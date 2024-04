La oposición pega un revés al gobierno en minoría de Villablino rechazando gastos no acordados

Los grupos de la oposición, IU-Podemos y PP, dieron este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Villablino una lección de realidad política al gobierno socialista en minoría del alcalde Mario Rivas al rechazar una modificación de crédito de 15.000 euros destinada, para pagar el compromiso de apoyo a la película 'Camino Negro'.

La portavoz de IU – Podemos, Silvia Mozo, argumentó el rechazo de su grupo a la modificación de crédito asegurando que, “no puede usted venir aquí, para que le resolvamos los problemas que usted mismo se crea en sus decisiones unilaterales, sin contar con nadie”. Refiriéndose a que no han tenido conocimiento de este compromiso de gasto hasta la comisión de Hacienda celebrada el pasado día 2 de abril.

“Tiene que asumir que gobierna en minoría y debe contar con la complicidad del resto de grupos, no venir ya con hechos consumados”, Recordándole que “estaba habituado a gobernar con mayoría y la situación ha cambiado”, señaló.

En términos similares se expresó el portavoz del PP que, además, recordó que “recientemente se ha aprobado el presupuesto de este año (el 5 de febrero) y no ha metido este gasto, además pretende quitar los 15.000 euros de una partida de inversiones que apenas tiene 110.000 euros, cuando debería ser de cultura”.

El alcalde Rivas justificó la presentación de esta modificación en estas fechas en “errores humanos y de coordinación, puesto que es un acuerdo de gasto de la anterior legislatura y debería haberse cargado en el presupuesto de 2023”. Dando a entender que los funcionarios se equivocaron no cargando el gasto en el presupuesto anterior, ni consignándolo en el actual; pero sin especificar a quien se achacan esos “errores humanos”.

Y sobre lo de consignar el cargo a los gastos en cultura, “significaría dejar esa partida presupuestaria vacía y en negativo sin poder realizar más actividades culturales el resto del año”, explicó el alcalde. Los argumentos expresados no convencieron a los grupos de la oposición, que finalmente votaron en contra de la modificación presupuestaria.

Esto obligará al equipo de gobierno a plantear otra nueva modificación pactada con la oposición, si realmente quiere asumir ese compromiso de financiación de la película 'Camino Negro'. La colaboración fue al perecer pactada por la alcaldía, según se desprende de unas declaraciones del propio Rivas a un medio local, a principios de octubre del pasado año, cuando afirmó que «es importante que desde el Ayuntamiento nos sumemos a este tipo de proyectos», defendió el alcalde de Villablino, porque «no hay muchas películas que hablen sobre lo que ha sucedido en las cuencas mineras del Bierzo y Laciana“.

Otros asuntos

El reconocimiento extrajudicial de una factura de fecha 31 de enero de 2024 por importe de 6.162,53 euros en concepto de suministro de cloro, salió adelante con los seis votos del grupo socialista y los tres del grupo popular. Mientras que IU – Podemos votó en contra, dejando constancia su portavoz de la disconformidad en el ocultismo y “la falta de transparencia y claridad en este asunto”.

Se referían a que no se haya hecho la factura hasta este año, según el informe jurídico con la existencia de un albarán de entrega anterior, al que no se le asigna fecha, y que hasta principios de este mes no se haya dictado providencia de la alcaldía “recabando informes e instrucción del procedimiento para el reconocimiento extrajudicial de créditos”.

El resto de los asuntos contaron con el respaldo unánime de los tres grupos políticos. Como el inicio de los trámites para la cesión de una parcela al Somacyl (Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), para la construcción de una red de calor en Villablino. O la moción presentada por PSOE y promovida por la Asociación Española de Municipios de Montaña, respaldando todas las demandas de los ganaderos de montaña, que se han venido declarando en las movilizaciones agrícolas y ganaderas de los últimos meses.

Y otra moción presentada por IU – Podemos, para exigir al Gobierno Central y autonómico un proyecto “real de empleo, riqueza y trabajo”, como la propuesta que le trasladaron a la ministra Teresa Rivera en su reciente visita a Villablino, para la creación y puesta en funcionamiento de un Proyecto Edén Laciana, “algo que no es una utopía, es posible y deben buscar las vías de financiación”.