El próximo alcalde de León 'hereda' una treintena de calles franquistas que incumplen 16 años de la Ley de Memoria

¿Cómo es posible que el General Lafuente, el hombre que traicionó al Capitán Lozano, el abuelo del expresidente leonés del Gobierno socialista siga teniendo aún su calle en León tras cuatro años de gobierno municipal del PSOE? ¿Y que este mismo partido haya dejado casi una treintena de calles que incumplen las leyes de Memoria Histórica tras cuatro años al frente del Ayuntamiento, incluida una al Generalísimo Franco?

Esta es la extraña y aparentemente inverosímil y hasta surrealista situación que tendrá que resolver el próximo Equipo de Gobierno Municipal tras la elección del alcalde este viernes 7 de julio a las 19 horas en el Salón de Grados de la Universidad de León en el Albéitar. Y no sólo con estas dos, sino con hasta una treintena, 24 aún de las que quedan listadas en el informe de la ULE (y algunas más que se les han escapado) entre las que se encuentran muchos prebostes del franquismo. Y además alguna que otra referida batalla olvidada de la Guerra Civil, como la calle Las Campanillas que ILEÓN propuso cambiar en recuerdo de Joaquín Heredia Ramos, presidente de la Cruz Roja en León en julio de 1936 (la calle confluye precisamente con la de la Cruz Roja en León), un católico que fue fusilado sin miramientos pese a haber sido entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de España.

Las únicas dos que sí han cambiado, con matices, son la de Capitán Cortés, que se renombró Guardia Civil en septiembre del año pasado; y la de Millán Astray por Plaza Manuel Quijano en Armunia, en noviembre de 2021. Pero ésta con truco, porque no ha desaparecido, ya que el tramo aledaño de calle se sigue llamando en honor al fundador de la Legión, amigo personal de Franco, y al que se le adjudica la frase “¡Muera la inteligencia!” con que la leyenda afirma que respondió a Unamuno cuando éste censuró la violencia que ejercían los sublevados.

Además, el equipo de gobierno socialista de la ciudad de León también se ha dejado en la gatera dos calles que prometió en noviembre del año pasado eliminar. Una de ellas es Pilotos Regueral, a la cual debería haber llamado Botines –pese a que ILEÓN propuso que la renombraran como Ramiro Armesto, el jovencísimo presidente de la Diputación de 32 años que fusilaron junto a Miguel Castaño, socialista como ellos–, según anunció a bombo y platillo en noviembre de 2022 junto a la eliminación de la del General Lafuente tras otra denuncia de este digital.

Obviamente, si este artículo empieza con la pregunta de por qué no se ha cambiado la calle del general que traicionó al abuelo del máximo exponente del PSOE en León, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –mentor político de la juventud de José Antonio Diez y de la mayoría de los concejales socialistas en el equipo de Gobierno actual, que es posible que repitan–, es porque se ha incumplido descaradamente esa promesa que decían que se haría “al final del mandato” y éste ya ha terminado igual que empezó.

La situación es tan rocambolesca que el Ayuntamiento de León ha cambiado más calles dedicadas a la Semana Santa de León que las de Memoria Histórica que ha eliminado. En concreto José Antonio Diez, ha bloqueado los cambios de calles franquistas pero ha propuesto otras tres para cofradías y Semana Santa.

Así, ha dividido a la mitad la calle Santa Nonia para rebautizarla como la de la Cofradía del Dulce Nombre y las otras dos son La Redención y Nuestra Señora de las Angustias. Semana Santa de León 3 - Ley de Memoria Histórica 1,5.

Otra de las cuestiones en las que se excusa el Ayuntamiento de León para que no hayan cambiado estas calles es la falta de decisión de qué nombres deberían tener. León en Común, con dos concejales entre 2015 y 2019 cuando gobernó Silván, propuso el compromiso que ha sido objeto de debate desde hace dos legislaturas: provechar los cambios de nombres de calles para elegir un mayor número de nomenclaturas femeninas, de entre destacadas figuras de mujeres.

Entonces realizó campaña a través de Internet para sustituir los nombres de calles vinculadas al régimen golpista con por otros de féminas ilustres, propuso 40 casos concretos y tras recibir 2.300 votos incluso las propuestas se ampliaron hasta 60. Pero desde entonces no se ha producido cambio alguno tampoco en este sentido, sirviendo como escudo para no actuar.

No es sólo cosa del PSOE el pasar de cumplir con la Ley de Memoria Histórica (Francisco Fernández tampoco cambió ni ninguna calle en su segundo mandato de (2007 a 2011), sino que también los equipos de Gobierno del PP de Emilio Gutiérrez (2011-2015) y el de Antonio Silván (2015-2019) tampoco se mojaron en exceso por eliminar las calles que la Ley de Memoria Histórica indicaba como ilegales.

