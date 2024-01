Manolín 'el Malo' la vuelve a 'liar' en Caboalles con los 101 años de Juventino

101 años cumplió Juventino. Y Manolín el Malo se la preparó. La fiesta ya comenzó el jueves con algunos cohetes cerca del domicilio del centenario en las inmediaciones de pozo María, para recordar a todos que había motivos de celebración. Y los organizadores pospusieron el resto para el día siguiente, para no interrumpir las actividades de gimnasia, que se organizan en el hogar La Chaniecha, los jueves.

Juventino Lavandeira es actualmente el vecino más longevo del pueblo, motivo por que medio centenar de sus vecinos y familiares decidieron organizarle una fiesta de cumpleaños y homenaje con merienda de tarta y chocolate con fisuelos, regalos, música y baile. En el salón del Hogar La Chaniecha, del que es integrante.

El centenario comentó, que siempre le ha gustado mucho el baile y se atrevía con todos los estilos, “el baile del país o garrucha, la jota (bailes regionales de Laciana), los vals, pasodobles o tangos”, cualquiera música le servía para activar el movimiento de sus pies.

Recordó divertido una ocasión, hace ya más de 20 años, en que fueron con una excursión del Hogar La Chaniecha a Santiago de Compostela y acudieron a ver en directo el programa de la televisión autonómica gallega Luar, que dirige el mítico presentador José Manuel Galloso.

Actuaba un grupo musical con una coreografía femenina muy espectacular y cuando pidieron voluntarios del público para bailar, fue el primero en salir al escenario a acompañar a las bailarinas, “!coño, que buenas estaban!”, por aquel entonces aún no había perdido la vista.

Y como no podía ser menos, en su fiesta del viernes se animó a dar unos pasos de baile con su hija, al son del acordeón que animó la tarde de celebración en Caboalles de Abajo. La alegría y la diversión fueron una constante en todo el encuentro con vecinos, amigos y familiares.

¿Quién es Manolín 'el Malo'?

Estos eventos y celebraciones los organizan un grupo de vecinos encabezados o dirigidos casi siempre por Manolo Gómez. Al que todos en el pueblo lo conocen como Manolín, el Malo. El sobrenombre “me lo puso un maestro don Genaro, cuando iba a la escuela, porque era muy travieso”. Hace suponer que había otros Manolines en la escuela, que al menos serían algo más tranquilos.

Manolo lleva el apodo “con orgullo, a don Genaro le tengo mucho aprecio y eso que me dio mucha caña”. De hecho, el pasado año le organizó una fiesta en Villablino con un grupo de compañeros de escuela, para celebrar que cumplía 90 años su maestro.

Manolín el Malo, a sus 61años y prejubilado de MSP que este año pasara ya a la jubilación, dedica parte de su tiempo libre a organizar fiestas de este tipo a gente mayor, colocar globos de adorno o pancartas sorpresa a las cinco de la mañana, colaborar con otros eventos que se organizan en el pueblo, organizar una fiesta de bienvenida para alguien que ha pasado un tiempo en el hospital, como antes de ayer en Caboalles de Arriba a José Ramón.

Ccomenta, por ejemplo, como en “apenas dos horas, pidiendo por las casas a 10 euros conseguí el dinero para pagar el tablón de anuncios de la solidaridad”. Un espacio instalado en el barrio de El Pozo, en las inmediaciones del Pozo María, donde se anuncian los eventos o los hechos notables de la comunidad vecinal.

Y así hace para organizar y pagar los gastos de estas fiestas para los mayores, “tengo un grupo de vecinos y amigos a los que se lo comento, voy a hacer esto, quieres participar”. Con los que se animan, calculan gastos y aportan el dinero a escote.

¿Por qué lo hace? Lo explica así de sencillo: “Porque me apetece, creo que a la gente mayor les debemos mucho, son los responsables de la buena calidad de vida que disfrutamos”. Asegura que no es ninguna obligación, “lo hago porque me apetece y el 99 por ciento es pura satisfacción personal, el día que me canse dejaré de hacerlo”. Asegura que “unos valen para cantar, ser músicos o deportistas, yo para esto”