy por primera vez desde hace mucho tiempo han parecido las estrellas en el cielo del Ayuntamiento de Murias de Paredes. Desde esta tierra sabemos muy bien lo que significa el sufrimiento de no sentirnos escuchados, al igual que el diálogo, la tolerancia y el llegar a acuerdos, aunque no es una tarea fácil en muchas ocasiones, pero que abre siempre una puerta a la esperanza y a la reconciliación. En política nunca debemos abandonar esa senda.

Estos durísimos momentos que se han vivido durante estos meses en este país nos deben hacer reflexionar sobre las consecuencias indeseables que pueden acarrear las actitudes de intolerancia, brutalidad y falta de diálogo.

Siempre me gusta recordarme a mí misma y recordar a las y los que me rodean que el que olvida su historia la vuelve a repetir; que la memoria no sana heridas, pero las relativiza; que la intolerancia siempre genera brutalidad; el diálogo, aunque sea complicado, siempre abre puertas para que entre la luz, “siempre derriba muros”; que despertar en los jóvenes y en la sociedad en general el monstruo de la sinrazón y la violencia nunca da buenos resultados; trabajar por la convivencia y las diferencias nunca será inútil; y no debemos abusar del dogmatismo, que sólo traerá descontento.

Como sé que una gran parte de la sociedad española no podrá asumir estos simples razonamientos y reflexiones, les pido que piensen antes de actuar y, sobre todo, que no dejen salir el monstruo de la ira al que es difícil volver a recoger.

Querido presidente, Pedro Sánchez Castejón: tú y tu equipo nos habéis dado durante este tiempo tantas lecciones de resistencia y tenacidad, luchando por lo que creéis, que ojalá seamos capaces de aprender y entender que merece la pena trabajar por la paz y la convivencia.

Quedas invitado a acudir y disfrutar de este remanso de paz, de cultura milenaria y de hombres y mujeres pegados a la tierra, para que puedas reponer fuerzas y sentir cerca el cielo que tenemos y la suerte de poder disfrutarlo para inundar nuestra alma.

Son muchas las reivindicaciones del medio rural y de los pequeños municipios, pero también sé que tu compromiso y el de tu Gobierno con ellos nos pueden ayudar a tirar hacia adelante.

Nuevamente, nuestro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha despejado incógnitas y ayudado a marcar el camino de la coherencia.

Y llegados a este punto, no puedo dejar de mencionar como ejemplo de responsabilidad y coherencia con mayúsculas, a mi amigo y compañero de partido, impulsor de la Plataforma en Burgos a favor de Pedro Sánchez, Jesús María Antolín Sebastián, fallecido el pasado 5 de noviembre tras una larga enfermedad. Porque su última acción política en pro de este Gobierno y de su presidente, fue votar a favor de la amnistía. De ese modo abogó por el entendimiento y la convivencia pacífica que para él eran la claves que garantizan el ejercicio de la inclusión, la Democracia, del compromiso de vivir con respeto y dignidad y con la corresponsabilidad en el seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común.

Tengo grandes amigos y compañeros en el PP y, sin ser yo nadie para dar consejos, les pido que vuelvan al lugar que les corresponde como oposición, que huyan de las arenas movedizas que están intentando atraparlos y que no se dejen invadir ni pisotear su espacio, que es muy necesario para este país. Que no olviden que un líder no solo se mide cuando gana, sino cuando pierde.

Adiestrar a los jóvenes en el uso de la violencia, en lugar de invertir el tiempo en la educación y en el trabajo para gestionar problemas e inseguridades por la vía del conocimiento, nunca será una buena inversión, fomentará el odio y la crispación. Creo que es una tremenda irresponsabilidad y se debería valorar seriamente antes de usar estas ‘estrategias’ por llamarlas de alguna manera.

Deberíamos entrenarnos más en la lectura de autores amantes de la paz, como Machado, Eduardo Galiano (“Los Abrazos”), Saramago (“Todos los Nombres”), y un largo etc.. Porque como decía Forges, “la literatura es orden y aventura”.

La Democracia es como un huerto al que hay que saber prestar la atención precisa para obtener un buen fruto. Aunque a veces, y a pesar de todos los cuidados no sea posible, aun así los buenos agricultores vuelven a sembrar.

Para terminar, quisiera rememorar a Benedetti con unos versos, como hizo Patxi López en su discurso: “…defender la alegría como un principio, como una bandera, como un destino, como una trinchera contra la miseria y los miserables”.

Mª Carmen Mallo Álvarez Alcaldesa del Ayto. de Murias de Paredes