En 2012 el abogado Eduardo Ranz comenzó una particular batalla para intentar eliminar el nombre de 36 calles que junto con un grupo de izquierdas había considerado que eran franquistas y debían ser retiradas. Un listado que terminó siendo polémico porque incluía nombres de personas que murieron años antes de la Guerra Civil y hasta el coronel Luis de Sosa, responsable de la proclamación del 24 de abril a favor de Fernando VII en 1808, un personaje de la Guerra de la Independencia.

Sin embargo, continuó su empeño y en el caso de la Alcaldía de Antonio Silván –en la que comenzó la historiadora medievalista Margarita Torres –y ahora candidata a la Alcaldía por el PP– como concejala de Cultura–, Ranz presentó denuncia en los juzgados en julio de 2017 para que se cumpliera la Ley. El entonces equipo de Gobierno popular del Ayuntamiento de León propuso cambiar sólo nueve de las 33 calles denunciadas como franquistas ante los Juzgados de León por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Eso sí, ahí Torres sí explicó la postura municipal que era “contar con la Universidad para basarse en un informe histórico riguroso”.

Informe que se terminó presentando ya en el mandato de José Antonio Diez con el PSOE apoyado por la UPL y el concejal tránsfuga de Podemos Pastrana. El 20 de septiembre de 2020 se presentó el resultado del trabajo de expertos en Historia Contemporánea de la Universidad de León que consideraba que 24 calles podrían verse afectadas por la Ley de Memoria Histórica.

En concreto, estas: Calle Alcázar de Toledo; Alférez Provisional; Ausente; Calvo Sotelo (Trobajo del Cerecedo); Las Campanillas; Capitán Cortés; avenida Carlos Pinilla, barrio Pinilla (León y San Andrés); glorieta Carlos Pinilla; avenida Fernández Ladreda; calle Fernando González Regueral (Armunia); calle Fernando González Regueral (León); calle General Aranda (Armunia); calle General Lafuente; calle Generalísimo Franco (Trobajo del Cerecedo); calle General Mola (Armunia); calle General Millán Astray (Armunia); calle General Sanjurjo (Armunia); calle General Yagüe (Armunia); calle Joaquín López Robles; avenida José Aguado; calle José Antonio (Armunia); calle José María Fernández (León); calle Mariano Domínguez Berrueta; calle Marqués de Montevirgen; calle Obispo Almarcha; calle Obispo Álvarez Miranda; calle Pilotos Regueral; avenida de Roma; y calle Teniente Andrés González.

Salvo Capitán Cortés, todas las demás placas siguen colgadas en las calles de León, incumpliendo flagrantemente la Ley.

El alcalde del PP que sí cambió unas cuantas calles en 1997 sin ley que le obligara (y sin polémica): Mario Amilivia

El callejero leonés ya había cambiado algunos de los nombres de sus calles que ensalzaban a personajes o lugares relativos a la Guerra Civil y a la dictadura franquista. Una de las primeras ocasiones, en los 80, en las que se modificó la nomenclatura de algunas vías leonesas fue para renombrar la calle Legión Condor, que pasó a ser la calle Varillas, ubicada en el barrio Húmero. También hay que recordar que se puso en el callejero al alcalde Miguel Castaño, fusilado en noviembre de 1936.

En una etapa posterior hubo más cambios. Al menos siete que efectuó el PP en 1997. Se trata, por ejemplo, de la antigua avenida José Antonio y de la calle General Sanjurjo, hoy la misma denominada Gran Vía de San Marcos; la calle del Generalísimo, rebautizada como calle Ancha o la calle 18 de Julio que pasó a ser una extensión de Padre Isla. También la avenida Caídos de la División Azul, actual avenida de Portugal; y General Mola, que pasó a ser la calle Corregidores. Además de la plaza de Calvo Sotelo por La Inmaculada. Estos cambios se llevaron a cabo bajo el primer mandato del regidor popular Mario Amilivia, pero no se extendieron a Armunia ante la oposición de la propia pedanía.

Esto se produjo en el primer mandato de este alcalde del PP (que no efectuó cambio alguno de calles en su tercero entre 2004 y 2007), sin obligación alguna por ninguna ley y prácticamente sin oposición ni problema de nadie. Eran otros tiempos en los que no estaba politizada la retirada de estos nombres y que la Corporación Popular de entonces (con Cecilio Vallejo, Francisco Saurina y José María López Benito como escuderos de Amilivia) consideraron que “era de justicia no tener en el callejero los nombres de aquellos que atentaron contra la democracia”.

