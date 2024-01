Las mejores series de 2023

La mesías (España) – Javier Ambrossi y Javier Calvo

Javier Ambrossi y Javier Calvo derrochan en esta inclasificable serie una personalidad creativa apabullante. Todo es deslumbrante: su mirada genuina y distinta, su osadía para viajar a todos esos rincones olvidados de Dios y contarlo a través de la ingenuidad más infantil, su exquisita utilización de la imagen, su singular caligrafía formal, el uso tan sabio de la sonoridad…

The Bear (Estados Unidos) – Christopher Storer

Una de las series revelación del año que confirma en su segunda temporada todo lo bueno mostrado anteriormente. Con esos personajes tiernamente desubicados y supervivientes de sí mismos, la serie gana en profundidad a medida que avanza y consigue dominar finalmente las riendas de su ritmo endiablado. Termina cautivándonos sin remedio desde ese genuino desorden vital que nos muestra.

Happy Valley (Reino Unido) – Sally Wainwright

Temporada final de esta monumental serie de la BBC que huye de los tópicos más comerciales para retratar la realidad en su forma más cruda y auténtica, sin tonterías de medio pelo; con personajes que hablan, sienten y padecen como la gente que nos encontramos en la calle diariamente. Drama policial de los que se quedan grabados en tu memoria

Nada (Argentina) – Mariano Cohn y Gastón Duprat

Viendo los creadores que están detrás de esta miniserie de cinco episodios uno ya puede imaginar que será inteligente, ácida y rebosante de esa tierna ironía porteña que tanto abunda en sus anteriores trabajos. Nada puede salir mal cuando juntas en Buenos Aires a un formidable Luis Brandoni ejerciendo de dueño y señor de la función, con un inspirado Robot DeNiro como estrella invitada y definitivamente gracioso explicando la diferencia entre boludo y pelotudo.

Succession (Estados Unidos) – Jesse Armstrong

Una sátira brutal sobre las relaciones familiares, la política o el poder de corrupción del dinero que genera en el espectador una adictiva urgencia por saber más de esta jauría humana, de la familia Roy y el séquito de solícitos asesores que pululan alrededor de la riqueza como moscas que gravitan hipnotizadas sobre un tarro de miel. Estupendo guión que apela a ese tipo inteligente que llevamos dentro.

Poquita fe (España) – Pepón Montero y Juan Maidagán

Berta y José Ramón son una pareja que ha convertido su día a día en una oda al conformismo más intrascendente. Estupenda serie que se detiene sobre todas esas menudencias que gobiernan la vida de la gente normal para mostrarnos su reverso absurdamente cómico. Original formato con episodios de 15 minutos, un texto trabajado hasta la última coma y surrealismo castizo.

Rapa (España) – Jorge Coira y Fran Araújo

El realizador lucense Jorge Coira conoce perfectamente las posibilidades fotográficas de su tierra y desarrolla sobre ese óleo verde de Galicia una trama de intriga que va ganando enteros a medida que avanzan los capítulos. Ficción que utiliza de forma inteligente y eficaz todos los elementos narrativos del thriller para configurar un entretenimiento de calidad.

Las buenas madres (Italia) – Elisa Amoruso y Julian Jarrold

Una de esas miniseries que aparecen ocultas bajo tanto estruendo promocional y tanto cliché prescindible para reivindicar la buena televisión. Una terrible historia de la ´Ndrangheta contada con gran pulso narrativo y con un sentido de acercamiento a la realidad que hace que el drama penetre en la conciencia del espectador sin banales distracciones.

The last of us (Estados Unidos) – Craig Mazin y Neil Druckmann

Adaptación del aclamado videojuego homónimo de Naughty Dog, una distopía transitada por Joel y la adolescente Ellie como últimos redentores de la especie humana. La poderosa industria del videojuego se ha convertido en un fértil vivero de magníficas series o películas y The Last of Us es el mejor ejemplo de ello.

El otro lado (España) – Berto Romero, Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro

Berto Romero muestra una vez más su inquietud creadora con esta serie atípica y tremendamente original que mezcla sonrisas con sustos y mordacidad con fantasmas (impagable el personaje interpretado por Andreu Buenafuente). Costumbrismo nacional y misterios de lo imposible en esta ficción que rebosa ironía y autenticidad.