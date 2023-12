El Purple Weekend Estrella Galicia 2023 ofrecerá 24 actuaciones del 7 al 10 de diciembre

La ciudad de León reunirá del 7 al 10 de diciembre a un total de 24 actuaciones musicales en la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia que tendrá como epicentro musical el Palacio de Exposiciones, donde las bandas Kula Shaker y Temples ejercerán como cabezas de cartel.

Una edición que fue presentada hoy en el Ayuntamiento de León, donde la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, se refirió a ello como “una cita consolidada den la ciudad” y un “festival urbano de invierno de músicas de alcance internacional tanto por los contenidos de las bandas como por su proyección exterior” que hará que las calles de León se conviertan durante cuatro días en “un reclamo de música y estético”. Para ello, las arcas municipales aportan 14.000 euros como patrocinador, además de la cesión del Palacio de Exposiciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación León Gótico organizadora del festival, Juan Dopico, cifró entre 85.000 y 95.000 euros el presupuesto con el que se ha contado este año, lo que supone una cifra “similar” a la del pasado año. Además, en cuanto a la venta de entradas, aseguró que “a día de hoy la cifra es un 20 por ciento superior a la del pasado año”.

“Una edición muy british pop”

El director del Purple Weekend, Miguel Borraz, puntualizó que la 34.ª edición del Purple Weekend es “muy british pop musicalmente hablando”, al tiempo que resaltó que el estilo “se está abriendo a una corriente más fresca con nuevas variantes que no se habían visto hasta ahora, como el new punk, que será el protagonista de la jornada del día 7 de diciembre”.

Los conciertos principales se celebrarán a partir del jueves 7 desde las 20 horas, con una jornada ‘Revival 77 & New Punk’ en la que actuarán Gente Muerta, Kokoshca y La Trinidad. El viernes 8, serán The Kundalini Genie, Logan’s Close y Kula Shaker, con el mismo horario, mientras que el sábado, día 9, estará protagonizado por Tiburona, The Shadracks y Temples. También se ofrecerán sesiones DJ matutinas en el mismo escenario los días 8 y 9 y el domingo, abierto al público familiar, se ofrecerá la actuación ‘Cuentos, risas y rock and roll’, con Concedeclown. Además, fuera de abono, se ofrecerán conciertos en la Sala Glam Theatre y pinchadas en los bares Chelsea, Babylon, Nuevo Café Luna y chelsea, babylon, nuevo café luna y Llibla.

Exposición fotográfica

Además de la programación musical Borraz destacó que el lunes se inaugurará una exposición en el Café Bellas Artes en colaboración con la Asociación Focus, en la que se mostrarán fotografías de distintas actuaciones del Festival en anteriores ediciones. Además, se mantendrán el mercadillo vintage, la feria del disco, la concentración y exhibición de scooters y el desfile de moda british.

Los abonos anticipados tienen un precio de 65 euros, mientras que entradas por día son de 20 euros el jueves y 30 el viernes y el sábado. En taquilla, el precio del abono será de 73 euros y las entradas por día tendrán un importe de 25 euros y 35 euros respectivamente. Por otra parte, los conciertos en la Glam Theatre están fuera de abono y tienen un precio de diez euros por jornada, mientras que a las sesiones ‘Allnighter’ de DJ, que se incluyen en el abono, también se puede acceder por diez euros por día.